He vuelto de vacaciones y no tenía okupas en casa. Menudo chasco. Ya no se puede uno fiar ni de las noticias. Ni de Securitas Direct, oiga, que instruyó a sus comerciales para difundir robos falsos. No son seguras ni las empresas de seguridad que anuncian una avalancha de ocupaciones que luego no es cierta. Adónde vamos a ir a parar si hasta te miente Vox, que son la Verdad y la Vida y venían a contarnos a todos los españoles verdades como puños que nadie se atrevía a revelarnos. Se han quedado con los puños y se han dejado las verdades por el camino. Dónde está la invasión de inmigrantes en pateras, dónde toda esa chusma extranjera que iba a correr por las calles contagiando el virus. Dónde, dio mio, dónde. Qué hago yo con todo esta mala leche que traía en la maleta, contra quién la descargo.

La realidad es que hay más riesgo de que te echen de casa a que te la ocupen. Pero se habla de lo segundo y no de lo primero, aunque hay datos de los desahucios constantes de personas en situación de pobreza pero no de que haya ocupaciones masivas. Los jueces aseguran que no hay que cambiar las leyes anti okupas como repite hipnóticamente la derecha, que los desalojos son inmediatos y que la inmensa mayoría de los pisos ocupados son viviendas de bancos vacías. A ver si va ser eso, que el problema lo tienen los bancos y las cajas, los mismos que desahucian, que se hicieron con todo ese ladrillo en la crisis hipotecaria que crearon y que mantienen las casas desocupadas mientras especulan con el suelo. Por lo pronto han conseguido que la Fiscalía anuncie una instrucción contra la okupación, no contra los alquileres abusivos, los fondos buitre o las viviendas vacías.

A ver si el problema real va a ser que hay miles de familias que no tienen asegurado el derecho constitucional a la vivienda porque el mercado lo ha hecho inviable y las autoridades no ponen remedio. Pero usted siga pensando que el problema no es que haya ciudadanos sin casa sino que hay mucho okupa suelto, como le insisten desde medios controlados por bancos, partidos que se alimentan del odio y del temor al otro y de los propios bancos, y empresas de protección y de seguros que viven de que usted se gaste la pasta en una póliza, una sirena, una puerta, unas rejas y hasta una alambrada. Luego piense si el búnker que se ha construido no será como el reloj de Cortázar, que le hace a usted menos libre, más cautivo. Piense si está comprando su seguridad o le han vendido miedo. El estado de alarma del gobierno es pasajero, preocúpese del que le recetan todos los días en los anuncios y el telediario para encasquetarle su producto, ya sea un voto o un antirrobo. Los okupas peligrosos no son las familias pobres, son los que okupan con k de kilos.

La verdad es que he vuelto de vacaciones y me he encontrado con los okupas de siempre. El mismo rey emérito ocupando un cargo que no ejerce y refugiándose en el extranjero, con una seguridad que le pagamos todos, por supuesta evasión de impuestos y cobro ilegal de comisiones en nuestro nombre, porque se ve que le pagamos poco. El mismo rey en funciones ocupando el puesto de Jefe de Estado sin dar explicaciones de por qué no informó a las autoridades de esos posibles delitos de su padre.

Los mismos medios cortesanos haciéndole la corte en lugar de hacer periodismo y desinformando a golpe de titular de tabloide, para que hagas clic en la noticia y no hagas clic en el mando de la tele. Los mismos padres y muy señores míos de la Sacrosanta Transición cerrando filas con Martín Villa para que no le procesen en Argentina por los crímenes de la policía postfranquista que dirigía. La misma oposición bloqueando los presupuestos de la recuperación y la renovación de la Justicia no por el bien de los españoles sino por el suyo propio. Los mismos gobiernos, nacional y autonómicos, faltando a su obligación de garantizar nuestra seguridad después de tantos meses de pandemia. Preocupémonos de quienes okupan cargos sin ejercerlos o las instituciones para su beneficio.

Menos mal que sí me he encontrado con el desalojo del Pazo de Meirás, okupado por los Franco, lo que demuestra que sí se puede desahuciar el pasado que es el mayor okupa de este país. Pero cuesta horrores. España es lo que pasa entre la frase atribuida a Fray Luis de León, "decíamos ayer", y la de Larra, "vuelva usted mañana". No es que el futuro nunca llegue, es que no llega el presente. Da igual cuando lo digas.