Los vetos de Ciudadanos a Vox y UxS en Santander, marcados por las malas relaciones personales y las elecciones madrileñas

Los vetos con que Ciudadanos inició la negociación del II Plan de Choque del Ayuntamiento de Santander, aprobado este jueves por el pleno, tienen su origen en las malas relaciones personales del portavoz de la formación de Inés Arrimadas con el edil de Vox y en la estrategia del partido las pasadas elecciones de Madrid, en donde Podemos era una de las candidaturas y que en Santander comparte marca electoral como Unidas por Santander.

Cs veta en la negociación del II Plan de Choque a UxS y Vox porque "contamos con partidos que no están en los extremos"

Saber más

Vox y UxS fueron las formaciones vetadas por el portavoz naranja, Javier Ceruti, quien rechazó sentarse con sus homólogos a negociar, al considerar que ambos pertenecen a los "extremos" de la política española. De hecho, varias semanas después de anunciarlo, Ceruti sigue pensando lo mismo porque ha celebrado la aprobación del Plan y la abstención de Vox y UxS como una victoria de la "centralidad", en donde tendrían cabida todos los demás: derecha (PP), regionalismo (PRC) e izquierda (PSOE).

"Todos a favor menos los extremos [han aprobado el Plan], lo cual avala la estrategia de Ciudadanos de buscar el acuerdo con aquellas formaciones que están en la centralidad", ha insistido.

Ceruti también ha intentado explicar cómo los vetos pueden serlo en apariencia pero no en el fondo, según cómo se mire y según con quién. Al concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, lo vetó Ceruti, según ha dicho reiteradas veces, porque no está dispuesto a sentarse en una negociación que afecta a sus concejalías con PP y Vox siendo él convidado de piedra como habría pedido la formación de extrema derecha. Y a Miguel Saro lo ha vetado por representar a un partido con quien Ciudadanos no quiso tener nada que ver en las elecciones madrileñas (Saro pertenece a IU realmente pero representa a UxS). "Tienen en su grupo un partido que en las elecciones de Madrid marcaba unas posturas antagónicas con las nuestras. No hay veto a las propuestas razonables", le ha dicho Ceruti a Saro este jueves.

Saro, con talante positivo, ha intervenido diciendo que "se ha contaminado el proceso de negociación", por lo que ha propuesto la creación de un "foro sin vetos" sobre las inversiones para el futuro de Santander que mejoren la calidad de vida de sus vecinos. Tanto Pérez Cosío como Saro han protestado públicamente por conculcarse su derecho democrático a la participación.

Desde el inicio de legislatura Vox y Cs han tenido un pique continuo con el Partido Popular como telón de fondo. Cs comparte equipo de gobierno y Vox da apoyos puntuales, como en los dos últimos presupuestos, pero se manifiestan tan incompatibles que la susceptibilidad ha llegado a lo personal. En el propio pleno, algo que han lamentado los demás, incluida la alcaldesa, Gema igual, Ceruti ha sacado a relucir las 'otras' razones del veto a Vox, remontándose a una comisión en donde Pérez-Cosío le faltó al respeto, algo que este ha negado aunque no por ello ha dejado de disculparse por persona interpuesta, a través de la alcaldesa. Pero el asunto no es agua pasada como quiere que sea Gema Igual.

Según el relato de Ceruti ante el pleno, Pérez-Cosío le insultó "de manera gravísima" y le "amenazó reiteradamente", reprochándole que no le haya pedido perdón por llamarle "gilipollas, hijo de puta o imbécil" ni por decir "'ya sé yo lo que voy a hacer con este hombre'". Le ha acusado también de "doble sensibilidad" porque el edil de Vox se "enfadó" cuando él le llamó "fascista".

Ceruti ha reprochado a Pérez-Cosío que no le pidiera perdón por llamarle "gilipollas, hijo de puta, imbécil" ni por decir "'ya sé yo lo que voy a hacer con este hombre'"

Dado que los ánimos se encrespaban, ha intervenido la alcaldesa apelando al orden y a la educación, pero en su mediación no ha dado la razón a su socio, quien protestaba por "cosas que no están probadas", lo que encendió los ánimos de este, quien ha dicho que estaban probadas porque hubo testigos, a lo cual Pérez-Cosío ha terciado diciendo que ya había pedido disculpas a la Junta de Portavoces, a través de la alcaldesa. "A mí no", ha insistido el portavoz de Cs, quien le ha llevado la contraria a la regidora cuando esta le ha "suplicado" que lo dejara pasar porque ya todo formaba parte del pasado. "Esto no es pasado", ha vuelto a apostillar Ceruti.

"Pido a todos mantener la educación. Déjelo para la comisión, se lo pido por favor, no en un pleno con mucha más difusión. Vaya a los asuntos que importan realmente a los ciudadanos y no estar continuamente volviendo a algo que no nos hace sentir orgullosos. Le suplico y pido que no se den este tipo de circunstancias", ha sido la exhortación de Gema Igual.

"Señor Ceruti, usted fue el que puso el veto. Pone usted el problema y que se lo resuelva la alcaldesa", ha incidido Pérez-Cosío, quien insiste en que Cs "ha negado la participación ciudadana" a dos miembros de la Corporación.

El resto de portavoces les han afeado lo sucedido. "Tristes titulares para un día importante", ha dicho el regionalista José María Fuentes-Pila, que ha señalado que "aquí no se viene llorando" cuando hay santanderinos "que tienen que cerrar sus negocios"; mientras el socialista Daniel Fernández ha lamentado "protagonismos" en base a contiendas personales, aludiendo específicamente al edil de Vox, quien "se ha autoexcluido por intereses partidistas para hacerse la víctima, para confrontar".

En su intervención final, Igual ha subrayado que para ella "no valen los vetos porque esta Alcaldía nunca ha vetado a nadie ni lo va a hacer; porque este equipo de Gobierno nunca ha vetado a nadie y nunca lo va a hacer". Y ha añadido en una referencia clara a que Ceruti vetara a Saro por las elecciones en Madrid: "Yo sí pongo Santander por encima de Madrid, con lo que vetos, al equipo de Gobierno y a la alcaldesa, no, porque no me lo permito".

La alcaldesa ha afirmado después del pleno que siempre que su partido y Ciudadanos, actuales socios de Gobierno, tengan "bien fijo el beneficio de la ciudad" llegarán a acuerdos.