"El pacto PSOE-Ciudadanos favorece la inversión del resto de administraciones en la ciudad de Albacete"

Pasó de dirigir un medio de comunicación a ser alcalde de Albacete en cuestión de meses. Vicente Casañ (Ciudadanos) fue la tercera fuerza más votada en los comicios municipales del pasado 26 de mayo y tras un acuerdo con el PSOE -- el partido más votado-- ha llegado a ser alcalde de Albacete para los dos primeros años de mandato. Se turnará al frente del Ayuntamiento más grande de la región con el socialista Emilio Sáez que ahora ejerce de vicealcalde y que le tomará el relevo en el año 2021.

Un acuerdo que PSOE y Ciudadanos firmaron apenas una hora antes del Pleno de Investidura celebrado el pasado 15 de junio y que contempla 44 puntos que ambos partidos están obligados a cumplir.

Señor Casañ, ¿cómo resumiría este primer mes al frente del Ayuntamiento de Albacete?

Yo diría que trepidante y satisfactorio. En un mes es poco tiempo sobre todo porque hemos tenido que asumir dos tipos de asuntos: urgentes e importantes. En los urgentes había que abordar de manera inminente la problemática de las Escuelas de Verano, la reactivación de las obras en la calle Blasco Ibáñez, e incluso tomar una decisión como el aplazamiento de las obras de la calle Caba porque coincidían con el inicio de las rebajas.

Otra de esas cuestiones urgentes que hemos tenido que abordar ha sido la Cabalgata de Feria y el cambio en su normativa de la que sí eran conscientes los miembros de las asociaciones de vecinos, pero sin embargo a los peñistas no se les había citado al consenso. Este ayuntamiento con total premura tuvo que, in extremis, aplicar la resolución de carrozas, pero introduciendo flexibilidades en la norma, para no generar descontento por la falta de información.

Y sobre los asuntos importantes, hemos tenido varias reuniones con la Diputación de Albacete sobre el problema de la recogida de residuos selectiva -- que viene arrastrando problemas en los últimos meses no solo en la capital sino en el resto de la provincia-- , especialmente en el contenedor amarillo. Hasta ahora el Ayuntamiento de Albacete no había tendido la mano a la Diputación y no quería construir sino destruir. Y como fruto de esa falta de acuerdo nos encontramos con una recogida de residuos selectiva que no funciona lo bien que tendría que hacerlo. (...) Estamos ya en proceso de resolución de estos problemas de la mano de la Diputación.

Es alcalde tras alcanzar ese pacto para un gobierno de '2 y 2' con el PSOE. Desde el principio usted ha insistido en que el hospital de Albacete está en el centro del acuerdo y que gracias a un gobierno de C´s y PSOE, la Junta terminará de construir ese hospital que tanto demanda la ciudad. Esto puede llevar a pensar que más que un pacto entre partidos fue un pacto entre administraciones.

Yo con quien firmo el pacto con Emilio Sáez Cruz. El pacto es fruto del acuerdo con el PSOE de Albacete, y es un gran pacto que comprende unas miras más allá de lo puramente local. A nadie se le escapa que las competencias en Sanidad las tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el gran motivo del pacto es el hospital de Albacete que no está ahora mismo a la altura de las necesidades de Albacete. Lo que hemos querido con este pacto es establecer los puentes de comunicación necesarios con las administraciones que tenemos a nuestro alrededor. No haberlo hecho así hubiera supuesto haber creado una isla desierta con el PP.

Yo no vengo a política a hacer amigos y si algún amigo me lo he dejado en el camino es porque no era amigo mío. Yo vengo a resolver los problemas de la gente y entiendo que un pacto ventajoso es aquel que tiende la mano con el resto de administraciones en derredor y que son las que tienen que favorecer la inversión en Albacete. Entiendo que este pacto favorece la inversión en muchas áreas del resto de administraciones en la ciudad.

¿Se encuentra cómodo en este gobierno bicolor?

Me encuentro bastante cómodo. He de reconocer que Emilio Sáez es una persona con un talante muy negociador, muy dialogante y sobre todo muy constructivo. Se agradece tener un compañero de mandato que te aporte pero que te deje trabajar.

Ahora yo soy el cabeza visible durante estos dos años y él lo será durante los dos últimos. Pero ya le digo que el alcalde y el vicealcalde trabajan de la mano como si fueran la misma persona. Lo mismo sucede con los concejales: no hay concejales del PSOE y de Ciudadanos, hay concejales del Equipo de Gobierno que trabajan a brazo partido para resolver los problemas de la ciudad de Albacete.

¿Cómo se hizo el reparto de los años que estaría cada uno en la Alcaldía?

La verdad es que formó parte del acuerdo. Emilio, en un ejemplo más de su mano tendida, me dijo que no tenía especial predilección por una etapa o por otra. Y yo entendí que si queríamos un cambio inminente y visible sería bueno que fuera de esta forma. Pasábamos del PP a Ciudadanos y no al PSOE. Y también entendí que los dos últimos años serán años de inauguraciones y de apariciones públicas con muy buenas noticias, más y mejores que ahora que estamos resolviendo los problemas. Pero entendía que por encima de todo estaba el interés de la ciudad. Yo quería representar el cambio y esta es la mejor forma.

Firma del acuerdo con Emilio Sáez el 15 de junio, una hora antes del pleno. FOTO: Lourdes Cifuentes.

¿Qué le dice a los votantes de Cs que no están contentos con el pacto con el PSOE?

Les digo que confíen, que tengan confianza en Ciudadanos y en Vicente Casañ. Todos aquellos votantes que aquel domingo -- 26 de mayo-- votaron a Vicente Casañ como alcalde de Albacete, entiendo que pueden estar contentos de que el sentido de su voto haya favorecido que yo sea alcalde de Albacete.

Ellos votaron a Vicente Casañ y hoy el alcalde es Vicente Casañ, con el apoyo del PSOE. A aquellas personas que puedan haberse planteado algún tipo de diferencia con el pacto del PSOE les pido confianza y que hagan un seguimiento prácticamente diario de la acción de gobierno de este Equipo. Ya durante el primer mes hemos cumplido dos de los puntos pactados.

Los ciudadanos de Albacete saben que hemos resuelto problemas y que no los hemos generado. Ésto es lo que tiene que medirse. A los votantes que no estén de acuerdo con el pacto les pido paciencia, que confíen porque estoy convencido de que dentro de cuatro años van a revalidar de manera aumentada la confianza en Ciudadanos.

Antes ha dicho que a la política no viene a hacer amigos, ¿se refiere a su relación con Manuel Serrano, anterior alcalde y candidato del PP en los pasados comicios?

Yo con Manuel Serrano sigo teniendo una buena relación. Evidentemente sería poco realista por mi parte decir que le ha parecido bien. Pero el señor Serrano, que lleva muchos años en política, estoy convencido de que sabe de qué va la política y que de traición a votantes -- tal y como alegó el día del Pleno de Investidura-- nada.

Ciudadanos tenía la libertad de apoyarse en el PP o en el PSOE, y quien más facilidades dio, quien más mano tendida dio y quien antes lo hizo, fue el PSOE. El Partido Popular lo que le ocurrió en aquel proceso de pacto fue lo que le pasa a los malos estudiantes que lo dejan todo para el final. Y a esos estudiantes les pasa que se van a la siguiente convocatoria, y es lo que le ha pasado al Partido Popular.

Mirando el mapa de los ayuntamientos y diputaciones en toda la región se puede ver que el PP no gobierna en ninguna capital de provincia ni Diputación en virtud a los pactos entre Ciudadanos y PSOE. ¿Se consolida Ciudadanos como la alternativa del centro derecha?

Totalmente. Yo como observador de la política regional entiendo que hubo dos grandes vencedores en las pasadas elecciones del 26 de mayo: el PSOE de Page con una mayoría que ni en los mejores tiempos del PSOE y otro Ciudadanos que provocó la salida de los dos extremos de izquierdas y de derechas del arco parlamentario regional. Eso ha supuesto la debacle del Partido Popular de Castilla-La Mancha.

El hecho de que el PP se hayan quedado sin alcaldías y sin diputaciones es algo que se debería hacer mirar el Partido Popular. Pero no soy partidario de dar consejos a la oposición. Entiendo que ahora que tienen más tiempo libre pueden dedicarse a hacer autocrítica.

Viendo cómo le ha ido a Podemos Castilla-La Mancha en los acuerdos con el PSOE a nivel regional que les llevó a entrar en el gobierno de Emiliano García -Page, ¿no se pensaron lo de pactar con el PSOE?

A nivel de Castilla-La Mancha hacer un paralelismo entre la relación que puede haber entre PSOE y Ciudadanos con Podemos y el PSOE, es una relación que no tiene nada que ver. Mientras que Podemos entró en el gobierno, Ciudadanos es la oposición razonable en las Cortes de San Gil.

Haciendo un paralelismo en Albacete la composición no se ajusta. Aquí estamos en igualdad con el PSOE. No es que hayamos entrado de manera puntual en un gobierno, que es lo que hizo Podemos, y que la final esta entrada no le salió bien. No supieron resolver. No supieron llevar a cabo las medidas que plantearon en sus dos consejerías. Nosotros en menos de un mes hemos sido capaces de cumplir dos de los puntos a los que nos comprometimos. Cualquier paralelismo en este sentido es arriesgado.

Este miércoles la nueva consejera de Educación ha visitado las obras del CEIP Imaginalia, una de las infraestructuras educativas que se han venido demandando durante años desde este Ayuntamiento. ¿Se estará vigilante para que se cumplan los plazos?

En materia del hospital es tan sencillo como poner en marcha la Comisión de Seguimiento del Hospital de Albacete (incluida en el pacto firmado por Ciudadanos y PSOE). En lo que se refiere a los colegios es tan sencillo como observar qué partidas presupuestarias hay anualmente para esos colegios. El colegio de Imaginalia va a un buen ritmo y su finalización es inminente.

Ya están cogiendo fuerza los distintos procesos de licitación para el barrio Universidad y el siguiente colegio en realizarse será el del barrio de Medicina, una reivindicación que vienen haciendo desde hace más de 10 años.

En cualquier caso, nosotros con la Junta, nuestra actitud es de confianza y de vigilancia. No nos podemos permitir las promesas incumplidas de los dos partidos que han gobernado la región sobre el hospital de Albacete.

Además de la Alcaldía usted ostenta las carteras de Promoción Económica, Feria y Asuntos Taurinos. ¿Qué retos tiene la ciudad en estas materias a corto plazo?

Como concejal de Promoción Económica lo que tengo que hacer es incentivar la implantación de empresas en la ciudad y mejorar lo que en los últimos años se ha estado haciendo desde la Concejalía.

Trabajar de la mano de las asociaciones de empresarios y que tengan ilusión para subir la persiana todos los días. Ellos son los que crean el empleo que puede ser de calidad. Otras medidas como los planes de empleo que requieren de una vuelta de tuerca no son más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque en momentos de crisis su puesta en marcha es razonable.

Además, en Promoción Económica hay que trabajar de la mano de otras concejalías para que el centro de Albacete se revitalice. Hay que poner en marcha medidas para que la calle Ancha recobre la viveza de años atrás. No nos podemos permitir que en la calle Ancha haya locales cerrados y afeando el kilómetro cero de esta ciudad.

Por eso, como medida concreta vamos a facilitar la obtención de licencia municipales a través de una guía práctica que va a contener protocolos de actuación para que los emprendedores que inician su nueva actividad puedan obtener su licencia en el menor tiempo posible. Además vamos a hacer una bajada de impuestos y reducir el 20% del IBI para las familias con dos hijos a su cargo.

Tras la entrevista, Casañ posa desde el sillón del despacho de Alcaldía. FOTO: Lourdes Cifuentes.

Ha mencionado esas "cuestiones urgentes" a las que ha tenido que hacer frente en este primer mes como alcalde. Una de ellas ha sido la Cabalgata de Feria que usted mismo tilda de "punto negro" de nuestra fiesta popular. Ahora que la Feria se acerca, ¿cuál es el planteamiento del nuevo equipo de Gobierno sobre un posible cambio en las fechas para siempre coincida en dos fines de semana?

Somos partidarios de hacer un referéndum y que sean los vecinos de Albacete los que decidan si quieren o no ese cambio en las fechas.

Usted ha pasado de dirigir un medio de comunicación, de estar en la calle, de contar lo que sucedía en Albacete, a ser el alcalde de esta ciudad. ¿Cómo es el día a día ahora que es alcalde?

Mi hora de levantarme suelen ser las 7:15 horas, que ya estoy escuchando la radio. A las 07:45 horas suelo tomar café en cafeterías cerca de mi casa. Y ya emprendo viaje andando al trabajo, o sea que gasto bastante zapato y menos neumático que gastaron otros. Y entonces ya me meto aquí (el despacho de Alcaldía). Empezamos a compatibilizar las reuniones de trabajo, algunas con apariciones públicas y otras no.

Esas reuniones que no son públicas son las mas duras pero también las más gratificantes. La gente puede pensar que a lo mejor el momento de la foto, la aparición pública, puede ser lo más atractivo, pero a mí lo que me apasiona y lo que me engancha es el trabajo de puertas para adentro.

He notado el cambio de director y propietario de una empresa, he notado la diferencia pero me he adaptado bastante bien. El cambio ha sido importante, pero me he adaptado bastante bien. Soy muy práctico. Tengo una visión muy práctica de la vida. Tengo claro que ahora soy alcalde, luego dejaré de serlo y en cuatro años seré lo que decidan los ciudadanos. Yo tengo una solución muy práctica de la vida y estoy siempre pensando en la solución de los problemas. Este es el espíritu del pacto, resolver los problemas.

¿Se ha desligado del todo del mundo de la comunicación?

Me leo casi todo, y escucho casi todo. En este sentido no he cambiado nada.