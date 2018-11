El conductor del patinete eléctrico que atropelló a una anciana es menor y usaba el móvil

La alcaldesa de Esplugues de Llobregat (Barcelona), Pilar Díaz, ha desvelado este jueves que el conductor del patinete eléctrico que atropelló a una anciana de 92 años es menor de edad y que estaba usando el teléfono móvil en el momento del accidente. En declaraciones a RAC-1, Díaz ha abogado por prohibir el uso del teléfono móvil en estos vehículos.

Sobre las circunstancias del accidente, Díaz ha explicado que la rambla donde se produjo el atropello es "muy amplia" y que no había casi tráfico al producirse en el mes de agosto. Díaz ha explicado que el patinete "no circulaba a una velocidad elevada". "Con la mala suerte que impactó con una persona muy vulnerable por su edad", ha añadido Díaz, que ha tildado el atropello de "accidente imprudente".

"El patinete eléctrico es un ejemplo de movilidad sostenible pero si no se cumplen unas normas puede acabar fatalmente, como este caso", ha lamentado Díaz. La alcaldesa ha recordado que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) está a punto de aprobar una normativa para que los patinetes eléctricos no puedan ser conducidos por menores de 16 años, circulen preferentemente por las vías ciclistas, y sus pilotos no lleven auriculares ni puedan utilizar el móvil.

En cuanto a la velocidad, la ordenanza del AMB limitará la velocidad a los 30 kilómetros por hora. Cuando no haya vías ciclistas, podrán circular por las aceras siempre que tengan una anchura superior a los tres metros. Asimismo, la Dirección General de Tráfico trabaja en un real decreto –norma de mayor rango que el reglamento del AMB– para impedir que los patinetes eléctricos circulen por la acera y para establecer una velocidad máxima para ellos de 25 kilómetros por hora.