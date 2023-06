El PP cántabro pide una abstención sin condiciones al PRC de Revilla para “gobernar en solitario”

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, llamará este viernes al líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, para pedirle que su partido se abstenga y permita su investidura como presidenta de Cantabria gobernando en solitario, sin la entrada de los regionalistas en el próximo Ejecutivo autonómico.

El PP gana las elecciones autonómicas en Cantabria y suma mayoría con Vox

“Queremos gobernar en solitario”, ha reiterado en varias ocasiones Buruaga durante su intervención de este jueves ante la Junta Directiva Regional del PP para valorar los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 28M en Cantabria, que, a su juicio, han dejado una lectura “clarísima”: “El PP las ha ganado con contundencia, con la misma contundencia que las ha perdido la coalición PRC-PSOE con Miguel Ángel Revilla como gran perdedor”.

Tras ese resultado, Buruaga ha insistido en reiteradas ocasiones en que la “primera opción” será reclamar ese Gobierno del PP en solitario, algo que ha sido aplaudido por los suyos.

Sin embargo, los aplausos más atronadores se han escuchado cuando se ha mostrado contraria a un pacto de Gobierno PP-PRC como piden “algunas voces” regionalistas.

“Tenemos que decirles que la gobernabilidad de Cantabria y el futuro de nuestra tierra no puede condicionarse a los intereses partidistas ni a la necesidad de sobrevivir de ningún partido político. Esto no va de la supervivencia del Partido Regionalista de Cantabria, ya no. Eso se acabó, esto va de Cantabria, esto va del futuro de Cantabria”, ha señalado.

Buruaga ha afirmado que los cántabros con sus votos han dicho “alto y claro” y “con total rotundidad qué es lo que quieren y lo que no quieren” y “han dicho 'no' al revillismo, al sanchismo y un 'no' como una casa al comunismo”.

“Los cántabros han dicho sí al cambio y a la centralidad, a la moderación, al cambio tranquilo y sensato y a la gestión con resultados y ese es el deseo que tenemos que cumplir; el resultado que vamos a defender”, ha subrayado Buruaga, que ha garantizado que “esa va a ser la hoja de ruta” porque los cántabros han dicho que “la solución no es Revilla ni el PRC, sino el PP”. “Esto va de cumplir la voluntad mayoritaria de los cántabros que han dicho cambio y han pedido otras políticas, con otras actitudes y resultados y han votado para que el PSOE y el PRC salgan del Gobierno”.

Buruaga, que ha intervenido al inicio de la Junta, ha explicado que tras escuchar este jueves lo que tienen que decir sus integrantes, a continuación iniciará contactos con el resto de partidos “porque es su obligación para abrir un diálogo y defender un Gobierno en solitario del PP”.

También ha explicado que empezará esas conversaciones por el PRC, segunda fuerza política en las autonómicas, porque ve “perfectamente posible” que, si Revilla “respeta la palabra dada a los cántabros” y lo que afirma en los programas de televisión que su propósito era evitar que Vox entrara en el Gobierno de Cantabria, “tiene la oportunidad de demostrarlo”. “Si cumple, yo aplaudiré su responsabilidad”, ha añadido.

Pactos municipales

Buruaga también se ha felicitado de los resultados en las elecciones municipales, en las que el PP ha sido la fuerza más votada, al igual que en las autonómicas.

“Vamos a gobernar Cantabria y la gran mayoría de los ayuntamientos. El vuelco municipal y autonómico ha sido espectacular”, ha subrayado Buruaga, quien ha resaltado que el partido ha ganado en 51 ayuntamientos de Cantabria y logrado 36 mayorías absolutas, 9 más que hace cuatro años, entre ellas Santander con una “brillante” Gema Igual.

Respecto a la gobernabilidad en aquellos donde el PP no ha logrado esa mayoría absoluta, Buruaga ha anunciado que dará libertad a las agrupaciones locales del partido para los pactos municipales.

“No os voy a decir ni lo que tenéis que hacer, ni cómo, ni con quién. Vosotros sois los que habéis dado la cara, los que habéis cosechado los resultados, los que mejor conocéis la situación en vuestros municipios y vosotros sois, no me cabe ninguna duda, los que vais a saber respetar mejor que nadie la voluntad de vuestros vecinos, que es a lo que nos debemos. Confío en todos vosotros”, ha afirmado Buruaga, quien ha insistido en que serán los candidatos locales los que tendrán “el mando y la palabra”.

Sí les ha pedido que formen gobiernos “fuertes, estables y responsables” y a trasladar a los ayuntamientos la “buena política, la que dice la verdad y la que cumple lo que promete y ofrece resultados y soluciones a sus vecinos y la que antepone siempre a cualquier otra consideración el interés general”.