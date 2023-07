Marcha atrás en el polémico cierre del tren convencional Cuenca-Valencia un año después: ¿y ahora qué?

Este mes de julio se cumple un año desde que llegara a la capital conquense el último tren convencional de la línea Madrid-Cuenca-Valencia, tras casi un siglo y medio de historia. El denominado Plan XCuenca del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), avalado por el Gobierno castellanomanchego, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Cuenca, dio luz verde al desmantelamiento de este tramo ferroviario sustituyendo su recorrido por diferentes líneas de autobuses y por complementos en la línea de Alta Velocidad Madrid-Cuenca o Cuenca-Albacete.

La adecuación de los terrenos de Adif en la capital conquense, actualmente muy deteriorados, la ubicación de la estación del AVE a ocho kilómetros de la ciudad y la despoblación en esta provincia han sido las variables que han generado la controversia en torno a esta decisión del Ministerio. Ahora se suma el hecho de que el Tribunal Supremo haya suspendido cautelarmente esa clausura del tren convencional, no de toda la línea, sino del tramo ferroviario entre Tarancón (Cuenca) y Utiel (València), buena parte del recorrido.

Un total de 11 municipios pertenecientes a las provincias de Cuenca y de Valencia, y de la Comunidad de Madrid, liderados por el alcalde de Huete, del PP, y agrupados en el colectivo ‘Pueblos con el Tren’, pidieron la suspensión cautelar al entender que se causaría un grave perjuicio a los ayuntamientos de difícil reparación y así lo ha estimado también la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal. Los municipios recurrentes son Aranjuez (aunque no le afecta el recorrido), Santa Cruz de la Zarza, Vellisca, Huete, Castillejo del Romeral, Cañada del Hoyo, Carboneras de Guadazaón, Arguisuelas, Yémeda, Víllora y Camporrobles.

Una vez establecida la paralización cautelar, los ayuntamientos de estos pueblos presentarán en breve una demanda “cargada de razón” para que el Alto Tribunal decida sobre el fondo de la cuestión. El Ministerio Fiscal todavía no se ha pronunciado al respecto mientras que la Abogacía del Estado ha defendido la actuación del Gobierno, ahora cuestionada por el Supremo.

Los magistrados explican que para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la eventual ejecución de una sentencia favorable a los intereses de los Ayuntamientos recurrentes, procede la adopción de la medida, teniendo en cuenta, además, que “el mantenimiento de la vía ferroviaria ya instalada no causa un perjuicio a la Administración del Estado y sí lo genera la supresión del trazado de la línea, en el supuesto en el que se estimara el recurso contencioso administrativo deducido”.

La cuestión es que este tramo lleva ya un año suspendido. Las medidas alternativas que contemplan, no solo los tramos alternativos, sino también diferentes obras de adecuación de la estación de ferrocarril de Cuenca, ya llevan un tiempo en marcha. En la capital conquense, incluso se ha derribado el muro de la estación que separaba dos barrios históricos de la capital y que servía de límite de las vías del tren.

Aunque la iniciativa de este recurso partió de los alcaldes del PP, otros como el edil socialista de Santa Cruz de la Zarza (Toledo), José Antonio Valencia, se han unido a la petición de restablecer la línea. Y esta demanda también ha contado con el apoyo de otras formaciones como Cuenca En Marcha!, la coalición conquense de Izquierda Unida y Podemos, así como de una parte de la ciudadanía. Es decir, su “politización”, como han indicado las administraciones que defienden la supresión de este tren, es relativa.

Sí existe una clara división, tanto política como social. Desde la Asociación de Vecinos ‘Casablanca’, que representa al barrio de la estación conquense de ferrocarril, su presidenta, María del Carmen Checa afirma que no todos son de la misma opinión en cuanto al desmantelamiento del tren convencional. Por eso esgrime su opinión personal: “No estoy de acuerdo, ni lo he estado nunca, con que se desmantele esta línea ferroviaria”.

“Creo que se debería invertir en la línea ferroviaria del tren para tener también transporte de mercancías. Desde la Unión Europea hay dinero para ello y ya que tenemos esas líneas, que son importantes, en vez de eliminar, hay que sumar. Y no dejar sin servicio de transportes a Cuenca y a varios pueblos”.

Ante todo considera que si ese servicio se puede mejorar, como tren turístico, como ferrocarril convencional o como base logística, “hay que hacerlo”. También apoya que los terrenos de Adif en Cuenca, actualmente muy deteriorados, se quieran adecentar como zonas verdes, pero que sea compatible “con el tren dentro”. Como portavoz vecinal, Carmen Checa pide ante todo que, pase lo que pase, el Ayuntamiento se haga cargo de la situación del paso a nivel, actualmente convertido en un “vertedero que va a más”.

El colectivo que considera que esta paralización es una “buena noticia”, sin matices, es ‘Pueblos con el Tren’. Así lo detalla a elDiarioclm.es el alcalde de Huete, Francisco Javier Doménech. Destaca que el auto judicial evita temporalmente que el desmantelamiento de la línea cause “efectos irreversibles” en la zona, con su “valor de identidad cultural, de paisaje y de patrimonio”. “En ese recurso decimos que no se ha seguido el procedimiento conforme a la ley del sector ferroviario y su clausura debe ser nula de pleno de derecho”.

Eso en cuanto a las formas. En cuanto al fondo, este alcalde subraya que los municipios afectados quieren mantener el transporte convencional de pasajeros, pero también que se considere la línea como una herramienta importante de cara al futuro en cuanto a logística. Se refiere con ello al transporte de mercancías o puertos secos como los que ya se planifican en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) o en Albacete.

Por ello, Doménech defiende la “marcha atrás” en este proceso si el Supremo finalmente ratifica su decisión cuando los municipios presenten su demanda con toda la documentación, que ahora esperan ganar “con todas las consecuencias”. Dice contar con el respaldo de esta decena de ayuntamientos, incluyo aquellos que han cambiado su color político tras las elecciones municipales del 28M.

María Ángeles García, de Cuenca En Marcha!, elogia la iniciativa de estos 11 pueblos y muestra su satisfacción por las medidas cautelares del Supremo. El Alto Tribunal, recalca, es “muy cauteloso” con estas cuestiones y el haber dictaminado esta medida “indica claramente que el procedimiento no cumple con la legalidad como hemos denunciado en numerosas ocasiones”.

Esta coalición municipal de IU y Podemos propuso en su momento que se hiciera una consulta previa a la ciudadanía antes de que el Ayuntamiento de Cuenca respaldara esta medida del Consejo de Ministros. No prosperó porque requería mayoría absoluta pero sí hay decisiones del pleno local que “respaldaron el mantenimiento de la vía convencional y aun así se firmó la adhesión al protocolo a cambio de dinero y en un chantaje absolutamente inaceptable”.

“La reurbanización de los terrenos de Adif se podría haber hecho con un marco urbanístico que permitía mejorar ese espacio tan deteriorado pero manteniendo la vía: no hay por qué quitar el tren para mejorar esa zona. Y además, la conexión por transporte público con la estación del AVE debía hacerse desde hace mucho tiempo. Todo con fondos europeos”, argumenta.

La concejala pide por tanto la “vuelta atrás”. “Espero que a partir de ahora no solo se restablezca el servicio sino que se mejore. Hay una deuda histórica del Ministerio con Cuenca, con partidas presupuestarias no ejecutadas en la ciudad, llegando a un punto de degradación que ha justificado el cierre del tren. Es una cuestión de desarrollo a futuro, que también podría haberse utilizado para transporte de mercancías, como plataforma logística”. Lamenta asiismo que esta decisión del Supremo no llegara antes de los traslados y prejubilaciones que ha supuesto el desmantelamiento del tren para una veintena de trabajadores de Adif.

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Castilla La Mancha valora también de forma “positiva” el auto del Supremo, pero además de la medida cautelar reclama como “urgente” el restablecimiento del servicio ferroviario en esta línea, “para revertir el daño medioambiental que se está produciendo al derivar el transporte a la carretera en plena emergencia climática y para una vertebración de las provincias afectadas que están en grave riesgo de despoblación”. Además, pide establecer “diálogo” entre el Ministerio y “las personas y localidades afectadas”.

En el otro lado del debate se encuentran el Ministerio, el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Cuenca, las administraciones socialistas que han impulsado la supresión del tren. La Diputación y Ayuntamiento se han personado además como co-demandadas para defender su decisión.

Y ahora, ¿qué pasa?

El Ministerio de Transportes “respeta y acata” las decisiones del Tribunal Supremo. Fuentes de este departamento explican a elDiarioclm.es que aunque se está analizando jurídicamente los efectos de la suspensión cautelar, a priori la decisión judicial solo afecta a la infraestructura, por lo que Adif tendrá que aplazar “cualquier actuación que implique su desmantelamiento, dejando en suspenso inversiones de 40 millones de euros en nuevas infraestructuras de comunicación y espacios urbanos que Mitma había comprometido”. También supone la paralización de los convenios con Adif para el vial de conexión hasta la Estación de AVE en Cuenca y la urbanización de los terrenos ferroviarios.

Recién investido como presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana lamentó el auto judicial y volvió a defender la necesidad de articular la alternativa al ferrocarril convencional. Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca (donde el PSOE ha revalidado su mandato), Saray Portillo, ha lamentado públicamente la resolución judicial, señalando que con los plazos que maneja el Alto Tribunal, es probable que esta legislatura no se pueda avanzar en el Plan XCuenca.

“La acatamos, pero nos parece una malísima noticia a juzgar por los datos electorales de las pasadas elecciones”, ha comentado la portavoz, que considera que las urnas refrendaron en este caso el proyecto de integración urbana de los terrenos ferroviarios en la capital conquense.

Señala que la decisión del Supremo “supone una paralización absoluta de este proyecto”, ya que quedan en suspenso los fondos de Adif que iban a permitir la urbanización desde la estación Fernando Zóbel al centro de la ciudad y los trámites administrativos para construir los aparcamientos en los terrenos ferroviarios. Sí que ha confirmado que podrán continuar los proyectos relacionados con los autobuses, como la lanzadera al AVE y el Plan Astra de conexión del área metropolitana de Cuenca, ya que su financiación depende del Ministerio de Transportes y no de Adif.

En cuanto al Gobierno regional, su vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro ha lamentado la pérdida de esa inversión de casi 40 millones de euros para la provincia de Cuenca con este auto judicial. “Hoy no es un buen día, hemos perdido varios años con esta paralización”, sentenció al conocer la decisión del Supremo.

Ha recordado que la legislatura que acaba de terminar ha estado protagonizada por el diálogo social, una forma de gobernar y gestionar que tendrá continuidad a lo largo de la presente legislatura. La decisión del Tribunal Supremo supone que, “de momento, no se pueda conectar la estación del AVE con el centro de la ciudad de Cuenca y que ha venido motivada por el recurso que ha presentado el Partido Popular de la provincia a través de sus alcaldes”.