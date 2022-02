El presidente del PP de Castilla-La Mancha coincide con Cospedal en que es “peligroso” criminalizar a Vox

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha coincidido públicamente en las palabras de María Dolores Cospedal de este martes y ha asegurado que es "peligroso" criminalizar a un partido como Vox. De hecho, señaló en Guadalajara según informan EFE y Europa Press, recalcó que el partido de Santiago Abascal "cumple los principios constitucionales". De hecho, Núñez ha añadido que es "frívolo" llegar a "demonizar" opciones políticas que están "recogidas en la Constitución".

De este modo, ha explicado que su opinión es "parecida" a la de su antecesora en el cargo del PP regional, y ha insistido en que es algo "frívolo" demonizar al partido de extrema derecha, cuando "el socialismo está gobernando con Bildu y ERC". También recordó que Emiliano García-Page, tuvo también de vicepresidente de la Junta al que era secretario general de Podemos en la comunidad autónoma, José García Molina.

"Criminalizar a un partido político que cumple con los principios constitucionales me parece peligroso", recalcó el político, que además añadió que su partido trabaja para que el PP sea la opción mayoritaria entre la ciudadanía. "No seré yo quien criminalice a ningún partido y menos en un momento en el que el PSOE está abrazado a Bildu". "Tratar de demonizar opciones políticas democráticas me parece un tanto frívolo", recalcó.

Núñez también pidió a Emiliano García-Page que "deje de marear la perdiz" y que retome la Proposición de Ley presentada por su partido contra la ocupación ilegal de viviendas, que data de septiembre de 2020. Para el político, señalan que es una "forma de solucionar el grave problema que tiene la región en materia de ocupación ilegal de viviendas”.