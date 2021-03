Los contagios y la incidencia repuntan en Cantabria en una jornada con un nuevo fallecido por COVID

La situación epidemiológica empieza a tornar en Cantabria. Tras haber superado la tercera ola, los indicadores de los últimos días reflejan ese posible cambio de tendencia. Y es que este jueves la comunidad ha detectado un repunte de contagios, que se traduce en un ligero incremento de la incidencia acumulada, en una jornada en la que la Consejería de Sanidad ha notificado un nuevo fallecimiento por COVID-19, una mujer de 82 años, que eleva el total a 546.

En concreto, Cantabria ha sumado 76 nuevos positivos, frente a los 50 del día anterior, y cuenta con 1.034 casos activos, cuando el miércoles eran 965. De ellos, 59 están hospitalizados, uno más, 15 de los cuales se encuentran ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), dos menos. Valdecilla trata a 41 pacientes, Sierrallana a 13 y Laredo a tres, con lo que el porcentaje de ocupación de camas convencionales se sitúa en el 4% y de UCI en el 14%.

Con estos datos, la incidencia acumulada a 14 días en la comunidad pasa de 103 a 109 casos por cada 100.000 habitantes, y el mismo indicador a siete días, de 51 a 58. El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), ha recalcado este viernes a preguntas de la prensa que si este último parámetro superase los 75 casos empezarían a plantearse implantar nuevas medidas restrictivas.

"No podría decir si ha habido un cambio de tendencia, aunque es cierto que la incidencia muy poco a poco, pero está subiendo", ha reconocido, quien ha dejado claro que aunque las normas de cara a Semana Santa ya están establecidas, si la situación empeorase se aprobaría la semana que viene un nuevo decreto de urgencia. "Lo previsible es que no siga aumentando de forma exagerada la incidencia acumulada en los próximos días, pero si se produjera no tengo ninguna duda de que actuaríamos con contundencia", ha sentenciado.

En lo que respecta al porcentaje de positividad de las pruebas PCR, actualmente está al 4,5%, y en la región se han realizado 504.273 test, 86.750 por cada 100.000 habitantes.