La Escuela de Pastoras con 260 mujeres inscritas contra la despoblación sigue sin fondos para echar a andar

460 horas de teoría, 255 horas de práctica, 17 módulos, más de 30 profesores, expertos en temas específicos que actúen de mentores y más de 260 mujeres que ya estaban apuntadas para cambiar su vida. Todo estaba atado y bien atado en la Escuela de Pastoras del Siglo XXI para que en nueve meses esas mujeres lograsen contar con conocimientos más que suficientes como para instalarse con éxito en el medio rural. Bueno, todo estaba atado menos la financiación.

“La verdad es que al ser un tema que abarca la igualdad, el desarrollo rural, la despoblación o el empleo pensábamos que sería más sencillo”, cuenta a elDiario.es Susana Pacheco, la coordinadora de esta innovadora formación impulsada por la Asociación Española Contra la Despoblación (AECD).

Pero no fue así, y pese a que sus primeros pasos se dirigieron hacia la responsabilidad social corporativa de las empresas privadas por considerar que era el lugar en el que mejor encajaban, pronto se dieron cuenta de que el camino arduo comenzaba ahí. Tampoco tardaron en dar pasos hacia las administraciones públicas, pero estas tampoco les dieron resultado que esperaban. Sin embargo, no se rinden y ahora su objetivo es conseguir la financiación necesaria para poner en marcha “al menos” esta primera edición.

Sobre si han pensado en el crowdfunding, la coordinadora reconoce que sí. “Es que hemos pensado en todas las formas posibles”, confiesa con una sonrisa. En cambio, al ser una idea “tan potente” lo descartaron rápidamente: “Creemos que la única forma es utilizando la suma de distintas vías, por eso hemos trabajado la parte empresarial”, argumenta.

“Nos queremos iniciar así porque ya hemos visto las historias de las mujeres que se han inscrito y hay algunas que están en riesgo de exclusión social, otras son madres solteras y otras necesitan empezar su vida desde cero... Así que hay una parte muy importante de esas mujeres que no tiene capacidad económica como para hacerse cargo de un máster de estas características. Seguiremos buscando financiación externa por coherencia también con cómo surge el proyecto”, expone Pacheco.

Tanto es así, que aunque el proyecto haya nacido en Cantabria, no descartan la posibilidad de realizarlo en otra comunidad autónoma “si se pone el apoyo necesario encima de la mesa”: “Aquí lo importante es que la Escuela de Pastoras salga adelante, y como tenemos mujeres que vienen de toda España tampoco tendría por qué suponer un problema”, insiste.

Por lo demás, esta ganadera cántabra reconoce que toda la estructura ya está pensada y definida como consecuencia de “la de vueltas” que le habían dado al proyecto antes de tirarse a la piscina. “Eso, por ejemplo, no va a cambiar aunque nos fuésemos a otro lugar. Tenemos la parte teórica, que tiene que ver con los animales, hasta esa parte de diversificación del producto haciendo hincapié en las posibilidades que da tener actividades complementarias”, asevera la coordinadora de la formación.

Y es que la finalidad de la escuela no es otra que conseguir que las 30 mujeres que accedan al curso en el primer año sean capaces de generar su propio proyecto de empresa. Algo a lo que Susana Pacheco se refiere más bien como “proyecto de vida”, y quizá fue esa forma de hablar la que logró que conectasen con ella los más de 60 medios de comunicación de diez países diferentes que decidieron hablar sobre la escuela. “Seguimos alucinando por el interés que ha generado, de hecho, tenemos a 13 medios esperando a que les digamos que ya estamos en marcha y hacer reportajes específicos. Así que no entendemos que teniendo todo este interés detrás no cambie nada para las empresas”, afirma.

Lo que sí tienen claro tanto desde la AECD como desde la Junta a la que pertenece Susana Pacheco es que no van a ponerse ninguna fecha límite para sacar adelante la Escuela de Pastoras: “Al principio pensábamos que podíamos hacerlo en el mismo año que lo lanzábamos, y luego hemos visto que dada la situación es mejor no plantearnos una fecha concreta. Más que nada por no desmoralizarnos y querer dejarlo todo de lado”, explica.

Sin embargo, para terminar con un resquicio de esperanza, ella misma decide concluir la entrevista con una frase motivante: “Esto es como el cuento, pero en lugar de soplar nosotras tocaremos las puertas que haga falta hasta que se caigan, y lo haremos porque creemos en esto”, concluye.