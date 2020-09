“Page parece más preocupado en ser opositor en Madrid que en gestionar la pandemia en Castilla-La Mancha”

Carmen Picazo Pérez (Albacete, 1975) es diputada regional y portavoz de Ciudadanos Castilla-La Mancha y acaba de convertirse en líder regional de un partido que ahora dirige Inés Arrimadas.

La albaceteña Carmen Picazo, nueva coordinadora autonómica de Ciudadanos Castilla-La Mancha

Nueva etapa para esta abogada de profesión que ya fue candidata a la Presidencia de la Junta en 2019 con un balance de cuatro diputados en las Cortes regionales, los primeros para el partido en el Parlamento castellanomanchego.

Camino del ecuador de la legislatura, el partido cambia la cúpula, reduce estructuras e incorpora a Pablo Sarrión, madrileño con raíces en Albacete, para dar un nuevo aire a la estrategia de comunicación.

Ella le resta importancia a los cambios. “Es lo que dicen los Estatutos”, apunta, y rechaza ser calificada de ‘número 1’ del partido. Con ella hablamos, sobre todo, de la actual situación de crisis sanitaria en la que Ciudadanos cree que “hay que salvar vidas, pero también empleos”.

Acaba de ser designada nueva coordinadora autonómica de Ciudadanos Castilla-La Mancha. Usted ya iba en la candidatura de Inés Arrimadas cuando optó a dirigir el partido. Estaba cantado…

Bueno, que estaba cantado…Esto es la formalización de un proceso que ya estaba en nuestro Reglamento, en nuestros estatutos. Fuimos el primer partido que telemáticamente realizó su Congreso en su día y ahora es la culminación con los comités autonómicos. De ahí surgirán los comités provinciales, cuyos coordinadores ya han sido nombrados, para crear la estructura. A partir de ahí, trabajar que es lo que sabemos hacer, y trabajar mucho.

¿Significa que será de nuevo candidata a la Presidencia de la Junta?

Pues no le puedo decir si lo seré o dejaré de serlo. Sé que ahora tengo tres años para trabajar en las Cortes, por Castilla-La Mancha, y es el futuro más inmediato. De aquí a entonces ya se verá.

Se convierte en número uno de un partido que hasta ahora trabajaba con un esquema más horizontal en cuanto a la dirección. También reducen estructuras. ¿Por qué el cambio y en qué se va a traducir?

Hay unos nuevos estatutos y el Comité Autonómico se adapta a ellos. Yo no creo que sea ‘número 1’. Aquí lo que hay es un proyecto que lidero, pero junto a mis compañeros, no solo los del Comité Autonómico sino junto a un montón de gente que tiene muchísimo talento y los que quieran incorporarse, bienvenidos sean.

¿Veremos un giro en la acción política de Ciudadanos?

Ciudadanos siempre lo ha tenido claro. Somos un partido de centro, que hace política útil y que está a las necesidades de los ciudadanos. Somos de centro. Es algo evidente. Somos el partido del sentido común. Seguimos siendo, lo fuimos y en un futuro seguiremos aplicando nuestra política útil.

Hay un cambio claro en la estructura. Alejandro Ruiz deja la Secretaría de Organización que ahora ocupará Almudena Arteaga. ¿Cuál será ahora el papel de Ruiz?

Alejandro dijo hace unos meses que dejaba, él, la Secretaría de Organización. Es presidente en el Grupo Parlamentario de las Cortes regionales con lo cual tiene un papel fundamental. Es una de las personas que más ha remado por este partido.

En todo caso, ¿se dará un giro al trabajo de la Secretaría de Organización con la salida de Ruiz, que ahora asume Almudena Arteaga?

Las competencias son las mismas. Se va a seguir desarrollando el mismo trabajo dentro de nuestras secretarías. El partido es exactamente el mismo. Echamos a andar este nuevo equipo que es tan válido como el que estaba y del que yo misma formaba parte.

Una cúpula, por cierto, muy albaceteña…

Ha dado la casualidad. De lo que se trata es de atraer talento. Además, hay muchas vacantes en el Comité Autonómico que todavía hay que integrar porque luego el Plenario deberá votar otros puestos como el de Relaciones Institucionales que ya existía, por ejemplo, o el de Finanzas.

¿Cuándo concluirá el proceso de renovación total de la estructura de dirección?

No sé decirle si serán dos semanas, un mes…Estamos deseando de que se incorporen personas que sean válidas, que quieran trabajar por los castellanomanchegos y que aporten talento.

Ostentan ustedes dos alcaldías (en turno de rotación con el PSOE) en Ciudad Real, pendiente de asumir, y en Albacete, además de un co-gobierno en Guadalajara. ¿Qué balance hace del papel que juega su formación en lo municipal?

El balance es muy positivo. Están realizando una labor impresionante cumpliendo los pactos y pendientes de todos los compromisos adquiridos, trabajando en el día a día con unas circunstancias que no son fáciles para nadie. Han estado dando la talla.

Hablando de ayuntamientos, el PP de Carranque anuncia que denunciará a María Ángeles Díaz por presunta malversación de caudales públicas y lo hace después de que la concejala de Ciudadanos firmase una moción de censura junto al PSOE. ¿Cómo valora lo que está ocurriendo en este municipio de Toledo?

En Carranque hoy mismo había pleno (la entrevista se realiza el martes por la mañana). Estamos en mitad de una pandemia y lo que nos piden los vecinos de Carranque ese sentido común y trabajar por su tierra. Ahora mismo, y lo hemos dicho varias veces, una moción de censura no es lo más prudente.

En el Pacto de Reconstrucción “presionamos lo que podemos, pero estamos en una pandemia”

Ya en lo regional, ustedes firmaron con el PSOE el Pacto por la Reconstrucción Social y Económica de Castilla-La Mancha en junio. ¿Está satisfecha con el desarrollo de los acuerdos que allí se plasmaron?

De ese pacto han salido diversas leyes que se han anunciado debidamente. Podría haber un cumplimiento mayor del Pacto, con lo cual nosotros presionaremos los que podamos, pero estamos en una pandemia.

Para nosotros no es fácil haber llegado a un pacto con un Gobierno que tiene mayoría absoluta y que puede tomar medidas que nosotros no tomaríamos. Pero en esta situación tan complicada hay que trabajar precisamente por hacer lo mejor posible. Hay que arrimar el hombro sin dejar de ser críticos. Lo hemos sido, pero también muy propositivos. Muchas de nuestras medidas se han llevado a cabo. Hemos conseguido mucho.

Los fondos COVID europeos deben ir a “innovación, investigación y nuevas tecnologías”

¿Se están gastando bien los 600 millones de los 16.000 euros COVID que se asignaron a Castilla-La Mancha a fondo perdido por parte del Gobierno de España?

Vamos a ver. Ahora estamos, dentro del Pacto de Reconstrucción, con la formalización de un grupo de trabajo para elaborar los presupuestos de 2021 y Ciudadanos podrán todo de su mano para que estén todas las inversiones prioritarias que son la Sanidad, la Educación y Bienestar Social.

La situación es crucial porque lo que viene no es nada bueno. Nos lo están diciendo todos los indicadores económicos. En estos momentos hay que dar la talla ante la gente: el autónomo, los hosteleros y los castellanomanchegos en general. No puedo entender que no se pueda llegar a acuerdos e invertir donde haya que hacerlo.

España espera 140.000 millones de Europa por la crisis sanitaria. ¿Cuáles deberían ser las prioridades de lo que le llegue a Castilla-La Mancha de ese fondo COVID?

Es el momento de crear el país y la región que queremos. Tenemos la oportunidad de ser el país que queremos ser de aquí a diez años. Evidentemente innovación, investigación y nuevas tecnologías. Creo que los proyectos tienen que ir encaminados al futuro. No nos podemos quedar en salir del paso, ni ser una región de segunda dejando que otras comunidades autónomas nos desplacen por motivos políticos.

Tenemos que dar calidad a nuestros proyectos, creérnoslo y atraer esa inversión a Castilla-La Mancha que tanta falta hace.

Hay mucho debate sobre si las medidas para frenar la pandemia están o no siendo efectivas. Parece que la clase política va por un lado y el ámbito científico por otro. ¿Usted cómo lo ve?

Creo que la parte científica es esencial. Hay que escucharla y mucho, principalmente porque estamos en una pandemia sanitaria. Los políticos no pueden entender de todo. Creo que deben ir de la mano de científicos y expertos porque eso lleva a lo de meses atrás. No es que se supiera poco del virus, es que se improvisó muchas veces y eso no trajo resultados positivos ni para esta tierra ni para España. Hemos sido una de las comunidades autónomas donde ha habido mayor letalidad.

Datos COVID: “La falta de información genera dudas y poca seguridad, hemos pedido transparencia”

En la región hay una media de 124 casos positivos por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos. ¿Está haciendo bien las cosas el Gobierno de García-Page?

Creo que se deberían hacer muchas más cosas. Cualquier persona en la calle no llega a entender que se exijan ciertos aforos. Hay contradicciones entre lo que se nos pide. Llevamos meses pidiendo el refuerzo de la Atención Primaria, al margen de los rastreadores. Se tenía que haber contado con la comunidad científica desde el inicio de la pandemia: veterinarios y otros científicos a los que da la sensación que no se les escucha.

El PSOE ha rechazado su propuesta para reforzar la Atención Primaria. Dice el partido del gobierno que somos la región donde más se ha reforzado el sistema sanitario, con personal, rastreadores o pruebas diagnósticas. ¿Le convencen sus argumentos?

Es que esto parece la carrera por el ranking sobre si somos la comunidad que más o menos ha invertido. Los hechos son los que tenemos y siempre hemos dicho que lo que hay que hacer es prever el peor escenario para estar preparados.

Vemos a muchos sanitarios agotados, la Atención Primaria está colapsada, el estrés…Y hablamos también del sector educativo. No hay transparencia sobre aulas confinadas, se ha cambiado el protocolo sobre cómo confinar las clases…No sé. Pienso en el recreo, tengo hijos y están en contacto con sus amigos…Son cosas que tenemos que ver y concienciar a los ciudadanos. Si las normas se cumplen en el colegio, fuera también deben cumplirse.

El Gobierno regional sostiene que no se informa de la situación epidemiológica en los centros educativos para no estigmatizar. ¿Está de acuerdo?

Es que eso no es estigmatizar. Mi hijo va a seguir yendo al mismo colegio. La información no puede hacer daño. Lo que hay que hacer es exigirle al Gobierno que, si hay casos positivos, hay que saber en qué se ha podido fallar, cuánto se tarda en hacer las PCR o qué protocolos existen para hacerlas.

Hemos pedido transparencia porque la falta de información genera dudas, incertidumbre y poca seguridad. Hay que conocer los datos. Se dijo que los jueves se ofrecerían datos de los municipios y hemos visto graves deficiencias de unos días a otros o cómo cambian los positivos de una semana a otra de forma que no es lógica. Ya lo hemos dicho en las Cortes. Estamos en el siglo XXI, los ciudadanos lo piden. Hay que dar información veraz.

“Si hay algo que se echa en falta en la región es que, si no eres del mismo color político, la coordinación no funciona”

Se habló mucho de los temporeros y la COVID-19 en verano, en particular en Albacete. Pasadas las semanas sin el foco mediático en esta cuestión, CCOO denuncia la situación de desamparo en la que han quedado deambulando por la ciudad. Más allá de la pandemia, el problema es histórico. ¿Qué propone Ciudadanos?

Es histórico sí y sucede en otras ciudades. Hay que dar dignidad a estas personas e involucrar a todas las administraciones. Si algo se echa en falta en esta región es que, si no eres del mismo color político, esa coordinación no funciona y a veces es muy difícil.

Hay que encajar todas las piezas del puzle. No solo las administraciones, sino las ONG que han trabajado muy bien. Es un problema muy complejo y quien diga otra cosa no ve la realidad. Hay que involucrar a los agricultores, a los pueblos donde trabajan y dar dignidad, entre todos. No va a solucionarse en poco tiempo, pero hay que empezar ya.

¿El alcalde de Albacete tiene margen de maniobra para actuar ya?

El alcalde tiene las competencias que tiene. Sanidad y seguridad no dependen del Ayuntamiento, pero me consta que va a intentar aglutinar esas voluntades y coordinar solución para la próxima temporada.

¿Qué ocurre para que no arranque la Comisión COVID en las Cortes de Castilla-La Mancha?

Están pendiente de conocerse el nombre de los ponentes que van a participar. Hay que reducir el número y que sea lo más asumible posible. Se está en negociaciones.

La idea es terminar de aquí a diciembre. ¿Ese es el único escollo? Ustedes por ejemplo han propuesto la comparecencia del presidente regional, Emiliano García-Page…

Hasta el PSOE ha dicho que no va a comparecer. Ese no es el escollo. Nos parece que lo más coherente es su comparecencia, pero nos han dicho que solo lo harán los consejeros con competencias en la materia.

La Comisión debe dilucidar lo que ha pasado para que no vuelva a suceder. Estamos en una segunda ola.

"El Gobierno de España no ha dado criterios uniformes a las comunidades autónomas"

¿Le preocupa la situación epidemiológica de la vecina Comunidad de Madrid?

Me preocupa la situación de España y de Castilla-La Mancha. Veo los telediarios y parece que es el tema estrella, pero de verdad la COVID está en toda España. Aquí también tenemos datos, como los de Talavera, donde está teniendo una incidencia que me preocupa.

Se lo pregunto porque el Gobierno regional ha puesto el foco de la preocupación en Madrid en las últimas semanas

A veces García-Page parece más preocupado en ser opositor en la Comunidad de Madrid que en gobernar y gestionar la pandemia en Castilla-La Mancha. Lo vemos en todos los plenos de las Cortes regionales.

Su compañero madrileño Ignacio Aguado pedía horas atrás un “alto el fuego” entre Gobierno autonómico y Gobierno central. ¿Le convence la idea de usar términos bélicos cuando lo que está en juego es la salud y la supervivencia económica de muchas familias?

Es una expresión como puede ser la de ‘bandera blanca’. Lo que se quiere es ser muy gráfico para que en pocas palabras se entienda. Hay que hablar. El Gobierno de España no puede desentenderse de ninguna región. No ha dado criterios uniformes para toda España y cada una ha tenido que regular como ha podido. El Gobierno de Madrid…Me consta que Ignacio Aguado está trabajando.

Alejandro Ruiz pedía a PP y PSOE ponerse a trabajar y olvidarse de las chorradas porque "hay una pandemia global" en la que hay que "trabajar juntos". Pero Ciudadanos, empezando por usted misma, también está otros debates sobre la monarquía, el procés… ¿Esos son debates que tocan ahora?

A la gente le importa el empleo de su casa, la Sanidad y la Educación y hablamos de ellos constantemente. Hacemos todo lo posible como partido en la oposición, pero aprovechando que estamos en una pandemia no todo vale. La Constitución es el marco legal que nos hemos dado todos y debemos respetarla. El Gobierno mucho más. No vamos a mirar a otro lado. La monarquía refleja la unidad de este país cuando tanto necesitamos esa unidad.

“Hablar de prostitución es hacerlo de hipocresía. Llevamos años con estos negocios abiertos y nadie ha abierto el pico”

Habla usted de cumplir con el marco legal, pero sin irnos a Catalunya, en plena pandemia, hay situaciones de claro incumplimiento de la ley aquí en Castilla-La Mancha. Le pongo el caso de que algunos prostíbulos sigan abiertos pese a la prohibición. ¿Qué opina? ¿Hay que ser más contundentes ahora y en el futuro?

Nosotros somos contundentes con la trata de mujeres, hay que luchar contra los delitos y más contra este. Pero hablar de prostitución es hacerlo de hipocresía. Llevamos años con estos negocios abiertos y nadie ha abierto el pico. Es algo alegal y no se toman medidas salvo en caso de delito tipificado. Me parece que abrir el debate está bien en situaciones sanitarias pero hay que abrir ese debate también después.

¿Cree que caminamos hacia un nuevo confinamiento? No sé si para ustedes es la mejor opción

Hay que combinar. La Sanidad es importantísima. Hay que salvar vidas, pero también hay que salvar empleos. Un confinamiento supondría la ruina económica de muchas familias. Soy optimista y creo que no podemos dar lugar a que haya un nuevo confinamiento.

“Respeto que Podemos tenga otro concepto de la ocupación”

Castilla-La Mancha prepara una ley anti-ocupación sobre la que CCOO dice que no es el momento porque hay otras prioridades. Podemos critica que Ciudadanos se alinee con García-Page para defender los intereses de los bancos, de los fondos buitre y se blanqueen los desahucios. ¿Usted qué dice?

Respeto que Podemos tenga otro concepto, pero es un problema que afecta a familias de clase media que pueden ver cómo pierden su vivienda. Es otro problema real. La pandemia es importante pero no podemos dejar crecer otros problemas importantes.

Hace dos años parecía un rumor algo que estaba en otras comunidades autónomas. Ahora es un hecho que hay que atajar. No puede ser que haya mafias. Hablar en esos términos es desconocer lo que es la ocupación.

¿Y la gente que ocupa por no tener acceso a una vivienda asequible, por necesidad?

En esa ley anti-ocupación nos preocupamos de la parte social. Hay muchas personas que no pueden acceder a una vivienda.

¿Con propuestas concretas? El Pacto de Reconstrucción regional acordó poner en marcha medidas para evitar posibles lanzamientos y desahucios de las familias y colectivos afectados por la crisis sanitaria y además hacerlo en tres meses y con presupuesto. También se recoge impulsar vivienda asequible…

Lo primero es percatarse de esa necesidad y ofrecer una morada digna. Lamentablemente las viviendas de protección oficial con la crisis se quedaron paradas hace tiempo. Hay que darles opción habitacional. Hay ayudas para jóvenes a poner en marcha y que hay que potenciar.

"Haremos una Proposición no de Ley que tiene que ver con la Educación Especial cuando no se puede llevar a cabo en el centro educativo y hay que hacerlo en el domicilio"

¿Cuáles son las prioridades de Ciudadanos para este periodo de sesiones que concluirá en agosto y en el que casi todo está impregnado por la COVID-19?

La COVID será una de nuestras prioridades para aportar soluciones. Haremos una Proposición no de Ley que tiene que ver con la Educación Especial cuando no se puede llevar a cabo en el centro educativo y hay que hacerlo en el domicilio. Es muy importante.

Dos encuestas electorales en los últimos meses coincidían en la desaparición de Ciudadanos del Parlamento regional en la próxima legislatura y en lo nacional sondeos recientes apuntan que tampoco mejora ¿Qué le sugiere de cara a la nueva etapa?

El mandato que nos han dado los ciudadanos es trabajar por ellos. Dentro de tres años, que es la encuesta que vale, lo normal es que los ciudadanos si hemos trabajado, nos apoyen. Si no lo hacen, respetaremos la decisión de los votantes. Nuestro afán es convertir esta tierra en una región del siglo XXI. Podemos tender puentes entre unos y otros.

Albert Rivera ha reaparecido con entrevistas en varios medios y asegura que “fue un pardillo” en lo político ¿Lo que cree usted así?

Albert Rivera ha sido uno de los mejores políticos de este país. Cuenta una experiencia muy subjetiva. Yo puedo contarle la mía. Nadie puede dudar de que ha sido un gran político, que levantó este proyecto hace 15 años en el que creímos muchos y muchas y este es el partido que necesita el país.

¿Cómo valora el papel que viene jugando Inés Arrimadas en el partido? Ya hay voces que le acusan de virajes, dependiendo de si se acerca al Gobierno de Pedro Sánchez o de si Ciudadanos gobierna en lo territorial con el apoyo de Vox…

Inés Arrimadas lleva en este partido de centro ya un tiempo. No es que haya hecho virajes. Algunos pueden estar más interesados en interpretar…Nosotros hacemos pactos por el bienestar de los territorios en los que estamos. En mitad de una pandemia, Inés lo ha dicho, la gente no se da cuenta de que el Gobierno Podemos-Sánchez va a continuar. Ahora hay posibilidad de elegir hacer los presupuestos con socios separatistas de ERC o Bildu o hacer unos presupuestos moderados y sensatos con nosotros. Tendrán que elegir. Para nosotros no es cómodo.