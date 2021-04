El despacho de Salvador Illa sigue estando igual de ordenado que cuando se instaló en él de manera permanente tras dejar el ministerio de Sanidad para convertirse en el candidato del PSC. El que tuvo retuvo y cada tarde sigue mirando los datos oficiales de contagios y vacunación que ofrece el Gobierno. Es de respuestas cortas, cosa que en una entrevista es de agradecer, y se inmuta poco con las repreguntas. Reivindica su derecho a intentar ser presidente de la Generalitat porque ganó elecciones y porque la división entre los partidos independentistas ha provocado por dos veces una investidura fallida del republicano Pere Aragonès.

La oposición exige explicaciones al Govern catalán por el crédito a la cadena de gimnasios DiR

Saber más

Deja claro que ni por activa ni por pasiva, es decir ni votándole a favor ni ayudándole con una abstención, facilitará que el candidato de ERC sea presidente. "Lo que tiene que hacer Aragonès es permitir que yo sea investido porque fui yo quien ganó las elecciones", defiende. Explica que a los que creen que la victoria socialista ha servido de poco les demostrará que no es así y que han cambiado cosas. Desde hace unas semanas se está dedicando a visitar barrios de diferentes comarcas catalanas, muchos de ellos son de los más castigados por la crisis. Considera que pisar los barrios puede ayudar a combatir el populismo. En la calle todavía lo ven como el ministro de Sanidad y a los que le saludan acostumbra a hacerles siempre una pregunta: ¿Usted ha pasado la Covid?

¿Sigue pensando que tiene opciones de ser presidente de la Generalitat en esta legislatura?

Sí. Hay dos mayorías en el Parlament. La independentista, cuyo fracaso llevó primero al adelanto electoral y ahora a las dos investiduras fallidas del señor Aragonès. Es una vía muerta, un callejón sin salida y que es responsable de los 10 años de decadencia que hemos tenido en Catalunya. La otra mayoría posible es la de izquierdas, que es la que debería acabar imponiéndose para abrir una nueva etapa que yo me veo con fuerzas para liderar.

¿Cuando habla de la mayoría de izquierdas incluye a ERC?

Evidentemente, ellos se autodefinen de izquierdas.

Pero ERC ya le ha dicho que no, y usted también les ha dicho que no a ellos.

Yo he dicho sí a una mayoría de izquierdas. Es lo que estoy intentando. El PSC ganó las elecciones, con una diferencia de 50.000 votos sobre la segunda fuerza [ERC] y he planteado un Govern con los 'comuns', que sigo pensando que es la fórmula idónea en estos momentos. Lo que hemos constatado todos es que el intento de Aragonès de ser investido ha fracasado dos veces.

Tal como lo plantea, este acuerdo de izquierdas solo sería posible si usted tiene la presidencia.

Creo que lo normal es que quien gane las elecciones lidere el Govern.

Pero en un sistema parlamentario no gobierna siempre quien llega primero sino quien obtiene los apoyos necesarios para lograrlo.

Aquí nadie los ha conseguido. El señor Aragonès lo ha intentado y hemos constatado dos veces que no tiene los apoyos. La legislatura pasada había también una mayoría independentista y no fueron capaces de sustituir al señor Torra en la presidencia. Esto no son hipótesis, son hechos. Ahora llevan más de dos meses intentándolo. El país está sin gobierno, sin que rindan cuentas. Existe una mayoría alternativa con la fuerza que ha ganado las elecciones. Lo que reclamo es que a quien ha ganado las elecciones se le permita intentar una investidura. Algo tan sencillo como eso. En Madrid gobierna y funciona una fórmula como la que yo digo, con PSOE y Podemos.

Mirando lo que pasó en Madrid, ¿llegado el caso, se plantea en el último momento permitir la investidura de Aragonès?

Lo que tiene que hacer Aragonès es permitir que yo sea investido porque fui yo quien gané las elecciones. Ante el alud de preguntas que se me hacen con este tema, revisé los resultados y le garantizo que el PSC ha ganado las elecciones. Por lo tanto, viendo que él no lo consigue, lo normal sería que diese un paso al lado y apoye y deje gobernar a quien ganó.

Adenauer decía que en política lo importante no es tener la razón sino que te la den. Si no se la dan, considera que es mejor ir a unas nuevas elecciones que dejar que Aragonès gobierne en minoría.

¿Usted no cree que en un país normal quien gana las elecciones tiene derecho a presentarse a la investidura y gobernar? ¿Tan diferente es Catalunya que ya no vemos ni eso? Si no quieren hacerlo ellos sabrán. Serán ellos los que tendrán que dar explicaciones. Yo estoy haciendo exactamente lo que en campaña electoral dije que haría y por cierto con un rendimiento positivo para mi formación política.

¿El resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid puede hacer variar las alianzas en el Parlament?

No, porque en esas elecciones se vota para escoger quién tiene que dirigir la comunidad autónoma de Madrid y aquí estamos hablando de quién tiene que dirigir la comunidad autónoma de Catalunya. En mi lógica política no tiene que alterar nada.

¿Y que ERC invistiese a Pedro Sánchez, y sea socio en el Congreso, pese a las discrepancias, tampoco afecta en nada?

Pedro Sánchez es presidente porque ganó las elecciones y por dos veces. Hubiese sorprendido que ERC hubiese apoyado al PP, Vox o Ciudadanos. Sánchez ganó las elecciones y ERC se abstuvo en su investidura tras seis reuniones de negociación en las que yo participé en nombre del PSC.

¿El hecho de que en sus intervenciones durante el debate de investidura recurriese al castellano en las referencias a la "división social" hay que interpretarlo de alguna manera?

Yo hice las dos intervenciones en catalán. En un discurso de 44 párrafos introduje dos en castellano porque me pareció que debía hacerlo así. Me sorprende que sorprendiese y la temática de los párrafos no tenía nada que ver con la selección.

Usted se estrena en el Parlament. ¿Cuál es su percepción en estas primeras semanas?

Me ha sorprendido mucho el bloqueo en el ámbito independentista.

¿Es de los que pensaba que se pondrían de acuerdo antes?

Sinceramente, no. Lo que me tiene obsesionado es abrir una nueva etapa política en Catalunya y es en lo que concentro mis energías. Lo que veo es que el esfuerzo en el ámbito independentista está destinado en reproducir un más de lo mismo que no creo que sirva para solucionar los problemas que tenemos.

¿Mantiene algún tipo de contacto con Aragonès u otros dirigentes independentistas?

Mantengo contacto con todas las fuerzas con presencia en el Parlament y siempre en ámbitos de discreción cuando me comprometo a hacerlo.

¿Si lograse su propósito de ser president, cuál sería su primera medida?

Formaría un Govern de servidores públicos y que tuviese tres prioridades: Vencer al virus trabajando con lealtad con el resto de comunidades y el Gobierno para seguir con el programa de vacunación y lograr el 70% de vacunados en verano, objetivo que creo que se conseguirá. El segundo es la reactivación de la economía. Para ello habría que tomar medidas urgentes para no perder el tren. Hay muchos proyectos y ganas en la sociedad catalana que no están siendo acompañados por el Govern. Y la tercera son las mesas de diálogo, la que ya se pactó a raíz de la investidura de Pedro Sánchez y otra de Catalunya adentro.

Se lo han preguntado muchas veces pero no acaba de aclararlo. ¿Usted está a favor del indulto a los presos independentistas?

Lo que he dicho es que el Gobierno tiene la obligación de tramitar los indultos, cosa que está haciendo, y que hasta que no estén todos los informes preceptivos no me pronunciaré. Creo que falta el del tribunal sentenciador y que ya están el de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. También he dicho que estoy a favor de la Justicia y en contra de la venganza.

La Fiscalía se opone, la Abogacía del Estado no se ha posicionado y falta la posición del Supremo. ¿El Gobierno debe hacerles caso pese a que no sean informes vinculantes?

No quiero especular sobre qué dirá el Supremo. Son informes preceptivos pero no vinculantes. No quiero pronunciarme antes.

¿Que haya dirigentes en la cárcel le complica su propósito de pasar página?

Lo que complica es que no se respetase el Estado de Derecho, que algunos rompiesen el marco de ese Estado de Derecho. Es la gran lección: no es bueno ni conveniente ni trae nada bueno para nadie.

¿Le gustaría que se extraditase a Carles Puigdemont?

Sí, es lo que tocaría hacer. Algunos compañeros suyos decidieron afrontar las consecuencias de sus actos. Todo el mundo debe rendir cuentas de las acciones que decide llevar a cabo.

Tocaría extraditar a Puigdemont. Todo el mundo debe rendir cuentas de las acciones que decide llevar a cabo

¿Votar a favor de retirarle la inmunidad en el Parlamento Europeo encaja con su voluntad de pasar página?

Lo que hizo el Parlamento Europeo de manera muy amplia es colaborar con la Justicia, que es la administración que está llevando a cabo la investigación. ¿Acaso los responsables políticos no deben rendir cuentas ante la Justicia? Estamos a favor de la separación de poderes.

¿Le molestó que los eurodiputados de Podemos no votasen lo mismo que el PSOE?

Ellos son responsables de sus decisiones. Yo explico las mías.

¿Votaciones como la del Parlamento Europeo no son judicializar aún más la política?

Lo que es judicializar la política es saltarse el Estado de Derecho. Lo primero que tiene que hacer un responsable político es respetar ese marco. Si lo quiere hacer debe hacerlo a través de los procedimientos que existen pero lo que no puede hacer es cambiarlo por su cuenta.

El Gobierno del cual usted formó parte hasta hace unos meses se comprometió a reformar el Código Penal para modificar los delitos de sedición y rebelión y apuntó que presentaría el texto antes de acabar el año pasado. ¿Sabe por qué no se ha dado a conocer aún esa modificación?

Sé que fue un compromiso de investidura del presidente Sánchez y creo que se cumplirá. El Ministerio de Justicia ha explicado que los trabajos están avanzados y constato que será necesaria una mayoría en el Congreso de los Diputados para tomar esa decisión. Espero que la habrá, pero me gustará ver en su momento quién la apoya y quién no.

De la manera en que lo dice parece que tiene dudas de que los grupos independentistas acaben apoyando la reforma.

Ya lo veremos. No quiero anticipar nada. Lo que digo es que la aprobación no depende del Gobierno sino del Congreso.

En campaña afirmó que debía acabarse con el 'dumping fiscal', la competencia desleal que practican algunas comunidades y muy concretamente la de Madrid. Pero el candidato socialista a las elecciones en esa comunidad, Ángel Gabilondo, ya ha adelantado que si gana no tocará los impuestos.

No son cosas contradictorias. Él dice que no tocará los impuestos si gobierna en la Comunidad de Madrid pero eso no significa que si desde el PSOE se impulsa una normativa en el ámbito fiscal para que no haya competencia desleal entre comunidades, el señor Gabilondo, como todos, estará obligado a cumplirla. Lo dije yo y lo importante es que ahora lo dice alguien como el señor Biden, que propone reformar el impuesto de sociedades para que se pague el mismo tipo impositivo independientemente de donde se tenga la residencia fiscal y en proporción al lugar en el que generan el beneficio.

¿Considera que Catalunya sufre déficit fiscal?

No es que lo considere yo, es que hay déficit fiscal. Como lo hay siempre en las regiones ricas de los estados compuestos. Catalunya, pese a haber perdido el liderazgo en términos de PIB por la decadencia independentista de estos últimos 10 años, sigue siendo una comunidad rica. Lo que sería raro es que no tuviese déficit, pero nada que ver con la magnitud que se había denunciado por parte de algunos dirigentes. Se sitúa en lo que fijó el exconseller Andreu Mas-Colell, alrededor del 3 o 4% del PIB.

¿Por qué ha pedido la dimisión del director de TV-3?

Por sectario.

¿Puede poner algún ejemplo?

Hay muchos. Consideramos que TV-3 es un servicio público y que, como marca la ley que la regula, debe fomentar el pluralismo político en Catalunya así como el respeto a las instituciones, y no vemos que esté haciendo esto.

En RTVE se renovó el Consejo gracias a un acuerdo entre el PSOE y el PP que fue criticado por los profesionales de la radio y televisiones públicas por considerarlo un reparto de sillas "partidista". Aquí también está pendiente la renovación del CCMA. ¿Aquí volverá a ser también como siempre una distribución por partidos y ya está?

En Madrid la renovación se ha hecho de acuerdo a la ley y con un procedimiento al que pudieron presentarse profesionales y en el que hubo una evaluación de méritos para escoger a los integrantes.

Solo 4 de los 10 elegidos pasaron el corte del concurso.

Hubo un concurso público en base a la ley. Y aquí se hará también conforme a la ley y en lo que afecta a mi grupo intentaremos optar por personas con acreditada trayectoria profesional y por su conocimiento del sector. Lo que me importa es que en los medios públicos catalanes todos podamos sentirnos reflejados y que hagan lo que les marca la ley.

He pedido la dimisión del director de TV-3 por sectario

El PSC, a diferencia de los independentistas y los 'comuns' defienden que Vox tiene derecho a un senador de designación autonómica. ¿No es contradictorio con el documento que ustedes suscribieron y en el que se afirmaba que había que evitar, siempre que sea posible, la presencia de las formaciones de extrema derecha en los nombramientos sobre los que el Parlament tiene potestad estatutaria o legislativa?

No es contradictorio. Como consta en el texto es siempre que fuese posible y que Vox tenga senador autonómico o no lo decide el número de votos que le otorgaron los ciudadanos de Catalunya. A mí no me gusta Vox, la combato políticamente, pero esto no me da ningún derecho para negarle aquello que le corresponde porque lo ha conseguido en las urnas. Lo que hay que hacer es combatirle en las urnas como hemos hecho nosotros ganando estas elecciones.