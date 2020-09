El PRC propone una comisión de seguimiento sobre basuras en Santander

El portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Santander, José Maria Fuentes-Pila, ha manifestado su deseo de que impere el "sentido común" en el asunto del contrato de basuras de la ciudad, para el que "las soluciones deben venir de la mano del consenso", a través de una comisión de seguimiento que "valore las medidas adecuadas para el mantenimiento de la limpieza en la ciudad y la resolución del conflicto abierto".

Fuentes-Pila ha hecho esta propuesta en una rueda de prensa en la que ha denunciado la "preocupante quietud" que en su opinión padece Santander y que le hace poner "en tela de juicio" la capacidad de gestión de un equipo de Gobierno PP-Cs en "stand by".

Para el regionalista, los "grandes proyectos esperanzadores para el futuro de Santander han venido de la mano del PRC", que ha presentado propuestas "serias y transformadoras", si bien el avance en la gran mayoría de estas propuestas "es cero" más de un año después de su aprobación.

"Aunque se han hecho cosas bien, ordenadas y rápidas, como la convocatoria de la mesa de trabajo para el estudio de modificación del reglamento de participación ciudadana, existen otras muchas aún pendientes de resolver", ha lamentado, subrayado el "importante" grado de incumplimiento de una gran parte de los acuerdos plenarios.

Para el regionalista, la cuestión no sólo es el "bloqueo" al que se ven sometidos los acuerdos plenarios sino también las propuestas que ha registrado el PRC y que responden a quejas vecinales "aún sin respuesta" por el equipo de Gobierno.

En este sentido el portavoz ha enumerado una batería de propuestas entre las que se encuentran los espigones de la Magdalena, "siendo en julio de 2019 cuando presentamos la primera moción instando a que se solicitara al Ministerio de Medio Ambiente la retirada"; y la cesión del edificio Rema, "de la que no hemos vuelto a saber nada más".

También, la puesta en marcha de ese gran centro empresarial en Rucandial "tras contar con el visto bueno de la cámara en octubre 2019 para solicitar al gobierno de Cantabria la declaración del proyecto singular de interés regional PSIR en los terrenos situados frente al PCTCAN así como la ampliación del mismo"; o la Mesa de trabajo para el Cabildo aprobada en julio de 2020, con la que "se abre un horizonte de esperanza, de oportunidades, de proyectos importantes", en una política de regeneración urbana para dicho barrio".

Por ello ha instado al equipo de Gobierno a que active cuanto antes dichos acuerdos para su cumplimiento. "Creemos que si algo no se puede llevar a cabo, no se puede aprobar y si se aprueba hay que cumplirlo, porque no cumplir los acuerdos plenarios no va contra el partido que propone la moción sino contra la esencia misma de la democracia y contra el interés general de los vecinos", ha enfatizado.