La Fiscalía mantiene la acusación de rebelión y los 25 años de prisión para Junqueras

El juicio del procés encara su recta final y 50 sesiones no han hecho cambiar de opinión a las acusaciones. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han mantenido sus respectivas acusaciones de rebelión y sedición contra los líderes soberanistas. Además, el Ministerio Público ha pedido que, en caso de que los acusados sean condenados a más de cinco años, no se les pueda otorgar el tercer grado hasta cumplir la mitad de la pena, una solicitud contemplada para delitos muy graves. El resto de acusaciones no se ha sumado a la petición fiscal.

La otra novedad ha sido que Vox ha retirado las acusaciones de desobediencia y organización criminal contra el exconseller de Empresa, Santi Vila, manteniendo las penas de hasta 74 años de cárcel para el resto de acusados. De esta forma, la Fiscalía mantiene las penas de 25 años de prisión por el delito de rebelión que solicitó para Oriol Junqueras; los 17 que reclamó para Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell; los 16 que solicitó para el resto de exconsellers en prisión acusados de rebelión; y los siete para los exconsellers en libertad provisional Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, acusados de desobediencia y malversación.

Por su lado, la Abogacía del Estado se ha ratificado en pedir 12 años de cárcel por sedición para Junqueras; 10 para Forcadell y 8 para los Jordis. No cambia tampoco su petición de 11 años y medio para los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa por sedición y malversación, ni la de 7 años para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs por malversación y desobediencia.

En esencia, las conclusiones de la Fiscalía tras la vista oral son las mismas que las que presentó el pasado 2 de noviembre. Según los fiscales, el plan soberanista contemplaba la utilización de la violencia mediante el acuerdo entre Govern y Mossos para usar "llegado el caso" los 17.000 agentes de la policía catalana "como un cuerpo policial armado". El Ministerio Público también considera violentas las concentraciones "tumultuarias" convocadas por Òmnium y ANC el 20 de septiembre en Economía y el 1-O en los colegios.

Los fiscales sí otorgan mayor importancia que la contemplada en su escrito de conclusiones provisionales a las dos reuniones que la cúpula de los Mossos d'Esquadra celebró con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn en los días previos al 1-O. La Fiscalía recoge todo lo declarado por el major Josep Lluís Trapero y los comisarios Ferran López y Miquel Castellví, y destaca que los mandos "pidieron a sus responsables políticos que desconvocaran el referéndum para evitar que se produjeran choques y enfrentamientos con las fuerzas del orden".