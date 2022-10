Cuenca Ahora en el ring electoral: un partido “instrumental y federado con el resto de la España Vaciada”

Teruel, Soria y Cuenca tendrán una fiscalidad diferenciada en las cotizaciones empresariales para paliar la despoblación y enfrentar el reto demográfico. La Comisión Europea reconoce que la situación es especialmente sangrante en las tres provincias españolas. Pero a partir de ahora no tendrán solo eso en común.

Cuenca Ahora, una de las asociaciones ciudadanas impulsoras del movimiento de la España Vaciada, ha anunciado que se presentará a las elecciones en 2023. Como Soria ¡Ya! o como Teruel Existe. “La intención es concurrir a todas: municipales, autonómicas, generales y europeas”, confirma Cruz Fernández Mariscal, coordinador provincial del colectivo.

“Seguramente en las elecciones municipales iremos dentro de una gran coalición con la federación que conforme próximamente la España Vaciada. Tendrá sus propias siglas, para lograr el mayor número de concejales posibles”.

El 30 de septiembre de 2021 quedaba registrado el partido político ‘España Vaciada’ en el Ministerio del Interior. Tiene sede en Alcañiz (Teruel) y a Antonio Saz Baselga como coordinador general. Será la base para las elecciones en 2023 en muchos territorios, al margen de las formaciones que ya operan con marca territorial propia como Cuenca Ahora.

¿Se convertirá Cuenca Ahora en partido político? Cruz Fernández Mariscal no lo descarta pero sin confirmar cómo. “Tenemos dudas. ¿Pasamos a formar parte del partido político España Vaciada o seguimos el ejemplo de Aragón Existe, Soria ¡Ya! o Teruel Existe?”. El coordinador de Cuenca Ahora abunda en que puede ser una buena opción en el caso de las “marcas consolidadas” y la suya, dice, lo es.

“Seremos Cuenca Ahora-La España Vaciada en todas las elecciones. Ya veremos si como partido político o no”. En todo, caso, matiza, “no será un partido al uso, sino instrumental y federado con el resto a través de la España Vaciada”. Y en particular apunta a nexos clave tanto con Teruel Existe como con Soria ¡Ya! porque cree que “las tres provincias deben permanecer unidas en un proceso continuo. Lamentablemente las autonomías se han superpuesto a las provincias cuando en realidad la despoblación no es un problema regional de conjunto sino de zonas o comarcas. El primero en no entenderlo es García-Page”.

Las elecciones autonómicas

Fernández Mariscal se refiere también a las Elecciones a las Cortes regionales. “La opción Castilla-La Mancha Vaciada es inviable”, reconoce. No habrá una formación de ámbito regional que, partiendo de la Coordinadora de la España Vaciada en Castilla-La Mancha, se presente a las elecciones.

Esperamos que a finales de noviembre pueda cuajar una federación nacional de la España Vaciada

Para los comicios al Parlamento castellanomanchego Cuenca Ahora no renunciará a su imagen de marca, pero irá de la mano del movimiento de la España Vaciada. La fórmula final está todavía por concretarse “porque es posible que también haya gente de otras provincias que forme parte del partido España Vaciada y que pueda presentarse, por ejemplo, por Toledo”.

Insiste en que Cuenca Ahora se mirará en el espejo de Teruel Existe y Soria ¡Ya! que “optaron por el partido político y descartaron una agrupación de electores para unir fuerzas de distinto ámbito electoral”.

Cuando habla de los comicios nacionales o europeos, Fernández Mariscal recuerda que “Cuenca Ahora no es un proyecto aislado del resto de la España Vaciada” y de nuevo insiste en objetivos compartidos mediante el sistema de “coalición” en una fórmula federativa “junto a Teruel Existe, Soria ¡Ya! y el resto de la España Vaciada”.

Mientras Cuenca Ahora confecciona su particular hoja de ruta, a finales de noviembre está previsto un encuentro nacional del movimiento político de la España Vaciada. “Esperamos que entonces pueda cuajar la federación de la que estamos hablando. Estamos muy ilusionados y no es fácil en una provincia como la nuestra”.

Abiertos a recibir a todos en sus filas “excepto a Vox”

Todavía es pronto para hablar de nombres. “La cuestión de las listas electorales está todavía lejos. Lo que tenemos claro es que queremos sumar. Nos ha llamado mucha gente. Siempre hemos querido buscar alianzas, pero sin crear las confusiones que hay en otros territorios”.

Se refiere en particular a los movimientos políticos iniciados en algunas provincias. “En Ávila, Palencia, Salamanca, Jaén…No tiene nada que ver con la España Vaciada. Reivindicamos que Cuenca Ahora y la España Vaciada deben ser referente de personas y fuerzas que quieran trabajar por su territorio. En este caso, por Cuenca”.

Cruz Fernández Mariscal no confirma si formará parte de las listas electorales. Es natural del municipio conquense de Horcajo de Santiago y ejerce como jurista desde hace más de 40 años, pero también tiene experiencia política. Primero como concejal en el Ayuntamiento de Cuenca, en los años 80. Después como director general en el Gobierno regional del PSOE, además de formar parte de la Secretaría de Estado de las Comunidades Europeas del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y de la representación de Comisión Europea en España en Madrid.

“La política siempre me ha interesado, desde finales de la dictadura, pero no he sido nunca, nunca, nunca un político profesional. Y de esos los hay muchos en Castilla-La Mancha. Mi responsabilidad, salvo en el caso del Ayuntamiento de Cuenca fue estrictamente técnica. Eso hay que decirlo para no confundir a la gente”.

Pone como ejemplo a Pablo Iglesias, exlíder de Podemos. “Cuando dimitió dijo una frase que es conceptualmente exacta: Dejo la política institucional. Y no por eso ha dejado de hacer política”.

“Los partidos del 15M no son la alternativa en la España Vaciada y deben entenderlo”

Parte de la futura estrategia política tiene que ver con cuestiones concretas sobre el territorio que, dice, no ha sabido resolver el binomio PP-PSOE. “Yo les llamo la suma cero porque al final se intentar anular el uno al otro. Tienen distraída a la población en su juego de ping-pong para repetir el rito cada cuatro años y seguir con el peloteo”.

Fernández Mariscal sostiene que “nuestro movimiento será el único que podrá romper el bipartidismo que ha sido nefasto para los territorios de la España interior. Hace falta cambiar y regenerar la política”, en un mensaje con cierto regusto a los del 15M. Desde Cuenca Ahora marcan distancias: “Yolanda Díaz no tiene nada que hacer en Castilla-La Mancha ni en la España interior. Electoralmente son nulos. Ciudadanos lo consiguió y ahora está desapareciendo. Y Podemos le dio el Gobierno a Page. Hicieron una gestión nefasta”.

Cree que los partidos que alumbró el 15M “no son la alternativa en la España Vaciada y deben entenderlo cuando uno se estrella sistemáticamente”. Por el contrario, cree que “deberían apoyar a aquellas fuerzas trasversales capaces de aglutinar las corrientes principales de pensamiento, las que son centrales, no centristas, de una sociedad que buscan el bien común, independientemente de la ideología”.

En el movimiento (político) contra la despoblación caben todos, con condiciones de compromiso social con el territorio, dice. “No tenemos ningún filtro salvo con la gente de Vox. No queremos gente antisistema que no reconoce los derechos humanos y que va contra la Constitución. Hay que cambiar esos falsos debates sobre rebotados o paracaidistas… Descalificar solo nutre al bipartidismo. ¡Que no! La participación política es un derecho ciudadano para elegir el instrumento adecuado”.