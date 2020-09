El Gobierno de Cantabria descarta retrasar la vuelta al cole en Santoña a pesar del cordón sanitario

No habrá cambio de fecha. El Gobierno de Cantabria ha despejado cualquier duda sobre si se retrasará la vuelta al cole en Santoña tras haberse levantado un cordón sanitario este miércoles por el "preocupante" avance de la pandemia en el último mes. Así pues, los niños y niñas del municipio confinado arrancarán el curso el próximo lunes, 7 de septiembre, al igual que el resto del alumnos de la comunidad.

Pese a que ya lo avanzó el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), cuando anunció todas las medidas restrictivas de esta nueva realidad para Santoña, el vicepresidente y portavoz del bipartito, Pablo Zuloaga (PSOE), ha vuelto a incidir este jueves sobre este asunto cuestionado por los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Ahora mismo se mantiene la fecha prevista", ha subrayado Zuloaga, quien también ha precisado que los niños que tengan en sus familias algún caso positivo de COVID-19 "no irán a la escuela, como es normal, dentro del protocolo que se ha establecido para este curso" en la región.

"Los protocolos establecidos por la Consejería de Educación están amparados por Salud Pública, son rigurosos y buscan recuperar la normalidad y que los niños vuelvan a las aulas", ha remarcado el vicepresidente socialista, quien también ha anunciado que el Gobierno no ha registrado ninguna incidencia destacable en las primeras horas del cordón sanitario.

En este sentido, Zuloaga ha destacado la "buena colaboración" que está existiendo entre el Gobierno autonómico, la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Santoña y la Policía Local en estas primeras horas para garantizar que la situación en Santoña sea "lo más normal posible dentro de la excepcionalidad".

Cuestionado por unas declaraciones del alcalde de Santoña, Sergio Abascal (PSOE), en las que habría afirmado que la Consejería de Sanidad no se había dirigido al Ayuntamiento a la hora de adoptar esta decisión, Zuloaga ha afirmado que con el regidor hay una "relación estrecha" y ha asegurado que ayer, día en que se adoptó la decisión, "se trabajó con él y con toda la Corporación municipal".

El vicepresidente, al igual que hiciera el consejero de Sanidad, ha resaltado que la decisión ha sido "difícil y meditada", pero que hubiera sido "una grave irresponsabilidad" no adoptarla. En este sentido, el portavoz del Ejecutivo ha señalado que espera que no haya que tomar medidas así en otros municipios, pero ha dejado claro que el Gobierno "tomará todas las decisiones necesarias, tal y como ha hecho hasta el momento". "Estas medidas deben hacer pensar a cada persona en lo que puede suponer no cumplir las normas", ha concluido.