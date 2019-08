Los manteros cargan contra Colau tras la detención del jueves: "Es la única responsable de esta situación"

Los manteros de Barcelona se han rebelado este viernes contra la alcaldesa, Ada Colau, tras la polémica detención del jueves de un mantero en La Rambla por parte de cuatro agentes de la Guardia Urbana.

"Colau es la única responsable de esta situación", ha señalado Lamine Sarr, uno de los portavoces del Sindicato de Vendedores Ambulantes. Los vendedores acusan a la alcaldesa de haber prometido durante la campaña electoral soluciones sociales para los manteros y de haber cambiado de postura tras la formación de Gobierno. "Dos meses después de las elecciones, la venta ambulante parece el principal problema de la sociedad", se ha lamentado uno de los portavoces de esta plataforma.

Los manteros han insistido en todo tipo de proyectos que han presentado al Consistorio para solucionar su situación de irregularidad. Las 9 propuestas pasan por un proyecto de agricultura ecológica, un taller de impresión de serigrafía, una promotora de eventos africanos, un bazar de artesanía africana, proyectos de pesca local y de proximidad así como la asignación de espacios legales para realizar mercadillos los fines de semana, pagando las tasas correspondientes y con un periodo de carencia para poder sustituir la mercancía falsificada con la que comercian por otros productos.

"No vamos a aceptar más violencia", han insistido los vendedores, "nos tratan peor que a los animales". Según este colectivo, su situación es una "emergencia" que requiere de soluciones que no pasen por más detenciones. "La solución policial no es de izquierdas", han insistido. "Criminalizan a los más pobres y alimentan el odio contra un colectivo que no es el responsable de la inseguridad en Barcelona".

Los vendedores ambulantes recuerdan que el principal culpable de su situación es la ley de extranjería, que impide a personas con formación poder dedicarse a su oficio. "Entre nosotros hay pescadores, sastres, peluqueros, conductores...", ha señalado Sarr. "Pero a lo único que nos podemos dedicar es a la manta porque no podemos trabajar sin los papeles".

Los miembros del Sindicato también han acusado de racista al teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle (PSC). "Viene como un dictador, como la persona perfecta para reprimirnos a todos". Este colectivo ha acusado a Batlle de intentar ocultar la pobreza de Barcelona, después de que el lunes la Guardia Urbana desalojara un campamento de sintechos en el barrio del Raval. "Quieren mostrar solo la ciudad perfecta, como si aquí no hubiera pobres".

La manera de abordar la venta ambulante en la ciudad amenaza con abrir la primera brecha en el Ayuntamiento de Barcelona. El teniente de seguridad, del PSC, es partidario de una solución policial más dura mientras que los representantes de BComú abogan por encontrar soluciones de corte social, de momento sin éxito tras haberlo intentado durante la última legislatura.

A finales de julio, el Ayuntamiento puso en marcha un operativo especial de 100 agentes policiales para combatir a los vendedores ambulantes. Batlle anunció que el operativo sería "permanente" para acabar con lo que él considera un fenómeno "intolerante". Desde entonces, los manteros se han visto obligados a trabajar durante la noche y a buscar espacios alternativos para vender su mercancía. Paralelamente, el Ayuntamiento acordó el miércoles crear un "espacio de diálogo" con estos vendedores para encontrar una "solución integral" a su situación.

Los manteros, sin embargo, no son muy optimistas respecto a esta nueva propuesta de diálogo: "Pasará lo mismo que hace tres años", ha remachado Aziz Faye, otro de los portavoces. "Fuimos a explicarles nuestros proyectos y la única respuesta fue que seguirían con la represión".