Aragonès mantiene su rechazo a acudir a la Conferencia de Presidentes pese a la petición del PSC

El president de la Generalitat Pere Aragonès no ha modificado su decisión de dar plante al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de presidentes autonómicos, que se reunirán el próximo domingo en la isla canaria de la Palma. Después de que este fin de semana el líder de la oposición y primer secretario del PSC, Salvador Illa, reclamase al jefe del Govern que diera marcha atrás y reconsiderase su postura, el Govern ha respondido este martes que el president no se plantea acudir porque por el momento no hay ninguna novedad en la reunión convocada.

"Si se diese el caso de que la previsión cambiase y fuese una reunión útil y práctica, donde se abordasen de las diferentes consecuencias que puede tener la guerra de Ucrania, cuestiones como los refugiados o la energía, sería momento de replanteárnoslo", ha dicho la portavoz del Govern, Patricia Plaja, que ha asegurado a continuación que, "hoy por hoy, nada de eso está previsto". "No es un no por el no pero, como ya manifestamos, no acudiremos a una reunión que no sea útil y práctica", ha remachado.

La incorporación del Govern de Aragonès a las Conferencias de Presidentes autonómicos es un objetivo que los socialistas persiguen desde hace tiempo, pues entienden que es uno de los últimos gestos que faltan para poder considerar que las relaciones entre la Generalitat y el resto de instituciones del Estado queda plenamente normalizada. Pese a eso, los republicanos aún tienen recelos, pues consideran que este tipo de reuniones son poco ejecutivas y tienen poco contenido más allá de la fotografía.

Aragonès y su equipo, de hecho, se llegaron a plantear acudir a la primera reunión convocada en la Palma en diciembre pasado, que acabó aplazándose varias veces, e incluso la consellera de la Presidència llegó a participar en un encuentro preparatorio del orden del día. Sin embargo finalmente la iniciativa embarrancó, después de considerar que no se cumplía la condición del Govern de que el orden del día introdujera una discusión sobre la posible prórroga del fondo COVID para las autonomías.

En esta ocasión, la petición de los socialistas blandía, además de la responsabilidad institucional a la que siempre apelan, las circunstancias extraordinarias por la guerra en Ucrania. Según aseguró Illa, el próximo cónclave autonómico debe servir para hablar de los refugiados ucranianos que acuden a España, así como de los efectos económicos que el conflicto pueda tener y que ya se están dejando notar. "Catalunya no puede dejar la silla vacía. Nunca, pero menos en este momento", apostilló la viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret.

Este lunes en cambio tanto ERC como Junts rechazaron que el president tuviera que cambiar de postura, alegando que ya hay órganos bilaterales para tratar sobre estas cuestiones. La portavoz de Junts, Elsa Artadi, fue más allá y calificó las palabras de Illa de aprovechar la crisis en Ucrania para hacer "chantaje" al Govern. "El president debe ir a reuniones donde se deciden cosas, no a reuniones protocolarias que sirven sólo para que Pedro Sánchez tenga fotos", aseguró Artadi.

1.200 refugiados ucranianos en Catalunya

Precisamente este martes el Govern ha dado una de las primeras cifras de balance sobre la llegada de refugiados ucranianos a Catalunya. Por el momento son unas 1.200 personas las que han llegado huyendo de la guerra, cifra que se prevé que aumente en las próximas jornadas. La consellera de Igualdad, Tania Verge, ha informado que por el momento la Generalitat ha puesto a disposición de este colectivo unas 2.000 plazas de acogida.

El Govern ha llamado además a que la ciudadanía que desee colaborar lo haga a través de las instituciones y organizaciones profesionales que operan sobre el terreno, a partir de aportaciones directas, y no mediante la iniciativa personal. Estas organizaciones, ha subrayado la portavoz, son las que pueden identificar y detectar "las necesidades más urgentes", por lo que son las que mejor pueden orientar el tipo de ayuda que se reclama.