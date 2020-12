El Ayuntamiento de Torrelavega solo permitirá el uso de pirotecnia en Nochevieja de 00.00 a 1.00

El Ayuntamiento de Torrelavega solo permitirá en Nochevieja el uso de pirotecnia entre las 00.00 y la 1.00 horas.

Así lo ha anunciado hoy el concejal de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde, José Luis Urraca, que ha presentado la campaña sobre el buen uso de la pirotecnia bajo el lema 'Es tiempo de paz'.

Por cuarto año consecutivo el Ayuntamiento realiza esta campaña con el objetivo de moderar y concienciar a los ciudadanos sobre el buen uso de la pirotecnia y alertando de los efectos adversos que ésta causa tanto en personas como en animales.

El concejal ha recordado que, desde 2018, en Torrelavega su uso está sujeto a autorización municipal y en estas fechas se autoriza en espacio horario concreto "en beneficio de las personas que se ven afectadas negativamente y de los animales".

Concretamente la autorización es para que los ciudadanos limiten el uso de mechas, petardos, bengalas etcétera al espacio de una hora entre las doce campanadas del 31 de diciembre y la 1.00 horas del 1 de enero.

Desde que se realiza esta campaña, a partir de 2017, se ha notado un "considerable descenso" en el uso de la pirotecnia, según el edil, que confía en que en esta ocasión "aumente la moderación" por el toque de queda.

El Ayuntamiento ha recomendado que, antes de encender un petardo o lanzar un cohete, se piense que su mala utilización puede causar quemaduras leves y graves así como ocasionar problemas auditivos. En personas mayores, autistas y epilépticos puede causar estrés extremo, crisis de ansiedad y hospitalización.

"Tanto los bebés, como los ancianos y las personas enfermas y convalecientes soportan con incomodidad y malestar su ruido", señala el concejal. Además de los problemas que origina a la gente que necesita descansar para madrugar al día siguiente si tiene que acudir a su trabajo.

En el caso de animales los efectos son taquicardias, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, miedo extremo e incluso la muerte. También por este motivo es la fecha del año en que se produce un mayor número de fugas descontroladas, ha dicho el edil.

El Pleno Municipal de la Corporación aprobó en 2018 una modificación de la Ordenanza de Protección de Espacios Públicos y de Mantenimiento de la Convivencia Ciudadana que entre otros aspectos incluía una regulación más exhaustiva del uso de la pirotecnia en el municipio, que entró en vigor a partir de su publicación en el BOC del 16 de mayo de 2018.

Por ello el lema de la campaña es 'Es tiempo de paz. No a la pirotecnia' en la línea de "no en cualquier lugar, no a cualquier hora ni cualquier día".

La campaña irá acompañada este año de nuevo de un bando del alcalde, Javier López Estrada, en el que recuerda a los torrelaveguenses la normativa relativa a la venta y el uso del material pirotécnico, confiando en el comportamiento "cívico, comprensivo y responsable" de la ciudadanía para hacer "compatible en la medida de lo posible la celebración de una fecha tan señalada como la Nochevieja con el derecho de los vecinos que por distintos motivos se puedan ver afectados por esta actividad o necesitan el descanso".

Urraca también ha aconsejado tener la máxima precaución al manipular productos pirotécnicos (petardos, bengalas y similares).