ERC quiere un "compromiso explícito" de Sánchez sobre la mesa de negociación entre gobiernos

ERC quiere que el PSOE suscriba "un compromiso explícito" sobre la mesa de negociación entre gobiernos que los republicanos ponen como condición para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Así lo ha indicado este lunes la portavoz del partido, Marta Vilalta, en plena jornada de consulta a las bases de Esquerra, que votarán sobre el aval al bloqueo de la investidura si el PSOE no acepta abrir una negociación sobre el conflicto de Catalunya.

Vilalta ha evitado concretar el tipo de compromiso que reclamarán a Sánchez en el encuentro que esperan tener entre equipos negociadores esta semana. "Podría ser una reunión entre gobiernos [previa a la investidura], un compromiso firmado o podrían ser muchas otras formas", ha asegurado la portavoz, quien también formará parte del equipo negociador de ERC. Antes de perfilar el tipo de "garantías" que exigirán, la cúpula de la formación independentista quiere saber si el PSOE está en disposición de aceptar sus exigencias.

La formación de Oriol Junqueras ha ido definiendo en los últimos días las condiciones que le ponían al PSOE para facilitar la investidura. La central es que los socialistas acepten formar una mesa de negociación entre el Gobierno del Estado y el Govern de la Generalitat para negociar sobre la cuestión catalana. A esta cuestión se han ido añadiendo condiciones paralelas, como que el diálogo sea bilateral entre ejecutivos, que esté calendarizada o que se permita a cada parte poner las cuestiones que desee, incluyendo la autdeterminación y la amnistía.

Este domingo además el coordinador general del partido Pere Aragonès añadió una nueva condición cuando apostó por someter a referéndum cualquier acuerdo al que pudiera llegarse en el marco de esa mesa bilateral. Con todo, en la rueda de prensa de este lunes Vilalta ha esquivado referirse a una eventual consulta a la ciudadanía, puesto que según ha expresado "aún no hemos empezado a hablar".

Los esfuerzos de la formación republicana se centran en tratar de arrancar al PSOE un acuerdo "explícito" sobre la mesa de negociación entre gobiernos, y están dispuestos a ser flexibles en el resto de cuestiones. En la consulta que plantean a la militancia este lunes, de hecho, los afiliados de ERC se posicionarán avalando o no la negociación, y no se les pregunta por ninguna de las demás exigencias.

Aunque aún no lo definen, los republicanos quieren que el compromiso al que llegue el PSOE implique al conjunto del Govern, y de paso a JxCat, que ha mostrado una posición más reticente respecto a facilitar la investidura. Este lunes sin embargo la portavoz de la Junts, Laura Borràs, se ha abierto a abstenerse en la votación a cambio de que el PSOE acepte una negociación con un mediador y "sin exclusiones". Mientras, los republicanos creen que JxCat tendrán muchas dificultades para votar 'no' si Sánchez acepta una mesa de diálogo con el Govern o, incluso, una reunión con el president de la Generalitat, Quim Torra.

"No somos ingenuos, el Gobierno ha incumplido sus compromisos", ha asegurado Vilalta para subrayar que a ERC no le temblará el pulso para votar 'no' si no hay acuerdo. Sin embargo la portavoz ha asegurado que si tratan de arrancar una mesa de negociación es porque consideran que los resultados del 10N abren una "oportunidad" para sentar al Gobierno de Sánchez en una mesa de negociación sobre el fondo del conflicto catalán.