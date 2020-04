Castilla-La Mancha realizará la selectividad los días 6, 7 y 8 de julio

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido finalmente que la prueba de evaluación universitaria EvAU, la selectividad, se celebre los días 6, 7 y 8 de julio. Así lo ha anunciado el presidente de esta comunidad autónoma, Emiliano García-Page, durante su comparecencia tras la videoconferencia de Pedro Sánchez con todos los presidentes autonómicos. Además, ha pedido un método “flexible” para finalizar el curso en Primaria, Secundaria y Bachillerato tras la suspensión de las clases por el estado de alarma y ha dicho ver “prácticamente imposible” que se recupere la presencia en las aulas en este año académico.

García-Page ha recordado que el curso se interrumpió por la emergencia sanitaria de la pandemia de coronavirus cuando se habían realizado dos terceras partes del mismo y “muchos alumnos están estudiando sin saber si va a valorarse o no”, sobre todo aquellos que tienen que realizar la selectividad.

Así, tras anunciar las fechas, ha avanzado que la Administración autonómica considerará estos exámenes “de una manera atenuante”. “No quiero decir que se vayan a regalar las notas, pero sí somos conscientes de que en esta crisis no pueden salir perdiendo los chicos y chicas que han estado en condiciones inimaginables de confinamiento. La EvAU tiene que posibilitar que no se cortocircuiten sus expectativas de futuro”.

Al hilo de ello también ha adelantado que el próximo Consejo de Gobierno autonómico abordará algunas decisiones sobre el final de curso de la Formación Profesional, buscando alternativas al hecho de que el Gobierno central haya dejado en suspenso los fondos destinados a las autonomías para esta formación.

Tercera evaluación y final de curso

En cuanto a cómo se llevará a cabo la tercera evaluación en los cursos de Secundaria y Bachillerato, García-Page ha remarcado que “se tiene que despejar esta próxima semana y tiene que ser a favor del estudiante”. “La situación excepcional para tantas cosas no puede no serlo también para el sistema educativo. Hay que estudiar un modelo donde se den facilidades y opciones, no para la equiparación de todos, pero sí para evitar que una parte del sector estudiantil se quede colgado”.

“Veo prácticamente imposible que se recupere la presencia en las aulas tal y como se está planteando alargar el estado de alarma”, ha añadido después, motivo por el que las autoridades educativas se han reunido los últimos días para fijar un “sistema facilitador”. Más concretamente, ha adelantado que el Ejecutivo castellanomanchego está dispuesto a tomar medidas que otras autonomías rechazan, como por ejemplo, que aquellos estudiantes que no se conformen con la nota “puedan tener un mecanismo de refuerzo el trimestre que viene”.

Asimismo, ha destacado que si hay que contratar más docentes en el siguiente curso para “reforzar aquello que se ha quedado cojo”, la Junta lo hará. “Tenemos capacidad de recuperar parte de esa ciencia el curso que viene y es algo que estamos estudiando, porque queremos respetar mucho las condiciones de alumnos y familias. No queremos una barra libre, pero sí ser muy flexibles, y eso es lo que pedimos al Gobierno central. No queremos ningún tipo de injusticia y vamos a intentar que el sistema educativo vea con optimismo el próximo curso. Eso pasa por tener un sistema de valuación lo más flexible e inteligente posible”.