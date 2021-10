"Si el vecino no se involucrara, los políticos harían lo que quisieran"

Ricardo Sainz Obregón (Santander, 1955) lleva presidiendo la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (Fecav) prácticamente de forma ininterrumpida desde 2008, aunque su vinculación con el movimiento vecinal data de años atrás, concretamente desde la década de los 90 en que entrara a formar parte de la Asociación de Vecinos Gutiérrez Solana. Desde entonces, y sobre todo desde que tomara el relevo en la dirección de Fecav de Fernando Crespo, muchas han sido las batallas presenciadas, pero también ha sido testigo del declive del movimiento vecinal, que ya no es reclamo atractivo para las nuvas generaciones. Ello no impide a Sainz Obregón seguir en la brecha y anunciar posibles movilizaciones por la recogida de basura de Santander como ya lo hiciera antes de las elecciones contra la reordenación del transporte urbano de la capital, el Metro-Tus, que los vecinos consiguieron echar abajo.

En esta entrevista, celebrada en su despacho de un Centro Cívico Meteorológico que tiene pendiente el arreglo de la calefacción desde hace un año, Sainz Obregón recibe cordialmente y sin ningún apego especial al cargo, es más, estaría dispuesto a pasar el testigo, "coger la maleta e irme". La única condición que pone es que quien le suceda, "sea voluntario y haga lo mismo que estoy haciendo".

Las quejas por la suciedad de las calles de Santander, debido al conflicto por la recogida de basura, son prácticamente unánimes. ¿La situación es insostenible ya?

Nosotros vamos a reunirnos esta tarde (la entrevista fue realizada el pasado viernes) para convocar unas concentraciones ante el Ayuntamiento. Una de las cosas que vamos a pedir a la señora alcaldesa (Gema Igual, PP) es que si esa empresa (Ascan) tiene que devolver el dinero, lo lógico es que se devuelva a los contribuyentes que somos los vecinos de Santander. Eso es lo que vamos a proponer esta tarde a las asociaciones de vecinos. Santander, hoy día, la ves y da pena.

¿Es algo uniforme o va por calles?

Lo mismo da en El Sardinero que en La Albericia, que en Cueto o Monte. Es toda la ciudad y eso es muy preocupante porque puede traer muchas consecuencias y no queremos eso. Con ratas cerca de los contenedores, eso puede traer muchas enfermedades. Ahora mismo no hay ningún control de las ratas. Y está aumentando demasiado su población.

¿Las denuncias por la proliferación de ratas le llegan de todos los barrios?

De todos los barrios. Ratas hay hasta en El Sardinero.

¿Se pueden volver a repetir las movilizaciones que hubo con el Metro-Tus con las protestas por la recogida de basura?

Personalmente considero que la situación es más importante que la que generó el Metro-Tus. Este nos atacaba a todos. La falta de limpieza también nos afecta a todos, pero además nos puede traer cualquier enfermedad. Para mí es más grave.

¿Hasta qué punto está la dirección de Fecav respaldada?

Hay algunas asociaciones que están a favor y otras a las que les da lo mismo. Tenemos que procurar convencer a estas asociaciones.

¿Cuándo se puede decir que empezó a ser evidente la falta de limpieza en las calles?

A partir de 2015-2016. Se empezó a notar cuando empezó a jubilarse la gente (por los trabajadores del servicio de recogida y limpieza). Antes, un barrendero tenía una calle y pasaba todos los días, ahora tiene más de una y no pasa todos los días. Los contenedores no se limpian porque se estropeó el camión lavacontenedores y no se compró otro. No se puede tirar el dinero público por la alcantarilla.

¿Qué otros asuntos preocupan a los vecinos de Santander?

Muchos, la verdad. Nos preocupan los aparcamientos de los coches, nos preocupa que las canchas de futbito no estén cubiertas, nos preocupa la limpieza, nos preocupan las líneas de autobús que no están cubiertas como debiera ser, por ejemplo, en la S-20...

También el centro médico de Cueto, una larga reivindicación, me imagino que les preocupe.

El centro tiene que tener todos los días dos enfermeras y un médico. No puede estar cerrado porque es muy costoso bajar desde Cueto hasta el (Centro de Salud) Sardinero para que te atiendan. La gente de Cueto se gastó su dinero en el consultorio. Cada vecino aportó 1.000 pesetas para conseguirlo. Eso hay que recordarlo.

¿Qué opina de la propuesta de penalizar los pisos vacíos?

Yo siempre he estado a favor.

¿Considera que esta medidas propiciaría una reducción de los alquileres?

Creo que sí. Otra cosa es que la picaresca haga que quien alquila incremente el alquiler para repartirse la ayuda. Esta medida necesita un seguimiento muy de cerca, porque si no va a haber chanchullos. El español es muy chanchullero.

¿Cómo se encuentra la interlocución con el Ayuntamiento? ¿Se sienten escuchados?

En general con el Ayuntamiento me llevo bien. No tengo ningún problema ni con la alcaldesa, ni con Carmen Ruiz (concejala de Barrios) ni con Álvaro Lavín (concejal de Servicios Sociales). Pero hay cosas que no pueden gustar a todos. Yo defiendo a los vecinos. Las asociaciones de vecinos estamos para decir lo que falta. Otra cosa es cómo se lo tomen ellos.

¿Considera que la sociedad ha cambiado con respecto al asociacionismo?

En las asociaciones, por regla general, hay gente mayor. La juventud no se involucra en nada. Quien se involucra en su barrio es para que él, su familia, sus amigos... vivan mejor. Si nadie se involucrara, los políticos harían lo que quisieran. Y por eso la opinión de los ciudadanos está para frenar a los políticos.

¿El Ayuntamiento 'se trabaja' las asociaciones para condicionar su voluntad?

Ellos siempre procuran tener asociaciones más cercanas que otras por muchas circunstancias. Eso va a pasar siempre. Por eso siempre he dicho que la persona que está en un cargo vecinal no tiene que mirar el color político de quien está en un ayuntamiento. Porque para otra cosa te metes en política.