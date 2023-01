Paula Fernández: “Hablar ahora de sucesión en el PRC no toca”

Paula Fernández Viaña (Bárcena de Pie de Concha, 1971) sigue siendo la responsable de Organización en el PRC, esta vez ocupando una de las tres vicesecretarías que ha creado Miguel Ángel Revilla para su nueva Ejecutiva, con la que busca poner la primera piedra de su sucesión al frente del partido. No obstante, para la también consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior de Cantabria eso “ahora no toca”. Fernández, que pone en valor el trabajo realizado durante la legislatura, tanto del Gobierno en general como de su departamento en particular, está convencida de que los regionalistas volverán a ganar las elecciones y de que los alcaldes de su partido repetirán en el cargo, a los que habrá que “sumar alguna sorpresa”, según adelanta.

Llegamos al final de una legislatura dura y atípica, marcada por la pandemia y por las consecuencias de la guerra en Ucrania. ¿Qué balance hace de estos cuatro años?

Tenemos que hacer un balance positivo desde esta Consejería. Un 81% de los proyectos que nos comprometimos están implantados o en ejecución. Se ha hecho una labor muy importante. En áreas como Función Pública, por ejemplo, a pesar del parón por la pandemia, se han convocado oposiciones como nunca. Hemos hecho dos procesos selectivos muy grandes, el primero ya cumplido con mil plazas y el segundo se acaba de convocar, con más de 900 plazas, y cuyos exámenes tendrán lugar a partir de mayo. El objetivo de que la interinidad estuviera por debajo del 8% se ha cumplido, una obligación que nos marcó el Estado para darnos los fondos europeos. Además, hemos sido una de las primeras comunidades que ha lanzado el proceso de estabilización y estamos resolviendo los concursos. Por primera vez ha habido en cada presupuesto 1,4 millones de euros para mejorar de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, negociadas con las organizaciones sindicales. Se han mejorado las escalas más bajas de todas las consejerías, se han recuperado derechos importantes, se ha hecho una reforma en un tema tan importante como la conciliación y se ha encargado a una empresa el plan de igualdad.

Su departamento ha estado muy ligado a Bruselas como responsable de Acción Exterior. ¿Qué destaca del trabajo realizado allí?

También hago un balance muy positivo. En 2022 ha habido más de 4.000 consultas a la Oficina de Cantabria en Bruselas por parte, no solo de todo el Gobierno, sino de la Universidad de Cantabria, de empresas públicas o del Puerto de Santander. La colaboración de la Oficina, después de 25 años de trabajo muy serio allí y con el prestigio que tiene, ha sido fundamental. Tenemos una presencia importantísima en Europa a pesar de ser un territorio pequeño. Como ejemplo, en la Conferencia del Futuro de Europa en 2021 se elegían de 325 miembros a 18 para ser los ponentes y uno de ellos fui yo. Ese es el ejemplo claro de que Cantabria está allí presente, de que intervenimos en todos los plenos, de que hemos hecho un dictamen, el del Arco Atlántico, que se aprobó por primera vez por unanimidad. Cantabria solo había hecho dos en toda su historia.

Las materias y competencias que asumimos han aumentado en esta legislatura y hemos sabido estar a la altura

Estamos convencidos de que la macrorregión que estamos impulsando con el País Vasco va a ser una realidad en la segunda parte del año, que es cuando España tiene la Presidencia de la Unión Europea. Ahí también va a ser fundamental que entremos en la red básica ampliada del año 30 con el tren Santander-Bilbao, que es otro objetivo en el que hemos trabajado muchísimo. Además, hemos hablado mucho de despoblamiento, hemos hecho una conferencia sobre el futuro de Europa interesantísima con intervenciones de los ciudadanos en el Castillo de Argüeso, hemos escuchado a los jóvenes a través de un evento europeo de la juventud que se celebró en Santander, por primera vez fuera de Estrasburgo, y las conclusiones que se sacaron se las llevé al presidente del comité de las regiones. Estamos siendo muy activos. Nunca ha habido una legislatura en la que Cantabria haya hablado tanto en Europa.

¿Está satisfecha con el proceso de digitalización llevado a cabo en la Administración?

En el año 2021 el Estado dijo 'papel 0' y Cantabria cumplió. Sí, estamos satisfechos. La cantidad de procesos que se hacen ahora a través de la digitalización es enorme. Es cierto que con el ciudadano todavía se admite la posibilidad de registro con papel pero queremos dar pasos hacia adelante. Tiene que ser paulatino. Y no solo en unas determinadas franjas de edad o zonas de Cantabria donde cada vez es más frecuente que tengamos certificado digital y que todos los trámites, con Cantabria y con el Estado, se hagan por esa vía, sino que también en todas las zonas rurales, que suponen el 80% del territorio cántabro y donde hay gente mayor. Ahí la Administración tiene que ir de la mano del ciudadano. Hemos puesto en marcha un nuevo contrato del teléfono 012, que se hizo tan popular en pandemia y experimentó una subida tan fuerte de llamadas, para reforzar la comunicación con el ciudadano con seis agentes más. Y en lo que se refiere a Justicia, durante la pandemia se puso de manifiesto que el sistema Vereda de expedientes digitales era el mejor de España. Lo tenemos Cantabria, Navarra, Aragón y ahora País Vasco, y estamos muy satisfechos con él.

¿Cuáles han sido los principales avances en materia de emergencias, otra de las competencias clave de su departamento?

Hemos avanzado muchísimo. Bomberos ahora es un organismo autónomo, que ha costado mucho llevar a cabo, y hemos hecho una relación de puestos de trabajo. Hay 13 bomberos más interinos, nos gustaría ir mucho más rápido en la consolidación de la plantilla, que es tan necesaria, pero a veces los tiempos son los que son. Hemos hecho un Plan de Emergencias que todavía no tiene el Estado, lo está elaborando el Ministerio y lo adaptaremos si nos lo pide, y desde finales de 2019 hemos realizado casi 20 simulacros de todo tipo. Hemos contratado un nuevo helicóptero para los meses más duros del invierno o para los incendios, hemos avanzado en Protección Civil y les hemos dotado de material nuevo, hemos renovado todos los hidrantes y colocado nuevos en zonas despobladas, y con las policías locales hemos hecho una labor importantísima de la mano de los ayuntamientos.

¿Y qué legado queda de su Consejería en materia legislativa?

Ha sido dificilísimo esta legislatura, pero hemos hecho seis leyes nuevas. Tenemos una Ley del Juego muy importante y que es modelo en España. Protege a los vulnerables y a los menores de edad aumentando distancias entre salones de juego y los colegios y centros donde se trata la ludopatía. Hemos impulsado una Ley de Juntas Vecinales que era muy necesaria y la de Coordinación de Policías Locales. Y hemos blindado el Fondo de Cooperación para que venga quien venga tenga los millones necesarios para asistir a los ayuntamientos.

Tras este balance, ¿qué consecuencias cree que tendrá para el PRC a nivel electoral la gestión realizada estos cuatro años?

Tiene que tener consecuencias positivas. El Gobierno ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Era muy difícil gobernar en pandemia. Hay datos, que ahora sí que se pueden analizar, sobre la mortandad de la COVID en una comunidad tan envejecida como Cantabria y sobre la recuperación económica a niveles de 2019, mucho más rápido que otras comunidades. Y ahí están también todas las ayudas que se han puesto encima de la mesa, también para los afectados por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Creo que a pesar de las circunstancias, con optimismo pero también con realismo de saber que vienen tiempos muy difíciles, el trabajo del Gobierno y de la parte regionalista es bueno, y los ciudadanos los van a saber valorar.

Recientemente hemos conocido la nueva Ejecutiva del PRC. ¿Qué valoración hace de ese nuevo organigrama directivo nombrado por Miguel Ángel Revilla?

Nosotros nos distinguimos por muchas cosas, pero sobre todo por una unidad inquebrantable. A lo largo de los cuatro años de legislatura no tenemos primarias ni congresos. Nuestro único Congreso se celebró en noviembre, siempre a finales del año anterior a las elecciones. Y de ahí sale nuestro secretario general que automáticamente es el candidato. Con esto quiero decir que durante los cuatro años de legislatura estamos trabajando en nuestras responsabilidades y no pensando en los cargos, en los líos internos y en todo lo que conlleva gestionar un partido, que es muy complicado. La primera Ejecutiva determina la elección de órganos fundamentales para trabajar y, en este caso, el secretario general ha tomado la decisión de que existan tres vicesecretarías. La mía es la de Organización, tenemos mucho trabajo por delante, pero no somos nuevos, sabemos cómo se hacen estas cosas. El partido está muy armado de abajo a arriba y eso es fundamental. Está unido, una característica que nos diferencia del resto, y no hay una mano en Madrid que nos dice lo que tenemos que hacer.

¿Qué implica que el secretario general haya creado esas tres vicesecretarías?

Implica que él, que está siempre y va a estar siempre, quiere si cabe estar más arriba y que el trabajo que hagamos las tres vicesecretarías sea fructífero y coordinado. Ahora somos un partido muy grande y son necesarias las tres vicesecretarías. La Territorial, porque el partido tiene que tener un mensaje uniforme y único en el Congreso, en el Senado, en el Gobierno, en los ayuntamientos y en las juntas vecinales. La de Acción Sectorial, porque gobernando tenemos que tener una coordinación con todas las materias y competencias que asumimos y que han aumentado en esta legislatura, para lo que hemos sabido estar a la altura. Y la de Organización, que ahora tiene un gran trabajo, pero lo tiene siempre, a lo largo de toda la legislatura, con los comités locales y comarcales y desde la sede del partido atendiendo día a día a todos los que están al pie del cañón. Así que, como digo, estas tres vicesecretarías implican coordinación y transición por parte del secretario general, que está sabiendo hacer muy bien las cosas.

Precisamente sobre esa transición, ¿podría hacerse la lectura de que mediante esas tres vicesecretarías pone al mismo nivel a los tres aspirantes mejor colocados para su sucesión?

Yo pienso que hablar ahora de sucesión en el PRC no toca y lo digo siempre. Nuestro candidato es el mejor, es Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria. No sé a qué más podemos aspirar en un partido en el que, según los sondeos que tenemos, ganaremos las elecciones de mayo. Miguel Ángel está en una situación extraordinaria, tiene una experiencia que es fundamental para afrontar esta nueva legislatura que viene y veréis cómo se va a dejar la piel en la campaña porque tiene una vocación de servicio público increíble y cree en lo que está haciendo. Eso para el ciudadano es fundamental en un político.

Tras la noche electoral, ¿el pacto preferente seguirá siendo con el PSOE o hay otras opciones al mismo nivel?

No hay pacto preferente. Hay una línea roja muy clara, que ya la ha dicho el secretario general, que es con Vox. Los respetamos, pero no compartimos nada con ellos por lo que es muy difícil que lleguemos a un acuerdo. Nosotros trabajaremos después de las elecciones en base a nuestro programa electoral y a los objetivos que queremos para Cantabria a lo largo de los cuatro años que vienen. Nos sentaremos con todos como hemos hecho siempre, pero hasta que no pase el 28 de mayo no vamos a pronunciarnos porque vamos a ganar las elecciones y si es por mayoría absoluta, mucho mejor.

Mencionaba antes su labor en la Vicesecretaría de Organización, que ahora se acentúa más con la llegada de las elecciones. ¿En qué municipios tiene más trabajo o cree que tendrá que dedicar más esfuerzo para que el PRC obtenga un buen resultado?

Han trabajado mucho los comités locales. El trabajo de Organización es renovarlos a través de las asambleas, pero ya todos saben cómo hacerlo. Estamos muy asentados en el territorio. Hay municipios más complicados porque hay alcaldes muy fuertes de otros partidos que están muy asentados durante muchísimos años. Si no se equivocan van a ser muy difíciles de batir, eso es evidente. Ahí es donde tenemos que encontrar a los mejores candidatos. Hemos visto un ejemplo que todo el mundo debería tomar, como es el caso de nuestro candidato en Santander, que ha hecho un análisis con su comité local del tiempo que se ha presentado, de los resultados y de cómo van las cosas. Así, ha dado un paso atrás viendo la posibilidad de que alguien obtenga mejores resultados. Si eso se hace en otros municipios donde podemos tener mejores números uno… ese es nuestro objetivo. Habrá que ver qué zonas están mejor y cuáles peor, pero yo estoy convencida de que todos los alcaldes que tiene el PRC van a repetir, porque han trabajado en durísimas condiciones, y veremos cuáles más se van a sumar, porque seguramente tendremos alguna sorpresa.