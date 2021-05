UGT denuncia que la campaña de extinción de incendios comienza con el "30% de los medios que había en 2019"

El sindicato UGT ha denunciado que la campaña de incendios comenzará con un "30%" menos de medios que en 2019 en Castilla-La Mancha. "Comparando los medios al inicio de esta campaña con los mínimos que se establecieron para la huelga del 2012, la Consejería inicia la campaña de extinción con la mitad de los medios que se fijaron en la huelga, mientras que el Consejero anuncia en medios de comunicación que la campaña", critican.

Además, se han mostrado "sorprendidos" por las "declaraciones del Consejero de Desarrollo Sostenible, en las que mostraba su preocupación por una eventual convocatoria de huelga durante la Campaña de Extinción de Incendios y en las que afirmaba que la campaña se iniciaría con todos los medios". En este sentido, señalan que en 2019 se iniciaba dicha campaña con 155 medios, mientras que este año se hará con "45 medios".

"Resulta llamativo comparar los Servicios Mínimos establecidos por la Consejería en la huelga de 2012 en campaña de extinción y los medios con los que se iniciará la campaña, ya que como Servicios Mínimos en el año 2012, se estableció el doble que con los que contará Castilla-La Mancha el día 1 de junio", afirman desde el sindicato. En este sentido, comparan datos, como por ejemplo el número de autobombas, que este año serán 12 y en 2019 fueron 49. O en el caso de las nodriza, que este año habrá "cero", señalan, y en 2019 hubo 5.

En el caso de medios terrestres, afirman que este año habrá 16 frente a los 51 de hace dos años. Y en el caso de helitransportadas, 8, frente a las 13 de 2019. El total es de 45 medios, frente a los 155 de hace dos años, recalca el sindicato.

"Los servicios mínimos establecidos por la Consejería para la huelga en el año 2012 sumaban en toda la región 87 medios mientras que al inicio de la campaña de extinción de 2021 se iniciará con 45 medios. Es decir, durante la Huelga del 2012, la Consejería impuso unos servicios mínimos que duplicaban en medios a los que se utilizarán este año al inicio de la campaña".

Por eso, critican que el consejero de Desarrollo Sostenible "no debe disponer de los datos reales" y por eso hace "afirmaciones que no terminan de ajustarse a la realidad". "Lo que suceda en esta campaña que comienza con un importante recorte en medios, según los datos existentes a día de hoy, no será consecuencia de la convocatoria de movilizaciones, de la conflictividad laboral, de las huelgas o de cualquier otra cuestión ajena al Consejero, será directamente responsabilidad de la persona competente en esta materia, que como decimos, si no se remedia en los próximos días, permitirá que la campaña comience en unas condiciones absolutamente precarias", concluye el sindicato.