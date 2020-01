El temporal Gloria engulle el Delta del Ebro: la imagen de satélite que muestra el antes y el después

El Delta del Ebro se encuentra en estado de emergencia debido al temporal Gloria. Las lluvias y el viento han provocado que el mar haya penetrado varios kilómetros tierra adentro y haya anegado, según los primeros cálculos, unas 3.000 hectáreas de arrozales. El satélite Sentinel 1 del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha difundido unas imágenes en las que se ve el Delta antes y después del aguacero. En el segundo caso aparece cubierto de agua en su práctica totalidad.

Storm #Gloria has caused a storm sturge that has ravaged the Ebro delta up to 3 km inland, resulting in severe damage to the rice paddies

Before/after comparison using a #Sentinel1 radar image acquired yesterday 22 January