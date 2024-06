Crecen un 66% los divorcios en el primer trimestre en Cantabria, el segundo mayor aumento del país

Los juzgados cántabros recibieron en el primer trimestre de este año 411 demandas de disolución matrimonial, un 66,4 por ciento más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando se registraron 247.

En toda España, los divorcios también aumentaron entre enero y marzo, aunque en menor medida: un 15,3%. Cantabria es la segunda comunidad autónoma donde más se incrementaron, por detrás de La Rioja (+70,7%).

Los 411 procedimientos cántabros representan una tasa de 69,5 demandas por cada 100.000 habitantes, la tercera más alta de España, por detrás de Navarra (74,9) y Baleares (72,1), y por encima de la media nacional, del 53,6, mientras que las regiones con menor índice fueron Madrid (46,3), País Vasco (46,6) y Andalucía (50), según datos del Consejo General del Poder Judicial difundidos este lunes.

Según el informe sobre la actividad de los juzgados de primera instancia con competencia en familia que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del CGPJ, entre enero y marzo de 2024 los de Cantabria recibieron 133 peticiones de modificación de medidas acordadas en sentencia y 138 para la adopción de medidas de guarda y custodia sobre menores nacidos en parejas no casadas y que se han disuelto.

Divorcios y separaciones

Dentro de la denominación 'disoluciones matrimoniales', el estudio incluye divorcios de mutuo acuerdo y no acordados, separaciones consensuadas y no consensuadas, y también nulidades matrimoniales.

En el primer trimestre del año se presentaron en Cantabria 403 demandas de divorcio –un 70% más que un año antes- y 8 de separación –dos menos-. De los primeros, la mayoría (209) fueron no consensuados –se duplicaron respecto a 2023, cuando hubo 100-, mientras que el resto (194) fueron de mutuo acuerdo –un 41,6% más que en el arranque de 2023, cuando fueron 137-. En el caso de las separaciones, seis fueron no acordadas y dos de mutuo acuerdo y no hubo ningún procedimiento de nulidad matrimonial.

Por partidos judiciales, en Santander se presentaron 135 demandas de disolución matrimonial (132 divorcios y 3 separaciones) y en Torrelavega las demandas de este tipo ascendieron a 71 (67 divorcios y 4 separaciones).

En Castro Urdiales, se presentaron 26 demandas de divorcio, y en Medio Cudeyo, 25. En Laredo, fueron 24 las demandas de divorcio presentadas, y en Santoña ascendieron a 14 las demandas de disolución matrimonial (13 de divorcio y 1 de separación). Finalmente, en San Vicente de la Barquera, el juzgado registró 11 divorcios y en Reinosa, 9.

Procedimientos de modificación de medidas

La estadística también analiza los procedimientos solicitando la modificación de medidas acordadas en sentencia, de los que hubo 133, un 10,9% más. En su mayoría (91), las peticiones fueron no consensuadas, mientras que las de mutuo acuerdo ascendieron a 42.

Finalmente, los juzgados cántabros recibieron 138 procedimientos para la adopción de medidas sobre guarda, custodia y alimentos de descendientes nacidos en parejas no casadas que se rompen, un 34% más. De ese total, 73 eran peticiones no consensuadas y 65 de mutuo acuerdo.