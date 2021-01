El Ejecutivo castellanomanchego rechaza alojar a mayores con alta y en cuarentena en hoteles: "Priorizamos la atención en centros especializados"

El Gobierno de Castilla-La Mancha no utilizará las habitaciones de los hoteles para alojar pacientes con COVID con alta hospitalaria pero en periodo de cuarentena salvo que no hubiera plazas en las residencias de mayores de la región.

Polémica decisión de Castilla-La Mancha al trasladar pacientes COVID de alta a residencias de ancianos para pasar la cuarentena

La consejera portavoz, Blanca Fernández, respondía así a la sugerencia de Ciudadanos que conveniar con el sector de la hostelería regional la posibilidad de dar alojamiento a estas personas. La formación había pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que "se deje ayudar" y contar con los hosteleros como ya se hizo durante la primera ola, al alojar a quienes estaban en primera línea luchando contra la pandemia.

La formación naranja y también el PP y varios sindicatos criticaban así la decisión de derivar a la residencia Virgen del Prado de Talavera de la Reina a estos pacientes. Una decisión en la que ayer mismo se daba marcha atrás, pero para utilizar otras instalaciones distintas, las de otra residencia en la localidad toledana de Villacañas.

Hoy la portavoz ha incidido en la decisión, a preguntas de los medios, durante su comparecencia para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno. "La opción" del Ejecutivo regional, ha dicho, son las residencias de ancianos y no los hoteles.

"Siempre priorizaremos la atención en centros especializados porque nos importa su salud" ha dicho, en alusión a este tipo de pacientes que, recordaba "están en cuarentena, no son infecciones. No son personas de las que tengamos que huir", ha señalado.

También aprovechaba para recordar que la COVID-19 "se extiende cuando se incumplen los protocolos sanitarios" alejando así cualquier sospecha de que eso vaya a producirse en las residencias habilitadas para este fin. "Esa es la opción del Gobierno de Castilla-la Mancha y afortunadamente tenemos plazas. Si no fuera así, cualquier solución sería buena incluida la de los hoteles".

Fernández también ha insistido en señalar que "las estancias temporales existen desde hace mucho tiempo" y que esta decisión se ha tomado para dar salida a cualquier mayor que ha pasado por un tratamiento hospitalaria "si su domicilio no reúne condiciones, no tiene personal de apoyo o a pesar de tenerlo no reúne las condiciones para su atención óptima".

"Las estancias temporales sirven para atender a estas personas en centros socio-sanitarios. Es un derecho de las personas mayores" y se ha referido a la polémica de los últimos días por las críticas políticas y sindicales: "Hay que mirar el derecho de los mayores a estar correctamente atendidos", zanjaba.