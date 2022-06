Collboni, sobre la posible postulación de Iceta a Barcelona: “Si hay un candidato alternativo, iremos a primarias”

Ante la posibilidad de un mal resultado en las elecciones de Andalucía de este 19 de junio, el PSOE estaría buscando candidatos de peso para las alcaldías. En esa lista figuran ministros como Miquel Iceta, que podría ser la persona escogida para liderar la candidatura en Barcelona, una decisión que está en manos del PSC.

El actual primer teniente de alcalde y presidente del grupo municipal en la capital catalana, Jaume Collboni, ha asegurado no saber nada sobre estos movimientos y ha reiterado que su intención es presentarse a las elecciones. “Como partido democrático que somos, tenemos un mecanismo democrático para estas situaciones. Si hay un candidato alternativo, iremos a primarias”, ha explicado Collboni en una entrevista en Rac1.

Así mismo, ha asegurado que “vengo de doblar los resultados y salgo a ganar las elecciones”, reiterando diversas veces que, independientemente de que Iceta decida dar el salto a las municipales, Collboni no renunciará a la candidatura sin “pasar por la militancia”. Igualmente, ha destacado que “está haciendo una gran labor como ministro”.

Aun así, el socialista ha asegurado que no quiere avanzar acontecimientos: “Tengo mucho trabajo como para hablar de especulaciones. Me dedico a resolver los problemas diarios de la ciudadanía”, ha dicho. Igualmente, ha apuntado que “no avanzaré un año el proceso preelectoral, me parece una falta de respeto a la ciudadanía”.

Así se ha expresado Collboni en una entrevista en la que también se le ha preguntado sobre el recientemente anunciado pacto para que el Primavera Sound se quede en Barcelona hasta 2027. También ha sido cuestionado sobre los cuatro kilómetros que Barcelona ampliará en sus luces de Navidad. “Los adornos son una buena noticia para cualquiera y tenemos que dar todo el oxígeno posible al comercio para que se recupere”, ha dicho en referencia al iluminado, que ha calificado como “elemento para estimular el consumo”.