Castilla-La Mancha rechazará el Pacto Nacional del Agua si el PP pone el “foco” en los trasvases

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, considera que no será posible alcanzar un Pacto Nacional del Agua "poniendo el foco en una cuestión tan concreta como un trasvase". Ha valorado así el documento sobre el agua que el PP presentará en breve a sus presidentes autonómicos y que incluye asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias a través de trasvases.

"Si ese documento vuelve a apoyarse en los trasvases entre las cuencas y, en particular, en el trasvase Tajo-Segura", el PP "vuelve a herrar y vuelve a poner el foco allí donde no hay que ponerlo y vuelve a destacar aquello que no hay que destacar", ha subrayado el consejero castellano-manchego. De hecho, ha lamentado que el PP vuelva a hablar "exclusivamente" de trasvase y olvide la planificación que, a su juicio, "es lo que realmente nos interesa".

"Los españoles lo que quieren es que se les dé una solución en lo que tiene que ver con la planificación y, si las condiciones de inicio impiden el acuerdo, yo creo que el que está proponiendo el acuerdo realmente es que no lo quiere", ha concluido.

De igual manera se ha pronunciado la portavoz del PSOE en las Cortes, Blanca Fernández, afirmando que el PP debería hacer "un consejo de guerra" a la presidenta 'popular' en la región, María Dolores de Cospedal, por la "alta traición" que, según los socialistas, ha cometido con ese documento. Ha comentado que "de lo poco que se conoce" sobre este documento se deduce que la idea del PP es "mantener trasvases e interconectar cuencas, en una posición trasvasista", por lo que ha vaticinado que su partido estará "en desacuerdo" con el mismo "porque no se puede mantener como un elemento central la desecación del Tajo".

Por su parte, el PP también se ha referido a esta cuestión afirmando que va a ser "exigente" para que la región sea "la auténtica beneficiada". El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Francisco Cañizares, ha afirmado que en cualquier documento "va a quedar clarísimo que va a haber una prioridad absoluta de las cuencas cedentes".

"Va a quedar clara la necesidad de caudales ecológicos y absolutamente garantizado el desarrollo presente y futuro de Castilla-La Mancha y de cualquier iniciativa agrícola o industrial con agua en cantidad y calidad", ha continuado el portavoz, insistiendo en que "primero va a ser Castilla-La Mancha y sus ríos y después podremos hablar de solidaridad entre territorios y entre cuencas".