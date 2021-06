El movimiento feminista de Castilla-La Mancha se une a las convocatorias para denunciar el "horror" de los asesinatos machistas

Toledo, Talavera de la Reina, Sonseca, Villarrobledo, Albacete capital, Guadalajara, Las Pedroñeras, Miguelturra y Ciudad Real son las convocatorias que se conocen hasta ahora por parte del movimiento feminista para salir a las calles y mostrar la repulsa ante los asesinatos de Anna y Olivia, las niñas en Tenerife secuestradas por su padre. Este jueves se encontraba el cadáver de la mayor, Olivia mientras se sigue buscando el de Anna, de un año. Este jueves también se conocía la confesión del exnovio de Rocío Caíz, de 17 años y madre de un niño de cuatro meses, desaparecida desde el 2 de junio cuando fue a recoger sus pertenencias de la casa de su expareja y padre del pequeño. El asesino confeso se entregó este jueves ante la Guardia Civil.

Las convocatorias son en la Plaza de Zocodover a las 20:00 horas en Toledo; a las 22:00 horas en la Plaza el Pan de Talavera de la Reina; a las 20:00 horas en Sonseca; a las 22:00 horas frente al Ayuntamiento de Ciudad Real; a las 20:00 horas frente al Mural de las Mariposas en Miguelturra; a las 22:00 horas en la Plaza del Altozano en Albacete; a las 21:00 horas frente al Ayuntamiento en Villarrobledo; a las 22:00 horas en la Plaza de la Constitución de Las Pedroñeras y a las 20:00 horas frente a la Subdelegación de Gobierno en Guadalajara.

"Es un horror y un espanto"

Desde la Red Feminista de Albacete, integrantes de la Coordinadora 8M, Lourdes González asegura que “es un horror y un espanto, está convocado todo el feminismo de Albacete, a las 10 de la noche en el Altozano”, informa Diana Calzado de AlbaceteCapital.com. “Queremos hacer un llamamiento para que esto se visibilice, la sociedad no puede ser cómplice de esta barbarie, es algo imposible de soportar, esta lacra no se acaba”

La convocatoria será de toda España, aseguran desde la Red, “tenemos que ponernos en la piel de esa madre y de esas madres que sufren esa violencia vicaria insoportable. No nos salen las palabras, es un dolor inmenso. Hay que avanzar en la educación y desmontar ese negacionismo de los que dicen que no es violencia contra las mujeres, haya datos de sobra para que la sociedad no esté dividida, somos todos responsables”. “Tenemos que hacer mucho más desde la prevención, falta mucha pedagogía social”, concluyen desde la Red.

"Cualquiera que sepa un poco de violencia machista lo esperaba"

El hallazgo del cuerpo de Olivia ha movilizado al movimiento feminista español y también toledano. “Cualquiera que sepa un poco de violencia machista lo esperaba”, afirma Ana Miranda, portavoz de la Plataforma 8M Toledo, convocante de una concentración a las 20 horas de este viernes en la Plaza de Zocodover de la capital regional. “Estamos muy cansadas, el movimiento feminista está muy cansado, y tenemos que seguir saliendo a la calle para cambiar esto”, informa Bárbara D. Alarcón de Toledodiario.es. “Faltan muchos medios y muchas medidas por tomar para que esto cambie”. Desde el movimiento feminista toledano lo tienen claro: “Esto no para ni va a parar hasta que no haya una conciencia social importante con la que queremos parar esta situación”.

“Estos hombres creen que tienen el derecho de causar este mal porque las mujeres no somos nada”

La Plataforma 8M considera que es necesario recordar que estos asesinatos no son resultado de un “arrebato”. “Son señores que lo tienen todo previsto y premeditado, son totalmente conscientes de que lo que van a causar un mal porque creen que tienen el derecho de causar este mal porque las mujeres nos somos nada para ellos”.

“Es una situación difícil de encajar en una sociedad donde se supone que las mujeres tienen libertad”, añade Miranda. Y es que, todavía a muchas personas que no entienden como un padre puede asesinar a sus hijas. “Esto nos demuestra que la sociedad todavía cree que esto son cosas de cuatro locas y que la violencia machista no existe”.

Por ello, el movimiento feminista sale a la calle un día más, para recordar que no nos encontramos ante “casos aislados, esto es lo normal porque vivimos en una sociedad machista en la que el patriarcado todavía está entero”. “Parece que solo vemos el caso de violencia machista cuando hay un asesinato pero tenemos que llegar antes de que esto se produzca” puesto que va precedido de violencia física, psicológica, económica y vicaria.

“La sociedad tiene que entender que cualquier hombre puede ser un asesino machista”, recuerda Miranda quien espera que la concentración estatal de este viernes marque un antes y un después en la conciencia de todo el país. “Queremos que nos escuchen desde las distintas administraciones judiciales e institucionales que intervienen en los casos de violencia machista”. Sin embargo, tal y como subraya la activista, es necesario que se pase a la acción. “Nosotras queremos soluciones ya, y parece que ni los políticos ni los jueces tienen prisa, sus tiempos y los nuestros no van a la vez”.

La consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha mostrado también su repulsa. "No me cabe en la cabeza. Como puede un padre asesinar a sus hijas?", recalcaba en Twitter.

No me cabe en la cabeza. Como puede un padre asesinar a sus hijas? España entera en vilo durante semanas, una madre destrozada, dos vidas por comenzar rotas sin ningún tipo de justificación. Para hacer sufrir a la madre? Toda mi repulsa y condena. Y mi apoyo infinito a esta madre — Blanca Fernandez (@Blanca_CLM) 10 de junio de 2021

El Colegio de Trabajo Social apuntaba también a la violencia vicaria: