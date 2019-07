Ciudadanos pide reformar el Consejo Consultivo, eliminar aforamientos y blindar a denunciantes de corrupción

Carmen Picazo, portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha ha abierto la segunda sesión del Debate de Investidura de Emiliano García-Page como presidente regional, en la que supone la primera intervención de este grupo político desde que consiguiera representación en el Parlamento regional el pasado 26M.

Una de sus primeras propuestas pasa por proponer crear el marco jurídico necesario que permita proteger a los denunciantes de la corrupción, en el seno de la futura reforma del Estatuto de Autonomía. “Hay que proteger a esos héroes anónimos que son la verdadera barrera de contención de la corrupción”. También reclama eliminar aforamientos políticos y reformar el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

En su intervención ha aprovechado para recordar que los castellano-manchegos “han decidido que no entren ni extremos ni populismos” en las Cortes regionales. “Recogeremos ese encargo y venimos a posicionar la política en el centro con voluntad de diálogo, entendimiento y con voluntad de ser útiles”.

También ha justificado su anunciado voto negativo a la investidura de García-Page como presidente de Castilla-La Mancha “por respeto” 122.000 votantes de Ciudadanos y “por la falta de confianza que tenemos en usted porque ayer se volvió a referir a propuestas de 2015, lo que demuestra que fueron promesas incumplidas”.

“Igualdad, regeneración y modernización”

Picazo ha anunciado que Ciudadanos mostrará “la sensibilidad que no mostró Podemos y tenderá la mano al diálogo y al consenso, algo que tampoco hizo el PP” y trabajará en torno a los ejes de la “igualdad, la regeneración y la modernización”.

En cuanto a la igualdad, cree necesaria una “financiación autonómica justa, igualitaria y transparente” porque, ha dicho, “los derechos no los tienen los territorios sino las personas” y en este punto aprovechaba para recordar que Ciudadanos es “el único partido” que se ha opuesto al “cálculo injusto y opaco del Cupo Vasco. No puede ser que Castilla-La Mancha tenga menos recursos que otras nacionalistas o independentistas”.

También ha apuntado que Ciudadanos hará especial hincapié en combatir la despoblación y ha reiterado su intención de solicitar la creación de una Comisión específica sobre esta cuestión “de la que debe salir un pacto”. “Ni PSOE ni PP se han preocupado por ella. Hemos estado 10 años sin hacer absolutamente nada. Es un drama y queremos ponerle freno”.

“Nos parece bien reformar la ley electoral siempre que no la use como arma del gobierno”

Después de afear al presidente en funciones que ayer pasase “un cuarto de hora hablando de su mayoría absoluta” ha apostado por regenerar la vida política y las instituciones de la región. “Nos parece bien la reforma de la Ley Electoral siempre que no venga a usarla como arma del gobierno, en su propio interés, como pasó con Barreda y con Cospedal”.

Además, sugiere que “la modernización le hace mucha falta a la región para que deje de estar a la cola” y también reforzar los recursos de la Atención Primaria porque “cuando los profesionales crean plataformas es señal de que no todo van tan bien”, así como a aumentar el catálogo de prueba diagnósticas, porque “se reducirán las listas de espera”. También le ha pedido incidir en la lucha contra el fracaso escolar temprano, reforzar la Formación Profesional y regular la carrera profesional del investigador. Además, Ciudadanos ha dicho que traerá a las Cortes regionales una Ley de Coordinación de Servicios de Emergencia (ha citado al colectivo de bomberos), ha pedido “no olvidar” a la agricultura ecológica y facilitar la “vocación empresarial” del sector agrario.

Los “límites” de Ciudadanos a un pacto sobre el agua

La portavoz de Ciudadanos, Carmen Picazo, ha pedido a Emiliano García-Page que no desatienda las competencias de la región en materia de agua, "por querer salir en los medios de comunicación. Entiendo que le da réditos, como a sus antecesores, llevar todo el día el tema del agua a los medios, pero donde hay que llevar el agua es a los hogares y al campo de Castilla-La Mancha", ha señalado.

"Vamos a sentarnos a hablar de agua, no le quepa duda, pero vaya por delante que para llegar a cualquier acuerdo Ciudadanos va a tener dos límites: no vamos a entrar en elevar el tono para enfrentar a unos españoles contra otros y por otro lado Castilla-La Mancha necesita una apuesta decidida por las infraestructuras hidráulicas, cuyo presupuesto redujo la pasada legislatura".

Page: “No voy a traer una ley electoral a estas Cortes que no esté consensuada”

El presidente castellano-manchego en funciones, Emiliano García-Page ha intervenido dos veces para responder al discurso de Carmen Picazo durante hora y media para “celebrar” la actitud y el tono empleado por Carmen Picazo en su intervención. “Creo que hay muchas cosas en las que podemos plantearnos un acuerdo”.

Emiliano García-Page durante la réplica a la intervención de Carmen Picazo (Ciudadanos) Foto: Carmen Toldos

Ha dicho que no traerá a las Cortes regionales “una ley electoral a estas Cortes que no esté consensuada”, ante las “dudas” expresadas por Picazo en torno a las “promesas incumplidas” del presidente. Ha pedido “determinación” a PP y Ciudadanos para llegar a acuerdos y les ha afeado, en particular a la formación naranja el anuncio de un ‘No’ previo a su investidura como presidente. También ha apostillado sobre el comentario de Picazo que se ha congratulado de que se hayan quedado fuera de la Cámara regional “los extremos y los populismos”.

“No es lo mismo, señora Picazo, el pacto del PSOE con Podemos que lo que ustedes tienen con Vox. Afortunadamente no tenemos esta dinámica en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y si hubiera estado Vox le hubiera invitado a ponernos de acuerdo. La democracia consiste en intentar convencer al contrario y no es fácil”.

Además, ha agradecido el apoyo de Ciudadanos en la región para gobernar en tres de las cinco alcaldías de las capitales provinciales de Castilla-La Mancha.

García-Page le ha preguntado a Picazo si está de acuerdo en apoyar una legislación para abrir el debate sobre la homogeneización de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones en toda España y en cuanto a las propuestas sobre Educación de la formación naranja replicaba: “Me gustaría que pudiera haber un acuerdo nacional, pero si no lo hay haremos uno regional”, ha dicho García-Page.

El presidente en funciones de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page se ha referido también a la cuestión del agua y los “límites” que impondrá Ciudadanos. “El agua no es propaganda, hay mucha gente preocupada. No crea que nos ha dado rendimiento electoral y ustedes no tienen el mismo discurso en toda España, ni nosotros, yo no digo lo mismo que mis compañeros en Murcia”.

“Ciudadanos siempre ha dicho lo mismo y ya nos preocupamos nosotros de nuestro programa electoral”, le respondía la portavoz de Ciudadanos, Carmen Picazo.