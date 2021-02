Nuevo sobrecoste de obra en Santander: medio millón más por encarecerse la rehabilitación del antiguo túnel de Tetuán

Imprevistos sobre la marcha, deficientes cálculos en los proyectos y una Oficina de Supervisión saturada que no puede controlarlos todos están convirtiendo los sobrecostes de obra es una noticia habitual en Santander. El último sobrecoste anunciado concierne a la obra de rehabilitación del túnel de Tetuán, que costará al final cerca de cuatro millones de euros, después de que se haya encarecido un 15%, medio millones de euros.

El anuncio fue hecho por el portavoz del equipo de gobierno PP-Cs, Javier Ceruti (Cs), quien ha aprovechado para pedir más medios para la Oficina de Supervisión de Proyectos, que, por saturada, no puede controlar todo lo que se le presenta. Ceruti ha recordado lo que ha ocurrido con la reforma de la calle San Luis, obra también perteneciente a la Concejalía de Fomento, cuyo titular es César Díaz (PP).

El informe emitido por Contratación sobre la obra que se desarrolla en Tetuán indica que la modificación que se realice no superará el 15% del precio primitivo del contrato, que fue adjudicado por 3,4 millones.

Ceruti ha explicado que esta modificación está justificada como consecuencia del aumento, reducción o supresión de unidades de obra, e incluso por la introducción de unidades de obra nuevas por causas no previstas en el pliego.

En concreto, ha detallado, en el espacio urbano de la zona este, en el Sardinero, se ha localizado un paso superior construido con fábrica de sillares. Dado su buen estado de conservación y su valor patrimonial se recomienda mantenerla e instalarlo en la boca este del túnel, lo que supone la recomposición integral de todos los elementos que componen el espacio urbano previsto para esa zona.

Además se revisarán los pilotes de las pantallas integradas en el proyecto de construcción porque existe una desviación en la cota de cuatro metros y medio.

Asimismo, entre otras cuestiones, se está teniendo que sustituir el mortero de las fábricas a la vez que se ejecutan las inyecciones; se debe proceder a la extracción y reconfiguración completa de la sección tipo de la solera y servicios enterrados; y se están reconsiderando las directrices previstas para la impermeabilización.

Calle San Luis

Por otra parte, la Junta ha aprobado el modificado del proyecto de renovación de la calle San Luis propuesto por el Servicio de Vialidad, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 1.400.971 euros.

Ceruti ha indicado que no se han recibido los informes solicitados por Contratación para determinar las responsabilidades de las deficiencias en la redacción del proyecto, que en algunos casos eran "errores graves".

En este sentido, ha demandado que se dote de medios humanos a la Oficina de Supervisión de Proyectos. "No es nuestra competencia pero creemos que es fundamental para que no se produzcan estos errores", ha señalado el concejal de Cs, que ha asegurado que la oficina está "absolutamente saturada por falta de personal, de manera que no pueden hacer el trabajo de revisión de los proyectos antes de su adjudicación que hubiera evitado el problema".

Como "anécdota", Ceruti ha dicho que si el proyecto se hubiera aplicado "al pie de la letra, algunas farolas se hubieran metido en las casas, habrían atravesado la fachada de los edificios; estamos hablando de errores muy notables", ha subrayado.

Pese a todo, ha dicho el concejal, la obra "tiene que seguir" y por eso la Junta aprobó ayer el modificado del proyecto, que no supone incremento del precio pero sí el cambio de algunas actuaciones "que no benefician a la ciudad".