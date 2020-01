Gobierno avisa de que están "en riesgo" más conexiones del Puerto de Santander si no se arregla el tema de los polizones

El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, Francisco Martín, ha advertido de que, además de la línea de ferry Santander-Cork, que se cancelará desde finales de febrero, están "en riesgo" otras conexiones del Puerto de Santander si no se solucionan "de forma urgente e inmediata" el problema de los polizones.

De ello ha alertado Martín en declaraciones realizadas esta tarde en Nueva Montaña sobre la supresión de la línea con Irlanda, conocida este miércoles, y que Brittany Ferries sustituirá por una entre Bilbao y la ciudad de Rosslare, al sur de Dublín, al considerar que el puerto vasco es "más seguro" que el de Cantabria gracias a las inversiones realizadas en los últimos años.

Martín ha recordado que el Puerto de Santander llevaba "muchos meses" denunciando este problema para poder controlar los intentos de personas que se cuelan en las instalaciones portuarias para introducirse en contenedores y semirremolques en barcos hacia el Reino Unido e Irlanda para viajar allí saltándose los controles aduaneros.

Ha explicado que estos polizones dañan las mercancías que se transportan en los contenedores y semirremolques, perjudicando al operador, al que fleta la mercancía y al Puerto de Santander.

"El Puerto figura ahora mismo como puerto no seguro y eso no podemos permitirlo", ha advertido Martín, que ha hecho un llamamiento "a las instancias que correspondan", como Delegación del Gobierno, a que "pongan las garantías" para evitar estas situaciones y se dote "de los medios adecuados" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado para que "este acceso incontrolado de las personas en los semirremolques "no se siga produciendo".

Martín ha señalado que este problema con los polizones "existe en todos los sitios" pero ha reconocido que en Cantabria "últimamente se ha disparado enormemente".

El consejero ha explicado que, una de las razones que explica que el Puerto de Santander sea más vulnerable, a este problema es lo amplio del frente marítimo y al hecho de que está muy próximo al centro de la ciudad.

"No es lo mismo tener muchos kilómetros de frente como ocurre en Santander que el caso de Bilbao, que tiene unos recintos con mayor capacidad de control", ha explicado.

Según ha reconocido, "seguramente" si se analizan el número de intentos y el numero de éxitos de estas personas, se verá que en Cantabria "últimamente se ha disparado alarmantemente el número".

LLAMA A DOTAR A LAS FFCC DE SEGURIDAD DE MEDIOS PARA EVITARLO

Por ello, Martín ha insistido en reclamar "la colaboración" de la Delegación del Gobierno "para que esto deje de ocurrir".

El consejero ha subrayado que "no podemos permitirnos el lujo de que los operadores piensen que el Puerto de Santander no es un puerto seguro". "Nos estamos jugando la credibilidad del Puerto", ha añadido en otro momento de sus declaraciones.

Aunque ha sido cuestionado por los medios sobre las líneas que podrían verse amenazadas, Martín no ha concretado, aunque ha explicado que esto "no solamente afecta a Brittany Ferries sino a todos aquellos cuya mercancía es susceptible de ser afectada por estas personas que quieren entrar en los semirremolques para ingresar en el Reino Unido o en Irlanda".

CONEXIONES Y RENTABILIDAD

Por otra parte, el consejero también ha aludido a otras razones en las que Brittany Ferries ha justificado su decisión de llevar al puerto de Bilbao la conexión entre España e Irlanda, como la rentabilidad o las conexiones.

Y es que, en un comunicado remitido por Brittany Ferries, su director ejecutivo, Christophe Mathieu, ha explicado que sus clientes de transporte de mercancías necesitan mejores conexiones de transporte por carretera y reducir los tiempos en sus trayectos.

A este respecto, apuntó que si bien el número de pasajeros ha sido "alentador" el de mercancías, que es "clave" para la viabilidad de la línea, "no ha sido el suficiente".

La compañía explica que los transportistas que operan en el viejo continente señalaron al puerto de Bilbao por estar "más en sintonía" con el tráfico de mercancías y por tener conexiones de transporte más directas hacia Europa.

Tras estas explicaciones, Martín ha considerado que "no es una buena noticia" que Brittany Ferries afirme que "no se llega al umbral de rentabilidad" pero, a su juicio, "peor" lo es la que tiene que ver con el tema de las conexiones y las infraestructuras.

"El País Vasco tiene un súper-puerto y tiene una conexión, a través de la Y vasca, que le permite poner sus mercancías muy fácilmente y muy barato en cualquier punto de Europa y eso Cantabria no lo tiene y por lo tanto estamos en desventaja y así lo ha mostrado Britanny Ferries", ha señalado Martín.

El consejero ha considerado que lo ocurrido ha sido una "consecuencia" de la "ausencia de inversiones del Estado en Cantabria". "Si alguien pensaba que la ausencia de inversiones del Estado en Cantabria no tenía consecuencias ésta es una de ellas", ha aseverado.

Por ello, Martín ha opinado que "es obligado" que desde el Estado den a Cantabria "horizontes" sobre cuándo va a poder tener un ferrocarril "eficaz". "Que nadie pueda decir que el País Vasco y otras comunidades autónomas tienen mejor conectividad que Cantabria. Ahí está nuestra competitividad", ha dicho.

El consejero ha realizado esta tarde estas declaraciones, a preguntas de los medios, durante su asistencia a la reunión que miembros del Gobierno regional han mantenido con los vecinos afectados por el hundimiento, el pasado 13 de enero, del parque infantil del conjunto residencial situado en Nueva Montaña.