El último tren Madrid-Cuenca-Utiel circulará el 19 de julio pese a la causa abierta ante el Parlamento Europeo

El último tren que cubrirá el tramo de línea entre Aranjuez y Cuenca circulará por última vez el próximo martes, 19 de julio, tal y como ha anunciado RENFE a través de cartelería situada en la casi extinta estación del centro urbano de Cuenca.

La supresión del tren Madrid-Cuenca-Valencia "está cortando las alas a la gente joven y no es justo"

A partir del día 20, el tramo completo de la línea ferroviaria 310 entre Aranjuez y Utiel, que recorre la provincia de Cuenca, se llevará a cabo en autobús de forma integral, según informa Europa Press. Hay que recordar que desde principios de 2021 se venía prestando un servicio similar en el tramo entre la capital conquense y la ciudad valenciana como consecuencia de los daños de la borrasca Filomena en esta línea ferroviaria.

De esta forma, y hasta que el Consejo de Ministros elimine esta línea de la Red Ferroviaria de Interés General, se prestarán tres servicios diarios entre Aranjuez y Utiel con parada en las mismas localidades donde ya paraba el tren.

El primer servicio, diario, partirá de Aranjuez a las 8.06 horas, el segundo a las 11.54 horas y el tercero a las 15.48 horas. En sentido contrario, el primer servicio partirá desde Utiel a las 8.35 horas de lunes a viernes y festivos, el segundo a las 9.15 horas los sábados, domingos y festivos; el tercero a las 13.22 horas de diario y, por último, habrá un cuarto servicio también diario que partirá de la ciudad valenciana a las 15.19 horas.

El fin a los servicios ferroviarios en la provincia de Cuenca se producirá 139 años y siete días después del primer servicio que tuvo lugar, un 12 de julio de 1883.

Y mientras, la España Vaciada lleva la cuestión al Parlamento Europeo

El anuncio se produce en paralelo al anuncio realizado por Cuenca Ahora y la Revuelta de la España Vaciada que acaba de presentar una petición reclamando la reparación y modernización - y no la eliminación - de esta línea de ferrocarril ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Se presentaba este jueves 13 de julio y lo hacía el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Fernando Casas Mínguez, durante la reunión de una comisión a la que también acudían representantes del Partido Popular como invitados.

Fernando Casas ha reclamado a la Unión Europea que “realice las actuaciones oportunas, a fin de que el Estado y la Comunidad de Castilla-La Mancha inviertan los fondos europeos, de acuerdo con las directrices de la Comisión Europea” y que lo hagan de acuerdo al Plan de Economía Circular y el Pacto Verde europeo.

Argumenta la petición que esta línea de ferrocarril regional es “de interés general”, pertenece a la red convencional y discurre por un territorio mayoritariamente rural. A lo largo del recorrido realiza veinte paradas (once en la provincia de Cuenca) con un volumen de población atendida de 172.804 personas. También se explica que “como el ferrocarril comunica la primera y tercera ciudad de España, una línea modernizada podría dar servicio a millones de personas”.

Acusan a los sucesivos gobierno de España de un “deficiente mantenimiento de la línea” y de interrumpir el servicio aprovechando las condiciones meteorológicas adversas que propició la borrasca Filomena y acabar cerrándola con esta excusa y con la de la COVID-19. “La decisión de cerrar deja sin ferrocarril a la provincia de Cuenca, que es zona ”A“, según la Comisión Europea”.

Se recuerda que once municipios han rechazado por escrito el cierre de la línea. Alegan que la decisión vulnera el Estado de Derecho, ya que incumple la Ley del sector ferroviario en su artículo 11 y sostienen que la decisión “no es democrática, al no contar con los ayuntamientos afectados”. Por último, afirman que no está motivada la rentabilidad social del cierre del ferrocarril.

“¿Por qué el Gobierno de Castilla-La Mancha acepta que el Estado central cierre la línea que discurre por Cuenca, y no invierte fondos en repararla, mientras que renueva líneas convencionales en otras provincias de la región? ”, se pregunta en la petición dirigida al Parlamento Europeo.

También ofrecen su propia respuesta: “Quizá porque la despoblación y atraso de la provincia de Cuenca favorece que aumenten los fondos europeos que recibe la región de Castilla-La Mancha. Por este motivo, los criterios de las convocatorias de las ayudas regionales, aparentemente neutros, tienden a excluir a la provincia de Cuenca”.

Sin embargo, continúa la petición, “a la vista de las directrices establecidas por la Comisión Europea para que las ayudas regionales sean compatibles con el mercado interior. Y considerando que Cuenca (como provincia más desfavorecida zona ”a“), tiene preferencia para la inversión de los fondos, nos debemos preguntar ¿es compatible con el mercado interior que los Estados miembros no respeten las condiciones establecidas por la Comisión Europea para la inversión de las ayudas europeas? O dicho de otra forma ¿por qué no se invierte en Cuenca como zona ”a“, que es la más desfavorecida?”.

Otra de las cuestiones que dejan caer a la Comisión de Peticiones es si “a la vista de lo establecido en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es compatible con el mercado interior que los Estados aprovechen un desastre natural, para abandonar el ferrocarril regional y no invertir en su reparación, en perjuicio de la provincia más despoblada y atrasada”.

Semanas antes, Teruel Existe también llevó la cuestión ante el Congreso de los Diputados y la Asociación Cuenca Ahora ya anunció que lo recurriría ante la Audiencia Nacional. De nada sirvió una reunión mantenida con el Ministerio.

En Toledo, el municipio de Santa Cruz de la Zarza, afectado por el cierre también se sumó a la protesta.

Tres administraciones avanzan, por otro lado, con el llamado Plan XCuenca

También en paralelo, esta semana se ha anunciado que ya se ha cerrado el primer convenio del Plan X Cuenca que “marca el inicio de la integración urbana de los terrenos ferroviarios en la ciudad de Cuenca”. Lo han suscrito el Ayuntamiento, la Diputación y ADIF.

Pese a la amplia contestación social a este proyecto, las tres administraciones gobernadas por el PSOE sigue adelante con el documento que “ahora pasará los correspondientes trámites administrativos para poder hacerse efectivo lo antes posible”, según informaba el Ayuntamiento conquense.

El alcalde Darío Dolz; el presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Martínez Chana; la delegada provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Ángeles Martínez; y la subdelegada del Gobierno, Mari Luz Fernández, ofrecían una rueda de prensa en la que coincidían en afirmar que “el Ministerio está cumpliendo con las actuaciones del Plan X Cuenca”.

Es el primer paso tras la firma del Protocolo General de Actuación en el mes de marzo entre Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), Junta de Comunidades, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Cuenca y ADIF, en el que ya se plasmaban las bases para el desarrollo del Plan X Cuenca como un proyecto integral de movilidad, desarrollo territorial y transformación urbana en la provincia de Cuenca.

El alcalde habla de obras por valor de 2,16 millones de euros “que sufraga ADIF íntegramente y que vamos a poner en marcha en colaboración entre Ayuntamiento y Diputación”, institución que se encargará de la redacción de los proyectos de construcción necesarios y de la ejecución de las obras.

Se trata del acondicionamiento de los terrenos desde Diego Jiménez hasta la Ronda Oeste, lo que es “la limpieza y adecuación de esa extensa zona”; la ejecución de una rotonda en Diego Jiménez; la realización de dos aparcamientos públicos, uno anexo a esta rotonda en el barrio de Casablanca y otro entre Paseo del Ferrocarril y calle Orégano; y la construcción de un complejo de instalaciones deportivas en los terrenos junto al paso inferior entre Orégano y Álvaro de Luna.

El primer convenio de integración urbana forma parte de “un proyecto que va a cambiar la fisionomía de la ciudad y a romper la brecha espacial que ahora mismo propician las vías del tren convencional”. Además, ha añadido, posteriormente se firmarán nuevos convenios de colaboración “para seguir avanzando en esa integración urbana”.

Dar otro uso a las estaciones fuera de servicio

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, anunció que trabaja ya en un proyecto para la puesta en valor de las estaciones de ferrocarril que quedarán fuera de uso con la supresión de la línea convencional. “Queremos utilizar estas estaciones como dinamizadoras de estas zonas de la provincia”.

En este punto ha anunciado el apoyo de la Universidad de Castilla-La Mancha, de manera que “se ha conformado un equipo de investigación pluridisciplinar con expertos independientes que van a trabajar en el diseño del futuro de las estaciones”, ligándolas “al desarrollo de las comarcas donde están ubicadas”.

En cuanto a las Vías Verdes, Martínez Chana ha dado a conocer que en las próximas semanas se va a mantener una reunión con la Fundación del Ferrocarril “para avanzar en el proyecto, en el diseño de lo que queremos para esa alternativa”. En ella “vamos a poner las primeras piedras de ese trabajo que, de la mano de estos expertos, se va a desarrollar”.

Cambia el Plan ASTRA, sin tren pero más autobuses

Y por su parte, la responsable del Gobierno regional ha expuesto los beneficios del Plan X Cuenca aludiendo a “mejoras” de movilidad en el transporte por carretera “como son los servicios ASTRA que conectan Cuenca con el cinturón de la ciudad, la ampliación de los servicios regulares de media distancia y la implantación del transporte sensible a la demanda”.

En el caso del Plan ASTRA, mejora las comunicaciones de la capital con Jábaga, Arcas, Chillarón y Villar de Olalla al aumentar el número de expediciones y paradas, ser “un ejemplo de intermodalidad” al conectar con la estación del AVE y adaptar los horarios a las necesidades de los usuarios. En este sentido, ha enfatizado que “se amplían en 2,5 veces las expediciones de lunes a viernes y se dotan de nuevas expediciones los sábados, domingos y festivos”.

Además, ha apuntado, este nuevo servicio va a suponer la creación de puestos de trabajo, al menos diez de nuevos conductores, y se va a invertir en seis nuevos vehículos.

En cuanto a los avances de este Plan ASTRA, la delegada provincial ha informado de que ya se ha procedido al replanteo de las paradas y a la señalización de los hitos “de la mano de los ayuntamientos beneficiarios buscando siempre la ubicación más adecuada”.

Martínez ha hecho referencia en su intervención también a la ampliación de las frecuencias de autobuses en la provincia, aumentando la conexión de Huete y Tarancón con Cuenca de dos a cinco cada una y Carboneras con Cuenca de tres a cinco expediciones. Además, de esta mejora de comunicaciones se benefician “no sólo los municipios por los que pasa el tren sino también los pueblos de una misma comarca” a través del transporte sensible a la demanda.