El PSOE critica que el PP es un partido que “no tiene ninguna idea”

La diputada socialista de Castilla-La Mancha, Josefina Navarrete ha criticado que “el problema del PP de Castilla-La Mancha es que tiene un candidato que no vale”, Paco Núñez, y “un partido que no tiene ninguna idea” y basa su oposición en “estar más de un mes hablando de si se convoca pleno” cuando además es el que menos asiste a las sesiones.

La parlamentaria ha apuntado que “solo llevamos tres semanas sin actividad parlamentaria” en Castilla-La Mancha mientras que ninguna comunidad gobernada por el PP, como Andalucía, Madrid o Galicia, ha celebrado pleno desde el mes de junio, “que es lo mismo que pasaba aquí cuando gobernaba Cospedal”.

No obstante, ha subrayado que “podemos certificar” que Núñez “es el diputado sin labores ejecutivas, que solo es diputado, que menos pisa las Cortes, que menos pisa el pleno” y, de hecho, ha añadido que “ha habido veces” en las que ni siquiera ha asistido a las votaciones. “En definitiva, cuando tenemos una oposición que solo se centra en que no hay pleno en una semana o en dos es porque no tienen nada más que decir”, ha incidido.

En cuanto al decreto de ahorro energético, Navarrete ha lamentado “el negacionismo a la colaboración en el que vive instalado el PP”. “El PP se niega a mejorar la vida de las personas y es una mala noticia que el principal partido de la oposición se niegue a ser útil para la mayoría de este país”.