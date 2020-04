El alcalde de Igualada desmiente las cifras de la Generalitat sobre fallecidos en la ciudad

El alcalde de Igualada, Marc Castells, ha salido a desmentir las cifras de la Generalitat sobre fallecimientos por coronavirus en la región confinada de la Conca d'Òdena. Si el Departamento de Salud informó que este viernes por primera vez en varias semanas no había habido ningún muerto por esta enfermedad en la zona, Castells ha asegurado que hubo al menos once.

El alcalde de JxCat, que ya advirtió que la mortalidad en su ciudad se había disparado un 300%, ha detallado que el viernes hubo cuatro muertos en el hospital y otras siete en domicilios o residencias. Así, se ha mostrado "preocupado" por el manejo de los datos del Departamento de Salud, que podría dar "un mensaje equívoco" a la población que hiciera "que la gente se relaje y no adopte medidas de prevención".

No es una novedad que el Departamento de Salud no contabiliza todas las muertes reales con coronavirus en Catalunya, puesto que ha reconocido en más de una ocasión que solo tiene en cuenta las que se producen en el sistema sanitario, principalmente en los hospitales. Esto deja fuera decenas de fallecimientos acaecidos en residencias, a menudo ancianos que presentaban síntomas pero a los que no se hizo la prueba. Aun así, Salud debería haber recogido al menos los cuatro fallecidos del viernes que Castells asegura que hubo en su hospital.

Castells, que considera Igualada "el Bérgamo catalán", también ha aprovechado para urgir a que se hagan tests rápidos en la población de la Conca d'Òdena "para detener la pandemia". "La única manera de que los expertos recomiendan es a través de tests rápidos", ha insistido. Actualmente hay 644 positivos por coronavirus en Igualada, de los que 154 son sanitarios y 107 han fallecido, según cifras oficiales.