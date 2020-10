Cantabria prohíbe el deporte base tras detectar varios brotes de COVID-19

El Gobierno de Cantabria prohibirá al menos durante dos semanas el deporte base, es decir, el que practican menores de 18 años, federados y no federados, tanto en recintos abiertos como cerrados, tras detectar "varios brotes" en este ámbito. Una medida, que probablemente se publicará este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), que se ha tomado "porque no podemos ser ajenos a la evolución de la epidemia" y porque la Dirección General de Salud Pública "ha detectado varios brotes en relación con el deporte base y por lo tanto, no podemos permanecer ajenos a esa situación".

Así lo ha dicho el consejero de Sanidad, Migue Rodríguez, a preguntas de la prensa tras visitar, junto con el vicepresidente, Pablo Zuloaga, las áreas de los pabellones que acogerán nuevas unidades asistenciales anticovid del Hospital Valdecilla. Zuloaga ha señalado que esta "limitación" del deporte base --cuya competición ya había sido aplazada hasta al menos primeros de 2021-- es una "medida necesaria" para paliar el aumento de contagios, también "teniendo en cuenta que la semana que viene es de vacaciones y es importante limitar la movilidad de los hijos para también limitar el aumento del número de contagios, sobre todo en el plano familiar".

El vicepresidente ha explicado que Salud Pública trabaja en coordinación con la Dirección General de Deportes y también con las federaciones y clubes "para intentar minimizar el efecto" de esta medida sobre el empleo y la economía. "Es una decisión que se toma con una perspectiva sanitaria, de salud, y en este caso nos toca proteger a los hijos y abuelos", ha remarcado.

Racing y Gimnástica

En cuanto a si en los Campos de Sport y en el Malecón se mantiene la limitación de público del 20% actual, pues las competiciones nacionales y absolutas se pueden disputar y en este caso con público, Zuloaga ha subrayado que los aforos son una cuestión que está "en permanente revisión en Salud Publica", si bien su modificación "no es una decisión que esté hoy encima de la mesa", ha precisado, asegurando que "hay un contacto directo con el Racing" por parte de Sanidad.

El vicepresidente ha recordado que, como se acordó en la interterritorial de sanidad, el Gobierno de España marcará las premisas de las fases en que se encuentran las comunidades y Cantabria tiene la "obligación" de adecuarse a las "circunstancias" que marca el Estado, por lo que la región "valorará y variará la modificación de los aforos en función de la influencia y del número de contagios".

Rodríguez ha matizado que, independientemente del aforo, "que ya se tocó la semana pasada" --cuando se redujo al 20%--, para cada partido es necesaria una autorización previa, que se da o no en función de la evolución de la pandemia. "Por lo tanto, antes de cada partido, el Racing tiene que solicitar la evaluación del riesgo y función de cómo esté el riesgo, Salud Pública tomará la decisión de autorizarlo o no", ha concluido.