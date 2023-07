Castro Urdiales ultima los detalles para la tercera edición del Festival Sónica

El Festival Sónica 2023 recala el 14 y 15 de julio en el Estadio Riomar de Castro Urdiales, donde celebrará su tercera edición con Leiva y Vetusta Morla como cabezas de cartel. El evento también contará el viernes con la actuación de artistas y grupos como Ginebras, Marlon, Marlena, Amatria, Karavana, Menta, Juguete, Pipiolas, Lu Decker, mientras que el sábado se subirán al escenario Dani Fernández, Cariño, Samantha Hudson, Niña Polaca, Siloé, Chica Gang, Chill Chicos, Me Fritos and The Gimme Cheetos, Repion, Casapalma, Uhmami y Sara Puaj.

Sónica colaborará con el IDIVAL para apoyar la investigación contra el cáncer

En esta ocasión, el festival, que en la pasada edición reunió a más de 16.000 personas y tuvo un impacto económico superior a los 2,3 millones de euros en Cantabria, ha puesto en marcha varias iniciativas solidarias con la finalidad de recaudar fondos que se destinarán a apoyar los trabajos de investigación contra el cáncer que se llevan a cabo en el Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (IDIVAL).

El grupo de pop rock Vetusta Morla encabeza el cartel artístico de la primera jornada, que tendrá lugar este viernes. El directo de esta banda está marcado por la contundencia del sonido, la precisión de la interpretación y su comunión con el público, cuyo resultado convierte cada actuación en un acontecimiento único.

Por su parte, el personal estilo de Leiva abandera la jornada del sábado, que pone fin al Festival Sónic 2023. La gira de su último disco 'Cuando te muerdes el labio' ha llevado al artista a unas cifras de convocatoria y volumen de venta de entradas insólita en su carrera, agotando los tickets en tiempo récord en importantes recintos de varios países.

Magüi, Sandra, Raquel y Juls dan voz y ritmo a Ginebras, el grupo musical con el que han creado un universo pop propio con tintes de indie y letras autobiográficas contadas con rollito y mucho humor. Acaban de publicar ‘Ansiedad’, el segundo adelanto del que será su segundo LP y una joya musical dedicada a las personas que alguna vez se han sentido perdidas y sobrepasadas y con la que ponen sintonía a uno de los males de la sociedad.

Dani Fernández lleva años asentándose como uno de los cantantes y compositores más escuchados del país con canciones ue acumulan más de trescientos millones de escuchas y visionados en plataformas digitales y que, además, han sido número 1 en las grandes emisoras de radio. En su nuevo disco pone el foco en la suerte y el destino, pero lo suyo es el trabajo duro y un talento desbordante.

Cariño es una banda formada por María Talaverano, Paola Rivero y Alicia Ros, quienes se han encargado de crear melodías pop impregnadas de frescura y acompañadas por el descaro de sus letras.

Adrián Roma, Juanin y Jorge integran Marlon, un grupo asturiano influenciado por exitosas bandas nacionales como Pereza, El Canto del Loco, Hombres G, Los Rodríguez o Los Ronaldos, y británicas de los 60 como Rolling Stones o The Beatles.

El dúo revelación de indie-pop Marlena, integrado por Ana y Carol, habla de lo cotidiano, de amor y desamor. 'Me sabe mal', 'Gitana', 'Muñequita de Cristal' o 'Fecha de curiosidad' son algunos de sus lanzamientos de éxito.

Samantha Hudson nació como una inocente tarea de instituto pero se ha convertido en un ambicioso proyecto musical que juega con los paradigmas del género, el sexo y la libertad de expresión. Una performance viviente que ha emergido del panorama queer más underground para conquistar España y que ha logrado convertirse en uno de los iconos de la Generación Z.

Niña Polaca es una banda madrileña–alicantina compuesta por el cantante Álvaro Surma, el bajista Alberto Rojo, el batería Kobe y la cantante y guitarra de Ginebras, Sandra. En este tiempo, el grupo que comenzó su andadura por el mítico circuito de pequeñas salas de Madrid se ha afianzado como una banda de Indie Rock en castellano con canciones pop que picotean del garaje y que son como pasear por el Madrid de los 80.

Joni Antequera es el alma máter de Amatria. Compositor, músico y productor, su búsqueda constante de nuevos sonidos le ha llevado a transitar terrenos que van del pop a la electrónica, pasando por sonidos más independientes e incluso latinos.

Karavana se postula como una de las bandas imprescindibles a seguir en este año. Fabi, Gonzalo, Emilio y Jaime definen su música, influenciada por bandas como The Strokes, The Vaccines o Wallows, como 'guitarras sucias y letras cursis'.

El dúo de Valladolid Siloé fusiona la canción de autor y el folk pop con la electrónica más bailable. Sus directos pasan de momentos de absoluta energía a otros más introspectivos y acústicos.

Rocío y Albal componen Chica Gang, dúo con el que llevan quemando las pistas españolas desde 2017 con ritmos electrónicos inspirados en los sonidos y estilos del club más underground, convirtiéndose así en una propuesta nacional de música electrónica con gran proyección internacional.

Lu Decker ya es una de las nuevas promesas de la música española con tal solo 17 años. Tras darse a conocer en TikTok, ha dado el salto a las plataformas de streaming, donde ya destaca gracias a sus primeros singles.

Menta es un quinteto madrileño con ruido y puntería melódica en temas que te hablan de tú a tú. La aportación de sus cuatro integrantes dota a los temas de un encanto instantáneo que reinventa el lema punk por excelencia.

Me Fritos and the Gimme Cheetos nace como un proyecto similar al de la banda americana 'Me First and the Gimme Gimmes', pero a la española. Amantes del jolgorio y la partyhard, buscan dar una vuelta de tuerca adaptar las canciones que todos conocemos a un estilo punk-rock melódico, rápido, fiestero y para todo tipo de público.

Chill Chicos han publicado 'Los Más Guapos De Madrid', su primer álbum oficial tras 'Le Chill', la recopilación de temas con colaboraciones que en 2020 les convirtió en el centro de una escena que congregó a algunos de los artistas emergentes más importantes de Madrid. Este grupo es clave para entender la eclosión y desarrollo de una nueva movida musical en la capital.

Repion es la enérgica propuesta de la banda formada por las hermanas Marina y Teresa Iñesta, definida como grunge-pop y con referentes que van de Sleater Kinney o Juliana Hatfield hasta Dover o Tahures Zurdos.Vitalidad, rabia, frustración post-adolescente y un punto de melancolía. Sobre todo, lo que hay en Repion es verdad por los cuatro costados: una descarga de rock con el cuchillo entre los dientes, letras más bien tristes y un directo que atropella.

Juguete es el máximo exponente de una generación autodidacta e inconformista que quiere tocar y jugar con todo. Explorando los vínculos entre géneros, su selección musical va desde la electrónica más agresiva hasta el pop más chicle, a través de estilos como el hard trance, el donk o el makina. Sus sets, siempre con un toque nostálgico, juegan con energía y bpms altos, buscando generar una sensación de euforia constante.

Uhmami es la artista DJ con más proyección de Cantabria. Se define como una DJ ecléctica, que antepone su pasión por la música y no se encasilla en estilos, por lo que toca distintos géneros desde el house y la electrónica más elegante hasta los sonido más urbanos.

Sara Puaj, DJ procedente de Cantabria, cuenta con un amplio bagaje musical con sesiones dedicadas al afrobeat, soul, funk, disco y el hip-ho Su apuesta predominante son los ritmos provenientes de países como Angola, Nigeria, Sudáfrica, Cabo Verde o Brasil, buscando siempre su fusión con sonidos electrónicos para llegar a estilos como el afrobass o los afrobeats. En algunas ocasiones, también utiliza otros repertorios más dedicados a sonidos de Latinoamérica como la cumbia o centrados puramente en la electrónica, partiendo de la música house o techno, pero siempre con toques “afro”.

La cantante Irene Atienza y el productor Yoel Molina conforman el proyecto Casapalma, un grupo de folclore cántabro y canción montañesa del siglo XXI. Basado en el cancionero popular de Cantabria, que aborda la música regional desde una perspectiva contemporánea con la introducción de elementos electrónicos, Casapalma lleva tradición a una nueva e inexplorada dimensión.