PRC y PSOE votan 'no' a hacer PCR periódicas al personal de los centros educativos

La mayoría absoluta de PRC y PSOE ha 'tumbado' este lunes la petición que Cs y PP han llevado al primer Pleno del nuevo periodo de sesiones en el Parlamento regional para que se realicen de forma "periódica" pruebas PCR a los docentes y a todo el personal de los centros educativos.

Esta petición era una de las que integraban la proposición no de ley (PNL) que Cs ha presentado en el Pleno y que, además, incluía otras medidas que, a juicio, de los 'naranjas' contribuirían a mejorar la seguridad en los centros escolares frente al COVID-19.

Esta iniciativa ha sido modificada a través de una enmienda presentada por el PP --y aceptada por Cs al entender que "mejora" la suya y "encaja perfectamente" con el espíritu de su propuesta- que incorpora otras medidas.

Así, en la propuesta votada finalmente, además de lo relativo a la realización de PCR periódicas al personal de los centros y a la petición de pedir a todas las empresas que prestan servicios complementarios en los mismos a realizárselas a sus empleados, se demanda una cuestión que no incluía la PNL de Cs, como era la de "consensuar" con la Consejería de Sanidad la realización de un muestreo entre los alumnos de Cantabria para conocer el estado inmunológico de los mismos.

Otra medida introducida en la enmienda del PP y que no se contemplaba en la PNL de Cs era la de dotar a los colegios de más dispositivos de toma de temperaturas, para agilizar las entradas al comienzo de la jornada lectiva, y otros elementos de protección.

Otras propuestas que integraban la iniciativa rechazada --a las que ya se aludía en la iniciativa original de los naranjas-- era la de ampliar el sistema de sustituciones en 24 horas a los niveles de Secundaria y Formación Profesional o introducir la figura del enfermero escolar en los centros educativos.

En la iniciativa de PP, y también en la original de Cs-- se pedía reactivar el 'programa madrugador' lo más pronto posible, algo que, sin embargo, ya se ha hecho.

La propuesta de PP y Cs contó con el apoyo del otro grupo de la oposición (mixto-Vox) que ha considerado que la propuesta planteada es "necesaria", aunque, a su juicio, "llega tarde" y tenía que haberse presentado en julio y agosto.

Según el diputado de Vox Armando Blanco, tendrían que haberse "anticipado" las actuaciones antes de que "surgieran los problemas", habiéndose así evitado "el caos" que, en su opinión, ha sido este inicio de curso.

En este sentido, Blanco ha acusado a PP y Cs de haber "bloqueado" durante el verano la comisión parlamentaria para abordar estas cuestiones, una acusación que le ha afeado el portavoz 'naranja', Félix Álvarez, al considerar que es una muestra bien de "ignorancia" o de "mala fe".

"Para activar las comparecencias en comisión, los tiene que hacer las mesas de las comisiones y nosotros no estamos en ninguna mesa de la comisión y nosotros no podemos decir ni que no, ni que sí", ha respondido Álvarez al diputado de Vox, al que ha llamado "boca-chancla" y le ha pedido que se dedique a trabajar.

Durante el debate de esta iniciativa, la oposición ha criticado algunos aspectos de este inicio de curso, mientras que los grupos que respaldan al Gobierno (PRC-PSOE) han hecho un balance "positivo" y han defendido la actuación de la Consejería de Educación.

Así, el PP ha hablado de gestión "deficiente"; Cs ha acusado al Gobierno regional de "improvisación" y "cambios de criterio" y Vox ha hablado de "caos".

Regionalistas y socialistas, socios de Gobierno y con mayoría absoluta en la Cámara regional, no han coincidido en este diagnóstico de la oposición y han puesto en valor el trabajo realizado por la Consejería, que dirige Marina Lombó (PRC) y la "capacidad de reacción" que, a su juicio, ha habido a la hora de adoptar decisiones a la vista de la evolución de la pandemia, un escenario que, según han resaltado, es "cambiante".

La diputada socialista Eva Salmón ha acusado a la oposición de, con sus manifestaciones, "respetar poco" el trabajo realizado por la Consejería de Educación, del que ha realizado un repaso en su intervención.

Sí ha reconocido que han podido no tenerse en cuenta todas las situaciones, algo a lo que habrá que ir dando solución en el "día a día".

El regionalista José Miguel Fernández Viadero también ha reconocido que ha podido haber "errores" pero ha defendido el trabajo de la Consejería y ha afirmado que hoy, los centros educativos, son el sitio "más seguro" donde se puede mandar a los niños.

En cuanto a la propuesta sobre la realización de PCR, el regionalista ha recordado que una prueba puede ser "negativa hoy" y "positiva mañana" y ha preguntado a la oposición cada cuánto, a su juicio, debería hacerse.

Fernández Viadero, aunque reconoce que habrá que "ir acostumbrándose" a algunos positivos en los centros, cree que no se debe generar "alarma" y ha hecho un "balance positivo" de este inicio del curso.

"Esfuerzos para el ocio nocturno"

El Gobierno de Cantabria hará "todos los esfuerzos" que pueda y sean necesarios para apoyar al sector del ocio nocturno, cerrado desde el mes pasado en la región y el conjunto de España para intentar frenar los contagios de coronavirus.

Así lo ha dicho esta tarde ante el Pleno del Parlamento la consejera de Turismo, Marina Lombó, que se ha comprometido con representantes de esta actividad a mantener abierta la línea de ayudas habilitada y plantear que siga, "si es necesario", en los próximos presupuestos.

La regionalista ha respondido así a una interpelación sobre las medidas a adoptar en favor de las empresas de la noche, formulada por el portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez, que cree que con el cierre y si no se controlan otras situaciones, como 'botellones' o celebraciones particulares, no se logra "atajar" el problema, sino "cambiarlo de lugar".

En la exposición de motivos, el diputado naranja ha alertado de que con el cierre unos 300 locales han perdido en un mes cerca de 20 millones de euros, a lo que se suma la bajada "brutal" de la facturación de las empresas de distribución, mientras sigue "abierto el grifo de gastos".

Álvarez ha criticado la "improvisación" y "descoordinación" de los gobiernos de España y Cantabria, al que ha acusado de haber "trasladado el marrón" de las licencias de apertura y posibles cambios a los ayuntamientos.

En su respuesta, la responsable regional de Turismo ha recordado que el cierre de bares, pubs, discotecas y salas de fiesta y baile se acordó en todo el país, según consensuaron el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con los consejeros autonómicos del ramo, por lo que a juicio de la cántabra requiere un "abordaje compartido". Es decir, hay que buscar una "solución global", lo que compete no solo a una autonomía sino a todas.

Ha aseverado así que esta región ni ninguna otra puede asumir en solitario el impacto del cierre del ocio nocturno y las ayudas especiales que precisa el sector, ayudas que ya ha demandado el Ejecutivo de la Comunidad al Ministerio, ha apuntado.

Lombó ha repasado los "esfuerzos" realizados por el Gobierno regional desde que irrumpió la Covid y se decretó el estado de alarma para ayudar al turismo, con un plan "muy ambicioso" que ha tenido resultados "más que notables" en el ámbito de visitantes, lo que ha permitido "salvar el verano".

A dicha propuesta se suman otras iniciativas para beneficiar a empresarios del ocio nocturno, como el denominado 'cheque resistencia'.

Y teniendo en cuenta el "complejo" contexto de este sector, que atraviesa "mayores dificultades" que otros, el Gobierno cántabro sigue "trabajando" en buscar una solución, aunque tiene que ser "global", entre todas las comunidades, como ha reiterado la responsable regional en la materia.

Rechazo al cambio de licitaciones

Por otro lado, el Pleno del Parlamento ha rechazado una PNL del grupo mixto-Vox orientada a modificaciones normativas como "medida antifraude y lucha contra la corrupción" para que, entre otras cosas, cada oferta presentada en los expedientes de licitación incluya una declaración responsable de titularidad real de toda persona jurídica ofertante.

La propuesta defendida por Cristóbal Palacio solo ha recabado, al margen de su compañero de partido, el respaldo de los tres diputados de Cs, y se ha topado con el rechazo de PRC, PP y PSOE.

El portavoz de Vox ha explicado que la proposición perseguía poner fin a "corrupción de baja intensidad" como la que a su juicio se da en contrataciones menores, que por "falta de control" propicia la adjudicación entre "candidatos" políticos, "afiliados" y "amiguetes".

El diputado de Ciudadanos Diego Marañón ha justificado el 'sí de su grupo para ganar "transparencia" en esos procesos y evitar actividades "fraudulentas", aunque cree que este asunto no es ahora una "prioridad" que esté "quitando el sueño" a la gente.

El PP, que lidera la oposición, se ha desmarcado de los otros dos grupos que no forman parte del Gobierno al considerar que la PNL es "un insulto" que pide algo "ilegal y anticonstitucional", según ha alertado la parlamentaria Isabel Urrutia, que ha instado a los dirigentes de Vox ante cualquier "incidencia" de corrupción a pedir responsabilidades políticas y denunciar.

Desde los grupos que sustentan al Ejecutivo, el PRC ha lamentado, a través de Francisco Ortiz -que fue alcalde de Astillero- que se esté "poniendo en tela de juicio" las mesas de contratación, que "funcionan" en base a una ley, nacional, que "está bien".

Los socialistas también cree que la regulación de los contratos menores es "adecuada y suficiente" de cara a la lucha contra la corrupción, por lo que Paz de la Cuesta considera que no hay que cambiar la normativa vigente.