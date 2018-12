Arran ataca con pintadas sobre el 21D las sedes del PSC en L'Hospitalet y Gavà

Las sedes del PSC en L'Hospitalet y Gavà han aparecido esta mañana atacadas con pintadas contra la celebración del Consejo de Ministras el próximo 21 de diciembre en Barcelona firmadas por Arran y Endavant. Fuentes de la formación socialista han confirmado que las pintadas se han realizado esta noche, a cuatro días de la reunión del Gobierno.

Per alguns intolerants la nit ha estat llarga, per nosaltres el día comença encara amb més força per seguir treballant per Gavà. Orgullosa dels nostres principis i valors. Aquesta no pot ser mai la vía per defensar res. pic.twitter.com/NZ7OljXDur