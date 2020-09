Toledo se reivindicará ante la emergencia climática con el impulso de Alianza por el Clima y Fridays For Future

Alianza por el Clima y Fridays For Future (FFF) de Toledo instan a la ciudadanía a llenar virtualmente el próximo 25 de septiembre la plaza de Zocodover de fotos reivindicando acciones ante la emergencia climática. Ante la situación de crisis sanitaria, este año convocan esta manifestación virtual en la que se puede participar enviando imágenes con las que van a realizar un montaje y un vídeo que publicarán en la fecha mencionada.

“Aunque ha pasado un año desde el 27S, desde que cientos de miles de personas se movilizaran por todo el país y que una manifestación multitudinaria encabezada por jóvenes toledanos llenara Zocodover para reclamar la emergencia climática, parece que poco o nada se ha movido”, apuntaban en la rueda de prensa telemática en la que han participado Eva Jiménez -exconcejala del Ayuntamiento de Toledo-, Goyo García -de Alianza por el Clima- y Damián Ajenjo -de Fridays For Future-.

En el colectivo están implicados Arba Toledo, la Asociación de Vecinos El Tajo, CCOO Toledo, Coordinadora ONGDs, Ecologistas en Acción Toledo, Extintion Rebelion Toledo, Mujeres de Negro, Plataforma 8M Toledo, Seguir Mejorando Burguillos, Urbana 6 o personas a título individual que reclaman "acciones y medidas urgentes con las que hacer una transición justa hacia otro modelo de vida compatible con los límites ecológicos" ante "la gravedad de la situación climática".

Las fotografías pueden enviarse el correo electrónico aliazaxclimatoledo@gmail.com o de las redes sociales de Alianza por el Clima Toledo y Fridays For Future de Toledo. Todas las imágenes y mensajes que recopilen se irán publicando con la intención de "volver a llenar Zocodover de acción por el clima".

"Este cambio es obra del ser humano"

“La ciencia en una carrera contrarreloj contra nuestra ignorancia, nos anuncia que este cambio es obra del ser humano y que está a punto de alcanzar un punto de no retorno, entre otras muchas cosas por el riesgo de aumentar 2 grados centígrados la temperatura media del planeta”, afirmaba Goyo García, estudiante de Ciencias Ambientales. A su parecer, “el rigor y los datos no parecen ser suficientes para una sociedad que no entiende la verdadera consecuencia de lo que estamos firmando al no escuchar a los expertos de todo el mundo”, en clara referencia al acuerdo de París.

Sin embargo, en el colectivo también preocupa "la parálisis por el miedo y la inacción a la que puede llevar la gravedad de la situación", por eso, García recordaba que “estamos a tiempo de cambiar” y que “son muchas las cosas que podemos hacer si queremos mirar a la historia y ganarnos el derecho de llamarnos sapiens”.

Así, apelando al deber ciudadano “de organizarnos en muchos y diversos niveles de nuestra vida” recordó que la ciencia y la investigación nos dan herramientas que permiten "entender y recuperar los ecosistemas; que se puede profundizar en una economía sostenible, circular y social, con elementos indispensables como el consumo local, el reciclaje y el residuo cero; o que las energías fósiles y más contaminantes pueden ser sustituidas por otras renovables".

Bajo esas mismas premisas están dirigidas las acciones y movilizaciones que Fridays For Future continúa realizando a través de las redes sociales desde que se inició el movimiento hace casi dos años, que les ha llevado incluso a plantear una Iniciativa Ciudadana Europea (ECI) para la que están recogiendo firmas. Según Damián Ajenjo, se trata de “la primera ley propuesta por FFF, que trata sobre unas medidas pedidas a la UE para lograr una disminución de los gases de efecto invernadero en un 80%”.

Ajenjo afirmó que los Jóvenes por el Clima españoles han querido "hacer hincapié en el hecho de que no se ha llevado a cabo ninguna medida desde el año pasado y que con la excusa de la pandemia se ha ignorado por completo el tema del cambio climático, una crisis de la que tampoco salimos”.

"Los jóvenes seguimos luchando por una transición justa climática y social”, razón que les ha motivado a poner su grano de arena desde Toledo: “Debido a los rebrotes hemos decidido volver a manifestarnos de manera on-line como lo llevamos haciendo estos meses de atrás, por eso hemos preparado una actividad para que todo el mundo pueda participar”.