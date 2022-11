El Consejo Asesor de Memoria Histórica de Castilla y León sigue en el limbo mientras espera un nuevo presidente

“Vivimos en la ignorancia permanente”. “Estamos en tierra de nadie”. “En el limbo”. “No sé si decir, de manera intranquila, que no sabemos nada”. Hablan algunos de los vocales del Consejo Asesor de Memoria Histórica de Castilla y León, que lleva sin reunirse desde que en junio dimitiera su presidente, Ángel Hernández, que rehusó colaborar con el gobierno de coalición PP-Vox porque era “un peligroso experimento” que 'colisionaba' con su “convencimiento democrático y ético”.

El Consejo, que formula recomendaciones en Materia Histórica, sigue 'descabezado' a la espera de una reunión de la que nadie sabe nada. El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero (PP), garantizó en la única reunión de la legislatura que continuarían “en la misma línea de trabajo” y emplazó a una nueva reunión en septiembre, que finalmente no se ha producido.

“Al dimitir el presidente del Consejo Asesor, nos hemos quedado sin ese camino de comunicación con un cargo más representativo que el que tenemos como una simple organización. No ha sido positivo para los demás”, lamenta el presidente de la ARMH de Valladolid, Julio del Olmo.

Dimisión en protesta por el gobierno con la ultraderecha

“Imagino que [Ángel] tendría sus motivos. La situación no es la más adecuada, porque si decimos algo los del Comité y luego por imperativo legal se actúa en otra dirección...”, reflexiona Begoña González, de la ARMH de Miranda de Ebro. “A la vista de los resultados, fue una decisión que tomó en caliente, aunque fuera respetable y personal. Pero ahora estamos en un impasse”, lamenta el vocal de Comisiones Obreras.

Preguntado por este periódico, Ángel Hernández asegura que la coalición con Vox era “absolutamente contraria” a sus principios éticos y por eso se negó a colaborar. “No tengo nada más que decir, ni que me arrepienta ni nada. En junio el consejero dijo que se retomaría el tema en septiembre y desconozco si hay alguna gestión”, expresa. Se cumplen ahora ocho meses desde que Hernández anunció su decisión de dimitir y cuatro desde que se oficializó su dimisión.

La Junta de Castilla y León no baraja ningún nombre, según ha confirmado a este diario. Ángel Hernández, ex secretario autonómico de CCOO, fue elegido por unanimidad. Además, asegura que no tenía “sentido” trabajar en la Ley de Concordia “sin conocer el contenido de la Ley estatal”, cuyo contenido es “de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional”.

“Conociendo y estudiando su regulación se avanzará en una proposición de Ley de Concordia para Castilla y León, bajo los valores de convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos y cultura de paz. Y todo ello con la intención de crear una Ley integradora que vele por un reconocimiento y reparación y que una a los castellanos y leoneses en torno a nuestra historia más reciente”, afirman desde la Consejería de Presidencia.

Lo que sigue funcionando y en vigor es el decreto de 2018 Julio del Olmo — Presidente de la ARMH de Valladolid

Desde UGT aseguran que aunque es una situación “anómala”, no debería ser complicado encontrar un nuevo presidente “si hay voluntad política”. “Nosotros tenemos un candidato en clave de consenso. Pero si se sale del consenso, nos forzarán a paralizar el órgano”, expresa el secretario de Administración Autonómica de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (Fesp) de UGT, Julio César Martín Nevado. Este representante sindical señala que a mediados de septiembre remitieron su propuesta a la Consejería de la Presidencia, pero ni siquiera han obtenido una respuesta.

Tareas pendientes del Consejo Asesor

“De momento lo que podemos decir es que el consejo existe. No lo teníamos tan claro tras la entrada de Vox”, explica el profesor de la Universidad de Burgos Ignacio Fernández de Mata, uno de los coordinadores del estudio que revelaba al menos 680 fosas comunes de Castilla y León, de las que más de la mitad están sin localizar.

Con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, convendría revisar el decreto de la Junta para adaptarlo a la normativa, aunque el gobierno autonómico está trabajando en una Ley de Concordia, una de las cesiones del Partido Popular ante las exigencias de Vox, a pesar de que el grupo ultraderechista no tiene competencias en Presidencia.

Algunos de los miembros del Consejo Asesor temen que esta Ley de Concordia busque “bloquear” la política de Memoria Democrática, aunque recuerdan que la Ley estatal está por encima y esperan que los 'daños' queden mitigados. “De momento nada ha cambiado”, apuntan. Lo que sigue funcionando y en vigor es el decreto de 2018, aprobado en los últimos meses del gobierno de Juan Vicente Herrera, el último gobierno en solitario del Partido Popular.

La política de la Junta está paralizada porque no convoca a sus órganos María Eugenia Torijano — USAL

La ARMH de Miranda de Ebro recuerda la importancia de trabajar en “educar en la verdad”. “Estábamos trabajando en unas fichas didácticas porque la Universidad de León tiene elaboradas algunas... Pero ahora están todos los temas paralizados”, explica Begoña González.

Sin noticias de la Junta

Nada saben los vocales de por qué se retrasa el nombramiento de un nuevo presidente. La representante de la USAL y Profesora Titular de Historia del Derecho, María Eugenia Torijano, asegura que está todo “paralizado”. “La actuación sobre la Memoria no está paralizada, pero la política de la Junta sí porque no convoca a sus órganos. No tengo noticia de que haya ningún movimiento, pero Mañueco nunca ha destacado por tener una política a favor de la Memoria”, asegura a este diario.

El padre de Mañueco fue alcalde de Salamanca durante el franquismo (1969-1971), al igual que el padre (1971-1974) del exvicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, que impulsó el decreto de Memoria Histórica y que pidió, tras la constitución del Consejo Asesor, que 'sacaran' “ya” a Franco del Valle de los Caídos para “hablar de los problemas de los vivos” y para quien el franquismo fue “la época más mierda”.

Torijano y otros vocales hacen referencia al trabajo que realizan las universidades en el directorio de lugares de memoria y el censo de víctimas mortales de la guerra civil. “Es una iniciativa que surge de las ultimísimas decisiones del anterior gobierno (PP-Ciudadanos) y eso continúa en marcha”, explica Fernández de Mata.

El responsable de Cultura y Movimientos Sociales de CCOO, Ignacio Fernández, añade que esperaba ver a Carnero en un acto organizado por la Universidad de León sobre la guerra civil para preguntarle por el Consejo Asesor, pero finalmente el consejero no va a acudir. Varios vocales recuerdan que el consejero se comprometió a hacer una presentación pública del estudio relativo a las fosas comunes de Castilla y León —que no se ha producido— y a acudir a alguna fosa común.

La ARMH de Valladolid recuerda que en el cementerio de El Carmen llevan desde septiembre excavando su fosa común más grande. “Aquí solo ha venido el presidente del Gobierno, ni el consejero, ni el presidente de la Junta ni el líder del PSOE de Castilla y León”, lamenta el portavoz de la asociación vallisoletana.

Pablo García Colmenares, de la ARMH de Palencia, abandonó el Consejo Asesor a mediados de 2020 porque este organismo “no daba salida a las propuestas más importantes”. García hace hincapié en la importancia de organizar unidades didácticas y pedagógicas. “Era un Consejo Asesor que no evolucionaba. Y con la llegada de Vox se ha paralizado toda la actividad”, lamenta. García Colmenares, historiador especializado en la guerra civil y el franquismo, muestra