Torrelavega aprueba sus Presupuestos de 2020 y libera a tres concejales más

Esta medida ha contado con el apoyo del PRC y PP, que han considerado que sirve para "dignificar" la labor de los concejales, mientras que ACpT se ha abstenido y PSOE y Ciudadanos han votado en contra al considerar que se debe modificar el reglamento municipal para fijar el número de ediles con dedicación que corresponde a cada partido en función del resultado electoral y en base a la proporcionalidad.

De hecho, el PSOE ha propuesto dejar "encima de la mesa" la aprobación de las liberaciones y convocar una Junta de Portavoces para abordar el asunto y llevar al próximo pleno la modificación, aunque solo ha contado con el apoyo de ACpT y Cs, por lo que su proposición no ha salido adelante debido a los votos en contra de PRC y PP.

Así, este punto ha mostrado "ciertas discrepancias" entre los socios del equipo de Gobierno (PRC-PSOE), ya que los regionalistas han considerado que las peticiones de los grupos de liberar a sus concejales son "justas" y sirven para "dignificar" el trabajo que realizan en el Ayuntamiento, mientras que los socialistas han criticado que no existía proporcionalidad. "Con cinco concejales, tener dos liberados no es proporcional", han señalado refiriéndose al PP.

Ante las críticas de PSOE, ACpT y Cs, el alcalde, Javier López Estrada, ha manifestado que entiende que los ediles que realizan una labor diaria necesitan una retribución. "Flaco favor le hacemos a la política y al Ayuntamiento si ponemos en entredicho el trabajo de los concejales", ha sentenciado.

En esta línea, el portavoz regionalista, Pedro Pérez Noriega, ha destacado que, además, el Consistorio está por debajo de los límites que marca la ley tanto en el número de concejales que podrían estar liberados --15 como máximo--, como en su salario, que es un "20% menor del que podrían tener" -- 22.267 euros al año para los que tienen dedicación parcial y 44.535 para aquellos con dedicación exclusiva--.

El más crítico en este punto ha sido el edil de Cs, Julio Ricciardiello, que ha solicitado que retiraran su petición y sobre todo ha criticado a los 'populares', ya que, a su juicio, "no necesitan tener dos liberados a tiempo completo" que cobren 3.700 euros brutos al mes, porque "tienen recursos de sobra". "La propuesta no es que me parezca indecente, es que me parece pornográfica", ha dicho.

Por su parte, ACpT se ha abstenido porque, pese a que se ha aprobado liberar a uno de los ediles de la formación, Iván Martínez, ha considerado que se ha dado "un golpe a la dignificación" y a la igualdad de condiciones al hacerlo sin modificar el reglamento municipal, que a su juicio tendría establecer una norma en cuanto al número de liberados que se aplique de igual modo en todas las legislaturas. "Parece un reparto del pastel", ha criticado el otro concejal del grupo, Alejandro Pérez.

PRESUPUESTOS 2020

Por otro lado, se han aprobado los Presupuestos para 2020 con el voto favorable del PRC, PSOE, PP y Torrelavega Sí, con la abstención de ACpT y el voto en contra de Cs

Según ha explicado el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, el Presupuesto es de 52 millones de euros -- incrementa en un 1,7% respecto a 2019_y sus "pilares" son las partidas destinadas a política sociales, a las que se dedica el 8%, y el empleo, al que se dedica el 5%.

Asimismo, el concejal de Hacienda se ha referido a algunas de las partidas "novedosas" como la tarjeta ciudadana, las becas de transporte universitario (75.000 euros), becas de guardería de cero a dos años, ayudas para bajar actividades económicas de entresuelos a bajos comerciales, o 200.000 euros para fomentar el turismo.

Pérez Noriega también resaltado la colaboración de los diferentes grupos en la elaboración de un Presupuesto que es de "todos", y ha agradecido su apoyo al documento con "un solo voto en contra". Así, ha dicho que el deseo del equipo de Gobierno es desarrollarlo "entre todos".

Toda la oposición ha agradecido la "disposición" de Pérez Noriega para incluir sus propuestas en el documento, aunque ACpT y Cs no lo han apoyado porque han "echado en falta" algunas partidas.

En el caso de ACpT, han criticado que se han recortado 230.000 euros en el área de Servicios Sociales y que "lo gordo" que pedían "no está", como las inversiones en materia de vivienda, las obras del Palacio Municipal o la construcción de piscinas de verano. Además, han lamentado que se reduzca el dinero para ayudas y se destine una partida de 300.000 euros a las celebraciones del 125 aniversario de Torrelavega como ciudad.

Tanto ACpT como Cs han destacado, además, que es "totalmente insolidario" el planteamiento del cheque bebé, que ofrece la misma ayuda a todas las familias sin tener en cuenta sus ingresos.

Por su parte, el portavoz socialista, José Manuel Cruz Viadero, ha aclarado que "nunca faltará dinero" en Servicios Sociales, ya que, si es necesario a lo largo del año, se irá ampliando la partida.

Por otro lado, se ha aprobado una subvención directa de carácter excepcional de 28.000 euros para la asociación VEGARTE 3 por el proyecto 'Escuela de Artes Eduardo López Pisano', que tiene un presupuesto de 63.920 euros; y la adjudicación del contrato de prestación de servicios de 'Ayuda a domicilio' a la empresa Azvase por importe de 1,3 millones de euros al año y una duración máxima de 5 años.