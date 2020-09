El PP se queja de que las ayudas al sector primario "o no llegan" o lo hacen "tarde y mal"

El PP se ha quejado de que las ayudas al sector primario de Cantabria "o no llegan" o lo hacen "tarde y mal" y, por ello, preguntará en el Pleno del Parlamento del próximo lunes, 21 de septiembre, al consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), por esta cuestión.

Concretamente, el diputado 'popular' y portavoz de Ganadería del PP, Pedro Gómez, preguntará en el Pleno por el estado de las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y a los planes de mejora convocadas en enero de 2019, que a día de hoy siguen sin resolverse.

También le cuestionará por la fecha prevista para el pago de la segunda anualidad de la convocatoria de 2018 de las ayudas a la modernización de explotaciones, ha informado, en un comunicado, el PP.

Gómez ha criticado que, desde que el PP denunció el pasado julio que estas ayudas no acababan de llegar a sus beneficiarios, "no se han visto avances y la resolución de las ayudas del año pasado acumula ya un retraso de más de nueve meses". "Las ayudas al sector primario o no llegan o llegan tarde y mal", ha censurado el diputado.

El parlamentario del PP ha indicado que su grupo ya avisó de que "el tiempo se echaba encima" pero cree que "la parálisis del Gobierno en la resolución de estas ayudas es pasmosa".

"Por eso queremos que el consejero explique en sede parlamentaria qué está pasando para que estas ayudas, tan importantes para la incorporación de jóvenes al sector primario y más en la coyuntura producida por la crisis sanitaria, no acaben de llegar a sus beneficiarios", ha dicho.

El diputado ha explicado que esta orden de ayudas, cofinanciadas entre el Gobierno de Cantabria y la Unión Europea, se convoca anualmente en enero, por un importe superior a los 6 millones, y que existe un plazo de nueves meses para que los interesados presenten sus solicitudes.

"Y nos hemos encontrado que en el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas a las explotaciones de este año, no se han resuelto todavía las del año pasado", ha señalado.

Gómez ha pedido "celeridad" al Gobierno de Cantabria en la resolución de la convocatoria de 2019 y ha advertido que aún "sigue sin abonarse" la segunda anualidad de la de 2018.