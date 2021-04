Reinosa esquiva por ahora el cierre perimetral tras un fin de semana sin casos nuevos

Después de días de incertidumbre, parece que finalmente la Consejería de Sanidad no confinará el municipio de Reinosa, o al menos no lo hará por el momento. Así lo ha aclarado este lunes el director de Salud Pública, Reinhard Wallmann, en rueda de prensa tras afirmar que durante el fin de semana no se ha notificado ningún caso nuevo en el municipio, lo que considera "un descenso" de la incidencia del virus. "Es la primera vez que comienza a apuntar hacia abajo desde que comenzó a subir", ha aseverado Wallmann.

Asimismo, el director de Salud Pública ha comunicado que, a pesar de esa previsión de caída, tampoco se cumplen las variables necesarias para que Reinosa entre en nivel de alerta 4+, ya que la ocupación hospitalaria en Sierrallana (el hospital de referencia del municipio) se sitúa en un 7% y debería pasar del 10%. No obstante, sí que se cumplen todos los demás parámetros para pasar a un nivel más de alerta, ya que cuenta con una incidencia acumulada a 14 días de 778 casos por 100.000 habitantes, una incidencia a 7 días de 478, y una positividad que supera el umbral del 10% encontrándose en este momento en 11,5%.

Pese a lo elevado de los datos, Wallmann ha transmitido un mensaje tranquilizador a la población indicando que la edad mediana de todos los casos es de 34 años, siendo un 86% de todos los casos de Reinosa correspondientes a menores de 60 años. De igual manera, la mediana de los contactos en cada caso está en tres, lo que no considera que sea "excesivamente alto". Respecto a los brotes, desde Sanidad atribuyen esta incidencia tan alta a 11 casos concretos . "Seis brotes son familiares (54 casos), tres del ámbito social (40 casos), un brote educativo y deportivo (39 casos), y un brote laboral que aún se esta investigando con alrededor de seis casos",

Aún así, desde el departamento de Miguel Rodríguez prefieren "confiar" en que los casos vayan descendiendo debido al "despliegue" de medidas tomadas en la comunidad tras entrar en el nivel de alerta 3 la pasada semana, aunque declaran que mantendrán una atención "especial". "Con este conjunto de factores que analizamos, no consideramos escalar y poner medidas adicionales", ha afirmado rotundo el representante de la Consejería.