Alianza de Vox, Ciudadanos y PP para reprobar a Page por sus "palabras de menosprecio" a socio-sanitarios y docentes

El Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha votado a favor de una moción en la que se pedía la reprobación del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, por “sus palabras de falta de respeto y menosprecio” a los colectivos sanitarios, educativos y sociales durante la pandemia.

Hay que recordar que García-Page dijo que Castilla-La Mancha no iba a cerrar las escuelas porque “algunos quieran quince días de vacaciones” como reacción a la decisión de la Universidad de Castilla-La Mancha de suspender sus clases el pasado 12 marzo. Tampoco fueron bien recibidas unas palabras suyas sobre el colectivo sanitario durante un discursos en las Cortes regionales y en una entrevista en televisión se refirió a las muertes en las residencias de ancianos: "No nos engañemos. En la residencias no están las personas válidas que pueden bailar o que cantan por la noche. En las residencias está la gente que está muy malita". Por todas ellas el presidente ha pedido disculpas en varias ocasiones pero le ha valido hoy la reprobación de Albacete.

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Albacete presentó esta moción que ha salido adelante con el apoyo de la concejala de Vox, Rosario Velasco; y de los cinco ediles de Ciudadanos, consiguiendo así 15 votos que consolidan la mayoría absoluta. Los nueve concejales del PSOE y los tres de Unidas Podemos han votado en contra.

En concreto, la moción pedía al Ayuntamiento mostrar “apoyo total, firme y decidido a los profesionales y empleados de la Sanidad, de la Educación y de los centros y residencias de mayores de la ciudad y, de igual modo, a los pacientes y usuarios de estos, los cuales han sido atacados y menospreciados directa y públicamente con sus palabras por García-Page”.

Según el texto aprobado, el Ayuntamiento muestra además su rechazo a “las palabras inapropiadas, inadecuadas, desafortunadas e insultantes de García-Page” en relación a sanitarios, profesores o personas mayores, “palabras que a muchos castellanomanchegos hacen sentir vergüenza ajena y que, por supuesto, no representan”.

Además, se solicita a las Cortes de Castilla-La Mancha que procedan igualmente a su reprobación como diputado.

Ciudadanos ha mostrado finalmente su apoyo a esta propuesta tras introducir tres enmiendas al texto original, en las que se sustituía el concepto “todos los castellanomanchegos” por “a muchos castellanomanchegos” en referencia a las personas que se habían visto afectadas por estas palabras.

El Partido Popular ha elevado mociones de este tipo en cerca de 40 ayuntamientos de Castilla-La Mancha, y esta es la primera que consigue sacar adelante.

PSOE: "En ningún caso se ha aprobado la reprobación del presidente o de la institución"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Albacete, a través de su portavoz, Emilio Sáez, lamenta "profundamente la politización sistemática como argumento de confrontación que realiza el PP en Castilla-La Mancha del Sistema de Sanidad pública".

La última entrega de esta estrategia que ha calificado de "desleal e irresponsable" se ha producido en el Pleno municipal con una maniobra que califica de "dudosa ética," y que, sostiene, "a pesar de los esfuerzos del PP para reinterpretar lo sucedido esta mañana en esta sesión plenaria", la reprobación, con los votos en contra de los grupos municipales del PSOE y Unidas Podemos, se ha producido solo en relación a las palabras del presidente regional, "pronunciadas en algún momento puntual de la pandemia de la COVID-19, pero en ningún caso se ha aprobado la reprobación del presidente de Castilla-La Mancha o de la institución a la que representa", ha dicho.

Ha sido, decía, la “representación de un ejercicio de cinismo patológico, porque ahora, el PP que intenta erigirse como defensor a ultranza de la Sanidad pública, a través de las palabras, cuando tuvo la oportunidad de gestionarla y defenderla, a través de los hechos, casi la dilapidó, despidiendo a más de 3.000 profesionales sanitarios, con un intento de privatización de nuestros hospitales, cerrando plantas al completo de estos, paralizando las obras de todos los hospitales y centros sanitarios, incluidas las del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, realizando derivaciones masivas a la sanidad privada de Madrid, reduciendo a la mínima expresión las pruebas de detección precoz de enfermedades congénitas en los recién nacidos y su espiral de recortes sanitarios les llevó hasta a retirar el agua embotellada a los pacientes”.