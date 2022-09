Cristina Maestre, portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha: “Si Vox llega a entrar en las Cortes sería por el mérito del PP”

Cristina Maestre (Ciudad Real, 1975) ateiende a elDiarioclm.es desde Estrasburgo, domientras espera para volver a España tras cumplir con sus obligaciones como eurodiputada. La también portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha no se refiere a las últimas polémicas palabras de Emiliano García-Page sobre Unidas Podemos y Alberto Núñez Feijóo, porque la entrevista se realizó con anterioridad. Pero sí reflexionó sobre lo que significaba para su partido las palabras que dedicó el 'popular' al socialista en mayo. “Esto al PP le quema la sangre, pero agradezco el gesto de honestidad a Núñez Feijóo”.

La socialista, además, señala que las palabras de apoyo de la oposición no tienen un “sentido negativo” para el electorado socialista. “Si nos reconocen el buen hacer, por algo será”, explica Maestre. Esto, dentro de lo que califica como la legislatura “más intensa” que ha vivido la región en toda su historia. “Pero no hay un cambio, ni hay objetivos distintos a los que se planteó en 2019, a pesar de la tensión constante que hemos vivido por las dos crisis que hemos atravesado”, resalta.

Por un lado, la sanitaria. “La pandemia del coronavirus supuso un esfuerzo inédito, con la puesta en marcha de planes muy importantes para reforzar la sanidad y aumentar así la plantilla; pero también para atender los servicios sociales e incluso ofrecer planes de empleo porque no se podía parar la economía y las familias necesitaban ingresos”, explica la política. Son acciones, insiste, que iban “en paralelo” a los objetivos que se plantearon en el programa político con el que Emiliano García-Page se volvió a presentar a las elecciones en 2019.

La situación ahora está enfocada en la crisis energética y humanitaria, consecuencia de la guerra. “Lo que tenemos que hacer es plantear medidas para favorecer a las familias afectadas por la inflación y la incertidumbre”. Advierte de que aunque el Gobierno de España “no tenga responsabilidad directa en la situación mundial”, no es excusa para “ponerse de perfil”. “Tenemos que seguir apostando por servicios de calidad para poder tener recursos necesarios y salir adelante”. Pero también afirma sin dudar que “el esfuerzo inversor” no ha parado “en ningún momento”. “Así podremos decirlo también al final de la legislatura”.

La oposición “ha caído en la trampa del populismo”

El PP y la oposición en general, incluido a Vox, son temas que han hecho reflexionar a la portavoz socialista. Lamenta, que en general, se haya caído “en la trampa del populismo”. En especial, señala que el PP reproduce este “populismo” en “todos los niveles”, desde las Cortes para abajo. “En vez de plantear medidas para ayudar a dar respuestas a los desafíos actuales, están haciendo lo que hacen todas las derechas. Es una estrategia a río revuelto, a sacar ganancias de los pescadores. El PP piensa que cuanto peor le vaya a Castilla-La Mancha, mejor les va a ellos”, afirma.

“Piensan que les puede servir de oportunidad para sacar ganancia política”, insiste. Y esto, recalca, es “todo lo contrario” que debe hacer un partido político. “Cuando las cosas van mal dadas, debemos estar a la altura de las circunstancias. Pero sólo vemos insultos, exageración, tremendismo, y no sólo por parte de Paco Núñez, sino por todos los cargos públicos. Usan de forma sistemática el insulto, la controversia estéril y el desbloqueo a las medidas”, apunta. Medidas que, como bien recuerda, saldrán adelante de cualquier manera, porque hay mayoría absoluta en las Cortes.

“Pero no entienden que los acuerdos aportan mucho más y ellos simplemente no están de acuerdo para entrar en esto”, relata. Recuerda la “polémica” que hubo durante agosto por parte del PP para celebrar plenos en las cortes. “Produce vergüenza ajena”, asegura, porque el grupo 'popular' sabía que el edificio estaba en obras. “Todo el mundo lo sabía, además que todos tenemos derecho al descanso”, resalta. El problema, señala, es que realmente “si no se dedican a estas ocurrencias no tienen nada que decir”.

Si no se dedican a estas ocurrencias, no tienen qué decir

“Van a la política del titular, de la frase altisonante, da igual si es verdad o mentira y esto es algo preocupante”, reflexiona, porque se “está destrozando la calidad de las democracia”. Y el problema es que los ciudadanos ya “no confían en sus propias capacidades de persuasión”. “No hay pleno en las Cortes en las que no se está difamando al Gobierno”. “En el momento en el que se recurre a la mentira, es porque saben que no tienen nada que hacer respecto a conseguir la confianza de los ciudadanos ni proponer alternativas”, señala.

¿Teme el PSOE la entrada de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, como ya ha ocurrido en tantas otras regiones? “No me gusta despreciar la capacidad de los partidos políticos. Es cierto que se ha visto cómo ha crecido el número de diputados en zonas donde ya había y también donde no existían, pero creo que ocurre como ocurrió con Ciudadanos. Se nutren de la espuma, son un suflé que suben hasta arriba, pero en el momento en el que tocan cierto techo empiezan a diluirse”, asegura la política.

Vox, señala, también “suben al lomo del populismo, de exagerar o intentar sacar tajada de momentos de máxima dificultad del país. Pero ya parecen estar tocando techo”, resalta. Sus declaraciones también son anteriores a la polémica entre Macarena Olona y el partido. “Si Vox llega a entrar en las Cortes sería por el mérito del PP”, reflexiona, por “la escasa credibilidad que tiene en la derecha el propio Núñez”.

De todos modos, explica que los datos que tienen del PSOE dan “mayoría solidísima” a Emiliano García-Page. “Soy muy descreída de las encuestas, porque no deben condicionar las estrategias políticas. Nos tienen que servir para ver qué siente la gente a propósito de los desafíos actuales”, reflexiona. De todos modos, insiste en que ven un apoyo “sin fisuras” desde la sociedad de Castilla-La Mancha.

“En momentos de incertidumbre, conviene apostar por un valor seguro como puede ser Emiliano García-Page. Veo muy complicado que el PP pueda crecer electoralmente y mucho menos que pueda sumar con Vox”, concluye.