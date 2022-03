Las feministas de Cantabria vuelven a tomar las calles en un 8M postCOVID y contra la guerra

Este 8M ha vuelto a ser lo que era los años previos a la pandemia. Las feministas han vuelto a tomar las calles con motivo del Día Internacional de la Mujer para reivindicar sus derechos y la igualdad en todos los ámbitos de la vida. Tras la cita de 2021 marcada por las restricciones por la crisis sanitaria, este año se ha recuperado la marea morada que inunda las principales ciudades cada 8 de marzo desde la histórica huelga feminista de 2018.

Las feministas cántabras han respondido a las expectativas generadas en este 8M postCOVID con una única manifestación multitudinaria que ha recorrido las calles de Santander desde Puertochico hasta el Ayuntamiento. Más de 6.000 personas, en su mayoría mujeres, han participado en la concentración convocada por las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria y la Comisión 8 de Marzo. El feminismo cántabro, a diferencia de otros territorios, no ha estado dividido.

Durante el recorrido se han exhibido pancartas y carteles con los lemas 'Somos imparables, siempre necesarias', '¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo', 'Juntas y unidas somos más fuertes' o 'No somos histéricas, somos históricas' y se han gritado consignas como "la calle y la noche también son nuestras"; "sola, borracha, quiero llegar a casa"; 'patriarcado y capital, alianza criminal" o "luego diréis que somos cinco o seis".

Asimismo, a lo largo del itinerario, se han realizado las tradicionales "sentadas por las asesinadas" y, además, este año ha contado con la participación del colectivo Las Percumozas, un grupo femenino de percusión para la lucha feminista, que ha desarrollado una performance muy llamativa con sus tambores.

Además de estas y otras reivindicaciones feministas, este 8M ha estado marcado por el conflicto en Ucrania y la solidaridad con la población civil afectada por la invasión rusa. Así pues, las pancartas que reclaman el 'no a la guerra' también se han dejado ver en la manifestación, así como en contra de las concertinas: 'Ni guerras que nos maten, ni paz que nos oprima, no a las fronteras, no a las alambradas, queremos una Europa abierta y solidaria', 'La Ley de Extranjería, mata a personas cada día' o 'Europa, canalla, abre la muralla', han sido algunos de los mensajes que se han transmitido.

La manifestación ha llegado al Ayuntamiento pasada la hora desde su inicio y una vez allí se han leído varios manifiestos que han alertado de "los retrocesos en derechos" para las mujeres durante los últimos años. "Venimos de dos años que pueden marcar a fuego algunos retrocesos en los derechos de las mujeres, dos años en los que la pandemia ha recrudecido las condiciones de vida de muchas: más pobreza, menos recursos públicos, más vulnerabilidad frente a otras prioridades", han señalado las convocantes de la concentración.

"Tenemos comprobado que en los momentos de crisis nuestros derechos se ponen en tela de juicio, retroceden o se obvian", han remarcado. "Poco a poco ha ido desapareciendo de las agendas varias de las políticas relativas a una gestión pública de los cuidados para volver a dejar el peso en quien siempre tuvo sin reconocimiento social, económico ni en pensión: nosotras", han sentenciado las feministas.