La Justicia anula unas elecciones sindicales ganadas por CCOO en Urbaser en las que no hubo votación

El Juzgado de lo Social número 5 de Santander ha anulado unas elecciones sindicales ganadas por CCOO en la empresa de recogida de residuos Urbaser por no haber llevado a cabo una votación ni haber dado los pasos necesarios para desarrollar correctamente el proceso electoral.

"No es que no hubiera votaciones; es que no hubo nada de nada de real", recoge la sentencia, difundida este viernes a los medios por el sindicato USO, al que la Justicia ha dado la razón tras la demanda presentada contra las elecciones.

Los hechos se producen en la empresa Urbaser S.A. El Brusco, dedicada a la recogida de residuos urbanos en los municipios Bareyo, Arnuero, Liérganes, Argoños, Escalante, Ribamontan al Mar y Liérganes.

Según la sentencia, CCOO presentó en septiembre de 2021 un preaviso de celebración de elecciones sindicales en la empresa, con una plantilla de 14 trabajadores que prestan servicio en tres camiones de recogida de residuos, fijándose como día de iniciación de proceso electoral 21 de octubre. En esta fecha se constituyó la mesa electoral, que firmó un calendario que contenía varios pasos ese mismo día --como la publicación del censo electoral, las reclamaciones y la resolución de éstas, entre otros-- y fijaba la votación para el día siguiente.

Para el juez "ciertamente cuesta ver algo aquí, en el caso planteado, que se parezca a un proceso electoral en los términos que exige el Estatuto de los Trabajadores. Más allá del formateo llevado a cabo, no hay nada que materialmente permita decir que ha habido un

proceso electoral, y por lo tanto nada puede salvarse".

CCOO reconoció que la votación no celebró y explicó que fue porque había un solo candidato y solo con su voto ya estaba garantizada su elección, además de que uno de los trabajadores dijo que quería presentarse como candidato de USO "fuera de plazo".

Por su parte, USO ha trasladado hoy en un comunicado que CCOO, a través de Mariano Pérez Conde, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios, promovió elecciones sindicales y para ello "se confeccionó en un bar de la zona un calendario que fue ocultado a todos los trabajadores", exceptuando su candidato, lamentando que "en tan solo 35 minutos comprimió constitución de mesa, reclamaciones al censo electoral, presentación de candidaturas y proclamación de candidaturas".

Según relata, un afiliado de USO tuvo conocimiento casual de los hechos y "fue rechazada su candidatura por llegar dos minutos tarde a pesar de que tan solo 32 minutos antes se había constituido la mesa electoral".

Y añade el sindicato que a continuación se realizó "un acta falsa con fecha del día posterior" donde se simulaban "unas elecciones sindicales que nunca existieron" y en la que se dice que "han ejercido su voto un total de 14 trabajadores, es decir, dos más de los que tiene la empresa ya que habían causado baja meses antes".

Para USO, esta sentencia pone en evidencia un "caso grave de corrupción sindical que muestra el escaso respeto por los valores democráticos y el Estado de derecho por parte al menos de un dirigente de CCOO" y emplaza al sindicato a depurar responsabilidades.