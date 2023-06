UPA pide ser más ambicioso en los rendimientos por superficie de cara a la nueva campaña vitivinícola

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha propuesto ser más ambicioso en los rendimientos por superficie de cara a la nueva campaña, sin olvidar que el vino debe tener un grado alcohólico adquirido no inferior a 9% volúmenes, durante la reunión del del Patronato Tierra de Viñedos que se celebró hace unos días en Tomelloso y donde se debatieron diferentes aspectos que afectan al sector vitivinícola de la región

El responsable de Vino de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Alejandro García-Gasco Alcalde, destacó tras la reunión que “nos encontramos a las puertas de una nueva campaña; de ahí que medidas como las que se nos han presentado esta mañana cobren relevancia”. Entre otras, se habló de la proximidad para poner en marcha la Interprofesional del Vino de Castilla-La Mancha, una demanda de esta organización agraria desde hace tiempo, pues dará solvencia y solidez al sector. “Insistimos en esta idea porque daría orden. A nivel regional sería una entidad, la única que podrá administrar o regular el sector de forma cercana a las necesidades y realidades que tenemos los viticultores”, ha indicado García-Gasco, recordando que “en nada nos parecemos a lo que son otras zonas vitivinícolas de España”.

En la reunión, se habló de las necesidades del sector y de que no era necesario aplicar la destilación de crisis porque para pedirla de manera adecuada, es imprescindible conocer en qué sentido se aplicaría, así como las normas que implica. Desde UPA se explicó que esta destilación de crisis tendría que afectar al 80 % del precio más bajo del vino en los últimos meses; con lo que sentaría un precedente de precio más bajo dentro del propio sector. “Consideramos que no hay problema de excedente en la actualidad, porque, de hecho, existen las mismas existencias de vino en abril de 2023 que en abril 2022. Estamos hablando de un problema de mercado y no de excedente”.

Por otro lado, desde la organización agraria se entiende como positivo y como una buena noticia el que los viticultores, y la región, reciba la cantidad de fondos para la línea de restructuración de viñedo que ayer mismo anunciaba el Gobierno regional. Y, sobre todo, con el incremento de porcentaje de subvención que se recoge, al 75 %. Por parte de la aplicación de la medida de la vendimia en verde, “es una buena noticia este aporte económico, pues de los 15 millones de euros asignados, recaen 10 millones en la región; una medida que afecta a más de 1.200 viticultores y beneficiará a más de 6.000 hectáreas. Entendemos que esta ayuda irá directa al viticultor, lo cual, en tiempos de crisis como el que vivimos, donde los viticultores somos los que más sufrimos, vía precios, es algo positivo”.

Finalmente, entre los diversos puntos de la reunión se valora el esfuerzo de cara al proyecto de digitalización del sector vitivinícola, pues este camino hacia la digitalización servirá para dar trazabilidad “desde el campo hasta la botella”, para el consumidor y para evitar cualquier tipo posible de fraude. Una demanda de UPA lleva haciendo desde hace años, y que ahora, gracias al compromiso digitalizador, facilitará este compromiso del sector para dar claridad y evitar posibles fraudes.