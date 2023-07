Fallece la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez

La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, ha fallecido en la tarde de hoy en el Hospital de la Santísima Trinidad de Salamanca. Tenía 66 años. Era subdelegada del Gobierno en Salamanca desde junio de 2018. Fue la primera mujer que asumía este cargo en la provincia salmantina. Antes de su nombramiento había sido profesora titular en la Universidad de Salamanca, concretamente en el grado de Criminología de la Facultad de Derecho y en el grado de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. También había sido docente del Máster universitario en Intervención a personas con enfermedad de Alzheimer.

Fue doctora en Sociología; licenciada en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología León XIII (integrada en la Universidad Pontificia de Salamanca), y diplomada en Trabajo Social.

Había ocupado los puestos de subdirectora del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social y coordinadora de la línea de investigación sobre discapacidad y dependencia en la Clínica Jurídica de Acción Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.

Ocupó los cargos de presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social en Salamanca y Zamora, presidenta del Consejo Regional de Trabajadores Sociales de Castilla y León, directora del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca y presidenta de la Comisión de Asistencia Social Penitenciaria de Salamanca.

Fue una destacada especialista en materia de Derecho Laboral y en gestión académica. Fue una de las impulsoras del Servicio de Orientación al Universitario en la década de los años 90.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que fue la persona que la nombró subdelegada hace cinco años, ha trasladado sus condolencias a la familia y ha lamentado profundamente el fallecimiento de “una mujer extraordinaria, un ejemplo de compromiso con el servicio a los demás, de talante positivo ante la vida y de lucha contra la adversidad”.

Para Barcones, “Encarna contagiaba optimismo. Tenía del don de mejorar el estado de ánimo de las personas con las que estaba y de hacer relativizar los problemas. Con ella al lado, los obstáculos eran salvables y los objetivos, por difíciles que parecieran, alcanzables”.

La delegada del Gobierno ha recordado su “capacidad para plantear y acometer retos, para buscar fórmulas que mejoraran la vida de la gente de esta tierra. Ha sido una gran servidora pública y estoy segura de que así se lo reconocen todos los salmantinos y salmantinas. Me consta que era una mujer muy querida”.

Virginia Barcones la considera también un “referente a la hora de afrontar la batalla contra una dura enfermedad diagnosticada muy poco después de su nombramiento como subdelegada. Pese a los tratamientos recibidos y a sus secuelas, jamás se quejó y no perdió nunca el optimismo ni la sonrisa. Tampoco las ganas de trabajar como subdelegada del Gobierno por conseguir proyectos para Salamanca. No lo hizo ni un solo día pese a la enfermedad. Me dijo muchas veces que estaba muy orgullosa de representar al Gobierno de su país en Salamanca, pero, sobre todo, a los salmantinos y salmantinas en el Gobierno de España”.

“Todos los subdelegados y subdelegadas del Gobierno en Castilla y León -ha concluido Barcones- están también profundamente consternados por el fallecimiento de Encarna. Deja un vacío sólo atenuado por el recuerdo, para siempre, de su vitalidad, empuje y eterna sonrisa. E, igualmente, deja una huella imborrable en todos los funcionarios y funcionarias de la Administración General del Estado con los que ha trabajado, en especial, en los de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca”.

Por su parte, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha trasladado su pesar a la delegada de Gobierno y el Ministerio de Política Territorial ha puesto en marcha la solicitud de concesión de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil en atención a su trayectoria profesional.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha transmitido sus condolencias a la delegada del Gobierno y a la familia y amigos de la subdelegada. El Ministerio del Interior ha tramitado, así mismo la concesión de las medallas al Mérito de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

La capilla ardiente se instalará mañana viernes, entre las 10:00 y las 14:00 horas, en la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, para que todas las personas que quieran despedirse de ella puedan hacerlo. La misa funeral se oficiará a las 19:00 horas de mañana viernes, 28 de julio, en la iglesia de la Purísima, de Salamanca.